«Черви в легких»: чем больны ульяновские суворовцы

В результате медицинского обследования у 26 воспитанников ульяновского Суворовского училища был выявлен эхинококкоз, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства здравоохранения региона.

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Эхиноккоз — это гельминтное заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus. Он провоцирует образование в печени, легких или других органах и тканях паразитарных кист. Инфицирование может произойти при поглощении личинок паразита в зараженных продуктах питания, воде либо в случае прямого контакта с животными — переносчиками паразитов. Чаще всего эхинококкоз выявляется у лиц среднего возраста. Если болезнь протекает без осложнений, человек может не знать о ней годами и обнаружить ее лишь случайно.

«По итогам обследований на сегодняшний день имеются подтвержденные сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации.

Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего»,

— цитируют в сообщении министра здравоохранения региона Сергея Панченко.

Глава регионального ведомства подчеркнул, что к обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. «Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека», — уточнил Панченко.

По данным Минздрава региона, к данному моменту обследовано более 400 воспитанников училища. Медицинская служба Суворовского училища под контролем специалистов федеральных учреждений проводит лечение заболевших амбулаторно.

Это заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания, сообщило ТАСС руководство училища. Там обратили внимание, что проведенная межведомственная проверка не выявила никаких нарушений санитарных норм и организации питания.

Как пояснил представитель руководства учебного заведения РИА «Новости», причиной заражения курсантов стало паразитарное заболевание, переносчиком которого являются животные.

Он также уточнил, что никто из воспитанников не нуждается в госпитализации, угрозы их здоровью или распространению заболевания нет. К тому же, по его словам, лечение предусматривает прием нескольких таблеток.

Впрочем, родители заболевших не выражают такого же спокойствия. Мать одного из курсантов из ульяновского училища Надежда рассказала радиостанции «Говорит Москва», что тревогу подняли именно родители заразившихся детей.

Она сообщила, что у некоторых обучающихся обнаружили «червей в легких».

«В выходные полная тишина, дети не обследуются. Родители убиты горем, половина судеб пока неизвестна. Говорят, что заболевание проходило бессимптомно. Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров. Вся моя информация от родителей», — отметила она.

Надежда уточнила, что ее ребенка еще не обследовали, поскольку он прибыл на обучение из другого города. «Наши дети, то есть дети не местных, еще не обследованы, и мы остаемся в неведении. Наше единственное желание — получить квалифицированное обследование на современных аппаратах. На данный момент там работает один узист на 500 суворовцев и 300 человек персонала. Источник или очаг заразы не найден, и дети каждый день подвергаются смертельной опасности», — возмутилась женщина.

По факту заражения курсантов руководство образовательного учреждения совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии и военных медиков Минобороны организовали эпидемиологическое расследование. Расходы по лечению обязалось взять на себя Министерство обороны.

В больницах начали обследовать 800 сотрудников и воспитанников училища. Исследования продлятся до 6 февраля.

Ранее появилась информация, что после планового флюорографического обследования отклонения от нормы в состоянии здоровья были выявлены у 20 курсантов училища. Через некоторое время источник в одном из медицинских учреждений региона, которые проводят обследование воспитанников, рассказал ТАСС об увеличении числа заболевших до 27 человек. Отмечается, что ни один из пациентов, у кого выявили заболевание, на состояние здоровья не жаловался.