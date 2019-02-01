Крах клана Арашуковых: кто оказался в СИЗО

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 31 марта исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз», главу филиала «Газпром Ставрополь» Алана Кятова. Наравне с другими фигурантами «дела Арашукова» подозревается в причастности к преступному сообществу, организовавшему многомиллиардное хищение газа.

Суд согласился с доводами следователей о невозможности избрания Кятову более мягкой меры пресечения. Адвокаты топ-менеджера предлагали залог до миллиона рублей за своего подзащитного. Однако это предложение судья отклонил. Сам подозреваемый отказался признавать вину в совершении инкриминируемых ему преступлений.

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Кятов стал седьмым человеком, проходящим по громкому делу об организации преступного сообщества и хищении газа. Фигурантами дела уже стали член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, который является советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», а также руководители северо-кавказских энергетических предприятий Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов.

Арашуков-старший подозревается в хищениях на сумму 30 млрд рублей у «Газпрома», а также в создании ОПГ. По данным следствия, он, «используя связи, способствовал назначению своих родственников и знакомых» на посты в структурах топливно-энергетического комплекса СКФО. Хашукаев, Романов, Травинов и Руслан Арашуков, по версию следователей, являлись соучастниками преступлений. В СК считают, что на протяжении нескольких лет они завышали объемы необходимого региону газа, похищали его излишки и затем продавали их компаниям и физлицам за наличные. Всех фигурантов поместили в СИЗО до 31 марта.

Сенатору Арашукову, помимо участия в преступном сообществе, также предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Давление на свидетеля» и «Убийство». Он был задержан силовиками 30 января — в ходе пленарного заседания Совфеда.

В материалах дела отмечается, что Рауф Арашуков может быть причастен к убийству зампреда общественного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова. По версии СК, подозреваемый хотел организовать акцию протеста у местного парламента, чтобы глава республики испугался и назначил его председателем правительства КЧР. Предполагается, что Арашуков попросил Жукова устроить митинг, однако тот отказался. После этого, считают силовики, политик заказал убийство общественника за миллион рублей.

Второй жертвой сенатора, считают в СК, является кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов.

Якобы нанятые Арашуковым злоумышленники не планировали убивать политика, однако когда им показалось, что Шебзухов после избиения потянулся руку в карман за оружием, его застрелили.

Кроме того, следствие считает, что сенатор Арашуков входил в преступную группировку, организованную его отцом Раулем. Между тем, Арашуков-старший отрицает все обвинения. «Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск», — рассказал он в суде. По словам адвокатов обвиняемого, на него оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой.

Также защита отца сенатора утверждает, что хищения газа на 31 млрд рублей, как указано в материалах дела, не было. Адвокат пояснил, что это непогашенная дебиторская задолженность, в возникновении которой его подзащитный не виноват — ее просто не взыскали.

Адвокат Рауля Арашукова намерен обжаловать его арест. «Это незаконное решение должно быть отменено, мы подадим жалобу уже завтра», — заявил он, назвав обвиняемого уважаемым человеком, которому не место на скамье подсудимых.

Сам арестованный сенатор также не признает свою вину ни по одной из статей. Он считает, что заведенное против него дело — «политический заказ», а позиция следствия по всем пунктам обвинения не обоснована.

На дело Арашуковых обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что пока говорить о масштабах воровства газа в деле советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова преждевременно, и посоветовал дождаться вердикта суда.

По делу о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму 30 млрд рублей, по которому проходит сенатор, следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД уже провели в 11 городах более 40 обысков, сообщили в СК.

После ареста сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах, принадлежащих сенатору. В ходе них были изъяты коллекция оружия, золотые слитки и крупная сумма наличных денег.

«При обысках у сенатора Арашукова и его родственников изъяты сабли, кинжалы, золотые слитки и наличные деньги в большом количестве», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Некоторые СМИ также сообщили, что при обысках обнаружились люксовые автомобили, золотые слитки с гравировкой весом от 250 грамм до килограмма и долларовая банкнота из чистого золота. При этом в декларации за 2017 год Арашуков указал, что его доход составил 4,9 млн руб., а его жены — 96 тыс. руб.

У Арашукова есть приусадебный участок площадью 4,5 тысячи квадратных метров, три жилых дома по 890, 438 и 148 кв. м. Помимо этого, его семье также принадлежат две квартиры площадью 70,9 и 115 кв. м., отмечено в документе. В то же время о наличии автомобилей в декларации сенатора не говорится.