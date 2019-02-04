«Не было злого умысла»: зачем зарезали барана у роддома

В воскресенье, 3 февраля у дверей сургутского перинатального центра собралась толпа, состоящая, преимущественно, из женщин и детей. На глазах у них мужчина подвел к стенам больницы барана и закалывает животное. Процесс попал на видео и был размещен в интернете 4 февраля.

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Полиция начала проверку в связи с инцидентом. «Следствие уже установило виновного — это мужчина 1987 года рождения, житель Сургутского района — сообщают в пресс-службе управления МВД по ХМАО. — Имени его ведомство не разглашает. Сейчас ведется расследование о квалификации его действий».

Сообщается, что в день, когда было снято видео, у мужчины родился ребенок. По такому случаю он решил зарезать барана — в исламе этот обряд называется акика.

Мужчина также пояснил, что в его действиях не было злого умысла.

Произошедшее вызвало шок у жителей города. «Это просто Средневековье какое-то»; «Неужели люди, которые там были и забирала своих жен с детками, просто молча стояли и снимали все это? Мы живем в цивилизованном мире», — пишут в комментариях под видео.

«Если бы я это увидела, для меня был бы шок. А в перинатальном центре все-таки лежат роженицы и молодые мамы, у них и так стрессовый эмоциональный фон. Считаю, что культовые обряды необходимо выполнять в каких-то определенных местах, чтобы они не могли травмировать других людей, которые не привыкли к таким зрелищам», — комментирует Ura.ru инцидент регионального движения «Дай лапу» Александра Дымза.

Кроме того, местные зоозащитники намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с жестоким обращением с животным, сообщил изданию «ФедералПресс» юрист зоозащитной организации «Подари жизнь» Александр Мураткин. Максимальное наказание за нарушение соответствующего закона — до пяти лет лишения свободы.

Среди мусульман инцидент также вызвал немало негативных откликов. Так, по словам имама сургутской мечети Рустама Хазрата, мусульманам не следует забывать, что они живут в светском государстве.

«Не надо забывать, что мы с вами живем не в исламском государстве. Естественно, мы должны чтить традиции этой страны, соблюдать законы, требования этого государства.

Тем более на сегодняшний день в нашей стране, в каждом городе, в каждом селе есть специализированные места, где можно приносить жертву. А если мы будем приносить жертву, где мы захотим, мы тем самым будем вызывать недовольство граждан», — цитирует Хазрата ОТРК «Югра».

Отметим, что подобные происшествия в последнее время в России встречаются не так часто, как раньше. В основном, скандалы приходятся на праздник окончания хаджа — Курбан-байрам. Из-за массовых жалоб от не мусульманской части населения, например, в Москве с ноября 2010 года были официально запрещены жертвоприношения ритуальных животных. Теперь это допускается только на специализированных площадках — в «новой» Москве и Подмосковье.

Однако этот запрет соблюдают далеко не все. В августе 2018 года в Зеленограде двое мужчин в одежде поваров положили барана на газон, предварительно сделав лопатой небольшое углубление в земле, чтобы туда стекала кровь животного. Затем они перерезали барану горло большим ножом, похожим на мачете, после чего завернули тушу в черный пакет, а лужу крови засыпали землей.

В 2017 году в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки группа мужчин убила барана, после чего животное подвесили к дереву и выпотрошили. Тогда председатель координационного совета мусульман Петербурга и Ленобласти Шамиль Мугатаров назвал поступок неизвестных мужчин глупостью и попросил не соотносить их действия с национальными и религиозными традициями.

В том же году аналогичный случай произошел и в Саратове: 1 сентября мужчины разделывали убитого барана недалеко от школы.

В октябре 2012 года в Москве повара одного из кафе на улице Маршала Бирюзова убили и освежевали барана на заднем дворе заведения, причем место вплотную примыкало к детской площадке. Детей на площадке в это время не было, поскольку шел сильный снег.