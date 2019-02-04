«Полтос» за телевизор: в больнице брали плату за просмотр

Пациентам ростовской больницы приходилось платить по 50 рублей в день за просмотр телевизора в палате. Об этом сообщил местный житель, который запечатлел процесс сбора платы на видео. Ролик был опубликован накануне в сообществе «Это Ростов-на-Дону!» в соцсети «ВКонтакте».

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На нем видно, как один из пациентов отдает мужчине, который представился электриком, 100 рублей за два дня просмотра телевизора, а второй — 200 рублей за четверо суток.

Автор ролика обратился к главе регионального Минздрава Татьяне Быковской с просьбой разобраться с платными телевизорами в Больнице скорой медицинской помощи № 2 Ростова-на-Дону.

«Почему такие расценки? 90-е, что ли, наступили? Разберитесь, пожалуйста, с телевизорами платными в этой больнице», — возмущается местный житель. В комментариях под роликом его земляки также поделились воспоминаниями о навязанном «прокате» телевизора в ростовских клиниках. «В ЦГБ это уже давно. Лежал в 2016 году в ЛОР — там тогда полтос [50 рублей] за неделю был. А в 2018 уже стольник [100 рублей] в хирургии». «Так там всю жизнь такой бизнес был», — отмечает еще один комментатор.

Ростовчанка Юлия Чекурина, которая лежала в БСМП №2 три года назад, рассказала «Газете.Ru», что тогда за просмотр телевизора она отдала 100 рублей за все дни пребывания в палате. «Сами больные самостоятельно ходили и собирали деньги. Кому они их отдавали, не знаю», — пояснила она.

Собеседница отметила, что платные услуги в ростовской больнице не сравнятся с тем, что с ее семьей произошло в городе Шахты, расположенном в 68 км от Ростова-на-Дону. «Мой муж попал в больницу после жуткой аварии. 9 дней комы, 22 дня реанимации, и начинается ад — нас переводят в шахтинскую травматологию. Анестезиолог сразу сказал — мои услуги стоят 5000 рублей. За каждую из трех операций отдавали ему на руки.

Тот же анестезиолог заявил: чтобы все прошло удачно, за операции нужно доплатить доктору. Сначала 3 тыс., потом 15 тыс., а в конце 20 тыс. рублей.

Заведующему лично давала деньги за то, чтобы я смогла остаться на ночь ухаживать за мужем.

Однако операция не принесла результата, и только в Ростове-на-Дону нас смогли «собрать». Медики долго сетовали на ужас, который с нами сотворили в Шахтах», — рассказала Чекурина.

Тем временем в ростовской больнице началось служебное расследование инцидента с «прокатом» телевизора. Оно должно завершиться 5 февраля. «Мы прочитали данное сообщение, мы ведем служебное расследование. У нас торговля телевизором не ведется. Человек, который указан, мы смотрим, кто это: работает-не работает. Служебное расследование завершится, очевидно, завтра», — сообщила сотрудница медучреждения изданию «Блокнот. Ростов-на-Дону».

Похожая история произошла в марте 2017 года в городе Изобильный Ставропольского края. Местная жительница рассказала, что в районной больнице ее заставили заплатить 315 рублей за пять дней использования розетки в палате. Она была необходима девушке для зарядки ноутбука.

В самом медучреждении позже заявили, что зарядка электроприборов личного пользования, не применяющихся для оказания медпомощи, оплачивается отдельно. Главврач районной больницы Татьяна Хирьянова отметила, что из соображений пожарной безопасности в палатах нежелательно пользоваться посторонней техникой. «Это и у нас в уставе прописано. В случае с этой девушкой ей были выданы все официальные документы, подтверждающие оплату. Но девочка молодая, никто не хотел ее обидеть, деньги ей потом вернули», — пояснила она.

Хирьянова подчеркнула, что плата за электроэнергию действует в медучреждении уже около двух лет. При этом она не смогла объяснить мотивы возврата денег пациентке. Местная прокуратура впоследствии запустила проверку данного инцидента.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» регулирует государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи россиянам. Так, гражданам гарантируется размещение в маломестных палатах. Однако перечень сервисных услуг в законе не прописан, отмечает президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

«Учитывая санитарно-эпидемиологические правила, прописана необходимость расположения в палате или на этаже места, где пациент может налить воды. Кроме того, указано определенное количество коек. Однако перечня сервисных услуг нет. Это никак не регулируется. В больницах считают: мы вам помощь оказываем, а все, что связано с сервисом, оплачивается отдельно. Так медучреждения получают дополнительный заработок — помимо бюджетных денег и тех, что выделяются по ОМС. Оснащенность телевизорами палат зависит от конкретной больницы. Их запросто может и не быть», — пояснил эксперт. Саверский считает, что правительству необходимо разработать базовый перечень сервисных услуг в госучреждениях здравоохранения.