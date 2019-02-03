Дизентерия с творогом: в Москве отравились 127 детей

Роспотребназор подтвердил подлинность опубликованного в СМИ документа, в котором говорится о массовых отравлениях в детских садах Москвы. По данным ведомства, групповые отравления были зафиксированы в семи дошкольных учреждениях на юго-востоке Москвы в конце декабря прошлого года. Заболевание у большинства детей протекало в среднетяжелой и легкой форме.

Всего были госпитализированы 127 детей, все они в январе были выписаны из больниц.

У них были диагностированы «заболевания, связанные с употреблением инфицированной пищи» – острые кишечные инфекции, в том числе дизентерия (у 57 детей).

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По предварительной информации, причиной отравления детей стал творог, изготовленный на комбинате «Чаплыгинмолоко» в Липецкой области. В отношении сотрудников этого предприятия возбуждены административные дела. 29 декабря Чаплыгинский районный суд постановил приостановить работу организации на 17 суток.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что с тех пор вспышек заболевания не фиксировалось, ситуация взята на контроль ведомства.

Отметим, что в России давно не было настолько масштабных вспышек заболевания у детей. Предыдущий резонансный случай произошел в Санкт-Петербурге в середине декабря. Тогда девять учеников с признаками отравления были госпитализированы в больницу из школы в Красносельском районе.

Днем ранее в одном из детских садов Хабаровска отравились 18 детей.

Минувшей осенью массовое отравление произошло и в Дагестане. 29 сентября в школе №1 в Каспийске в инфекционное отделение городской больницы госпитализирован 21 ребенок, еще шестеро находились на амбулаторном лечении. По предварительной информации, причиной отравления стала сальмонелла.

Ранее в детском лагере «Спартак» в селе Хебда Шамильского района в Дагестане отравились 86 человек, среди них 83 ребенка и три сотрудника лагеря.

Очаг групповой заболеваемости был зафиксирован в воскресенье, 12 августа.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза», — говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.

Предполагается, что инфекция распространилась из-за некачественных пищевых продуктов и нарушений в условиях их хранения.

Вспышка болезни произошла и в детском лагере в Удмуртии. 7 июля у 20 детей в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхавших в лагере, проявились признаки пищевого отравления. Двух детей доставили в больницу, одному из них потребовалась медицинская помощь. По данным следователей, в лагере на момент происшествия отдыхали 130 детей. Из-за инцидента учреждение закрыли, дети вернулись домой.

В детском лагере в Кушве (Свердловская область) в июне прошлого года отравились 64 человека, из них двое вожатых. Как отметили в Роспотребнадзоре, инфекцию распространили повар и мойщица посуды.

«Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока: нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, нарушения дезинфекционного режима, нарушения поточности движения сырья и готовой продукции, нарушения правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По той же статье было возбуждено дело и после массового отравления в детском саду Санкт-Петербурга. «В ходе проверки установлено, что сотрудниками детского сада нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры города.

«Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Заболели дети четырех-семи лет. Первые случаи зарегистрированы 2 апреля. Клинически заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов», — говорится в сообщении.