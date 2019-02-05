Пьяная месть: пожар в Париже унес жизни 10 человек

Крупный пожар произошел на улице Эрланже в 16-м округе на юго-западе Парижа. Округ находится на правом берегу Сены. Там располагаются посольства более 90 стран мира, в том числе дипмиссия Российской Федерации.

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Пламя вспыхнуло около часа ночи в восьмиэтажном доме. Пожарные боролись с огнем порядка пяти часов. В шесть утра по местному времени пожар был локализован и вскоре потушен, однако спасатели еще сутки будут обследовать здание в поисках оставшихся погибших и выживших.

Житель того самого дома рассказал журналистам, что пожарная сигнализация сработала «вскоре после полуночи». Он, как и некоторые другие его соседи, попытался перелезть с балкона на балкон в безопасное место. Многие жильцы верхних этажей вылезали на крышу своего дома или карабкались на соседние.

Некоторые, спасаясь от огня, прыгали из окон — они, по информации прокурора города Реми Эйтца, получили самые тяжелые ранения.

Когда пожарные прибыли на вызов, их глазам предстал «полный апокалипсис», «сцена невероятного неистовства» огня. Люди кричали «Помогите» с крыш и из окон.

Ситуация осложнялась тем, что здание имеет Н-образную форму, с двумя внутренними двориками, куда не могли проехать машины спасателей. Соответственно, у них не было возможности воспользоваться автоматическими лестницами и пришлось эвакуировать людей с помощью приставных лестниц и даже веревок.

«Пожарные только приехали, и самым безумным в этой ситуации была их беспомощность, — описывает Ouest France произошедшее житель соседнего дома Николя. — У них были и машины, и раздвижные лестницы, но они ничего не могли поначалу сделать с огнем».

Кроме того, дворики выполнили роль своеобразных каминных труб, что только способствовало мгновенному распространению огня. Так что действовать нужно было крайне быстро.

«Здание было построено в 70-х годах, оно недавно ремонтировалось и находится в хорошем состоянии. Учитывая планировку дома, мы должны отдать должное профессионализму пожарных. Они помогли выбраться людям по лестницам, приставленным к горящему фасаду, поскольку добраться до внутреннего дворика в виде буквы «Н» было невозможно», — заявил Reuters представитель парижского правительства Эммануэль Грегуар.

Эвакуированы были, по разным данным, от 50 до 60 человек. Всего на борьбу с огнем приехали 250 пожарных.

На момент публикации были обнаружены тела десяти жертв пожара, в том числе одного младенца. Все они жили в сгоревшем доме. Ранения различной степени тяжести получили 37 человек, из них шестеро пожарных. Один из жильцов был госпитализирован в критическом состоянии.

Практически сразу после того, как огонь охватил здание, рядом с ним была задержана 40-летняя жительница горящего дома.

Она, по словам участвовавшего в задержании источника в полиции, пыталась поджечь припаркованную у здания машину и мусорный бак: «Ее футболка дымилась, но она все равно пыталась поджечь все больше предметов».

Следствие считает, что причиной пожара был умышленный поджог. По соответствующей статье заведено уголовное дело.

Выяснилось, что жительница дома уже какое-то время состоит на учете психиатров в связи с состоянием ментального здоровья. При задержании она была пьяна, «не в себе», по сообщениям очевидцев. Полицейским она заявила, что поссорилась с соседом со второго этажа.

Примечательно, что как раз по поводу этого конфликта накануне пожара по этому адресу был вызван наряд полиции. Соседи предполагаемой поджигательницы видели, как поздно вечером житель того же этажа — молодой пожарный — стучал в ее дверь и требовал, чтобы она сделала музыку потише, потому что ему надо поспать.

«Город скорбит», – написала в своем твиттере мэр Парижа Анн Идальго. — Это ужасно. Мои мысли с семьями погибших и пропавших. Приношу свои искренние соболезнования, я очень опечалена этими новостями. В 9 утра заседание парижского совета откроется с минуты молчания в память о жертвах пожара». В 14:45 там же предполагалось почтить память погибших.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил пожарных за отвагу и принес соболезнования семьям погибших. «Франция проснулась с (ужасными) эмоциями после пожара на улице Эрланже в Париже, произошедшего прошлой ночью», — написал политик в твиттере.