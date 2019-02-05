Париж в огне: число жертв растет. ОНЛАЙН

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Отмечается, что возгорание быстро распространилось на два этажа восьмииэтажки. Люди, спасаясь от огня и дыма, карабкались на крыши соседних зданий.
AFP передает со ссылкой на представителя пожарной службы, что число жертв может вырасти, поскольку огонь еще бушует между седьмым и восьмым этажами.
Как сообщает ВВС, среди пострадавших — трое пожарных.
Округ находится на правом берегу Сены. Там располагаются посольства более 90 стран мира., в том числе дипмиссия Российской Федерации.
Сообщается, что на месте ЧП работают около 200 пожарных. Жителей соседних домов эвакуировали. Причина возгорания пока неизвестна.
Сообщается, что жертвами ЧП стали не менее семи человек. Еще 28 пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
Крупный пожар произошел в Париже в ночь на вторник, 5 февраля. Огонь вспыхнул около часа ночи в доме на улице Эрланже, расположенной в 16 округе на юго-западе французской столицы.