Курсы валют$ 65.50 (-0.08) 74.93 (-0.01)
Москва: -2°C
Париж в огне: число жертв растет. ОНЛАЙН

В Париже в результате пожара погибли семь человек

Не менее семи человек погибли при пожаре в доме на юго-западе Парижа в ночь на вторник, 5 февраля. 28 человек пострадали, один находится в крайне тяжелом состоянии. «Газета.Ru» следит за происшествием в режиме онлайн.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
09:14

Отмечается, что возгорание быстро распространилось на два этажа восьмииэтажки. Люди, спасаясь от огня и дыма, карабкались на крыши соседних зданий.

09:03

AFP передает со ссылкой на представителя пожарной службы, что число жертв может вырасти, поскольку огонь еще бушует между седьмым и восьмым этажами.

08:52

Как сообщает ВВС, среди пострадавших — трое пожарных.

08:41

Округ находится на правом берегу Сены. Там располагаются посольства более 90 стран мира., в том числе дипмиссия Российской Федерации.

08:29

Сообщается, что на месте ЧП работают около 200 пожарных. Жителей соседних домов эвакуировали. Причина возгорания пока неизвестна.

08:18

Сообщается, что жертвами ЧП стали не менее семи человек. Еще 28 пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

08:10

Крупный пожар произошел в Париже в ночь на вторник, 5 февраля. Огонь вспыхнул около часа ночи в доме на улице Эрланже, расположенной в 16 округе на юго-западе французской столицы.