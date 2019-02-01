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Скандал в Якутии: местная школа не приняла русских

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать на учебу детей, говорящих на русском языке, сообщают городские СМИ со ссылкой на местных жителей. Родительский комитет недавно открывшейся национальной школы опасается, что, приняв русскоязычных детей, учебное заведение изменит программу обучения и воспитания. Местные власти в свою очередь сообщают, что отказов в зачислении в «Айыы Кыhата» зафиксировано не было.

Открывшаяся недавно школа «Айыы Кыhата», расположенная в Якутске, отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru, ссылаясь на информацию родителей школьников.

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Конфликт возник после того, как жители нового микрорайона №203 столкнулись с закрытием одной из местных школ. Из-за этого горожанам пришлось возить детей в филиал школы №33. «Он находится на втором этаже дома — над магазинами и аптеками. В самом помещении тесно, нет столовой и спортивного зала. Понятно, что школа не может находиться в таком здании. Родители и сами не хотят, чтобы их дети учились в таких условиях», — рассказала городскому изданию одна из жительниц микрорайона.

Родители обратились в прокуратуру, которая выявила, что здание филиала не соответствует требованиям пожарной безопасности. Местным жителям заявили, что ближе к весне здание и вовсе закроют. Узнав об этом, некоторые семьи решили перевести своих детей в «Айыы Кыhата», которая располагается недалеко от их домов.

«Мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей», — заявила якутскому порталу жительница Якутска Наталья.

Решение руководства учебного заведения поддержал и родительский комитет. Его члены считают, что зачисление в школу русскоязычных детей противоречит концепции «Айыы Кыhата». Оно якобы может повлиять «на программу обучения и воспитания». Некоторые активисты даже планируют устроить митинг в поддержку получения образования на родном языке.

«Дело в том, что нарушаются конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке. <...> Мы ведь ждали строительства собственного здания школы 14 лет. Все эти годы дети ютились в тесном помещении: не было ни спортзала, ни буфета. И никому до нас не было дела. А сейчас, когда мы наконец переезжаем в новое здание, все вдруг заинтересовались нами. <...> Люди, которые жаждут открытия русскоязычных классов, могут подождать два года. В 2021 году в 203 микрорайоне построят общеобразовательную школу. Ждать два года или 14 лет? Это ведь большая разница», — заявил News.Ykt.Ru член родительского комитета «Айыы Кыhата» Владимир.

Между тем, как сообщили ТАСС в администрации Якутска, зачисление в новую школу идет по прописке. На данный момент туда поступило 112 заявлений от родителей, проживающих в микрорайоне №203. «Из них 79 — на якутском языке обучения, 33 — на русском», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что права всех детей должны реализовываться в соответствии с законом. «В этом состоит позиция окружной администрации, ее разделяют министерство образования и руководство Республики Саха», — заключили в мэрии.

Глава местного управления образования Алексей Семенов сообщил, что найдет выход из ситуации. «После анализа всех заявлений будем думать, что делать. Мест, к сожалению, не хватает: заявлений намного больше, чем ожидалось. Будем работать с близлежащими школами, смотреть, есть ли свободные места», — отметил он в разговоре с News.Ykt.Ru.

На вопрос, где будут учиться дети из 203 микрорайона, чиновник ответил, что власти постараются распределить их по городским школам. «В первую очередь рассмотрим в качестве вариантов близлежащие школы — это школа №33, «Айыы Кыhата», а также СОШ в соседних районах — например, национальная политехническая школа №2. Все школы в центре города очень востребованы», — пояснил Семенов.

В пресс-службе главы Якутска Сарданы Авксентьевой в свою очередь заявили, что несмотря на то что школа «Айыы Кыhата» создавалась как национальная, туда также будут приниматься русскоязычные дети. В аппарате отметили, что случаев отказа в приеме детей зафиксировано не было.

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов напомнил, что в Якутске еще с советских времен не хватает школ, а в особенности — национальных. «Поэтому родители сами объединялись, и, в частности, именно так и создали «Айыы Кыhата». Сначала школа размещалась в бывшем Дворце пионеров, а потом власти пошли навстречу и построили здание в новом, 203-м, микрорайоне. Но вот тут и возникла заминка: школ должны было быть две – национальная и обычная, все по нормативам. Однако обычную обещают построить только к 2020 году, а детям нужно учиться рядом с домом уже сейчас, причем и исключительно русскоязычным – тоже.

В национальной школе трудно было обеспечить полноценный учебный процесс сразу на двух языках: ведь русскоязычным детям якутский мог быть не нужен», — написал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

Тумусов отметил, что на данный момент конфликт решен, так как в школе открываются русскоязычные классы, куда принимают всех детей. Кроме того, по его словам, в следующем году в городе появится еще одно учебное заведение.

Отметим, что всего в Якутске работает 51 школа, пять из них имеют статус национальных. В 27 учебных заведений действуют 425 классов, которые обучаются только на якутском языке. Туда входят порядка 12 тыс. детей. За последний год число классов, в которых школьная программа изучается на национальном языке, увеличилось на 45. В такой класс может попасть ребенок, чьи родители написали соответствующее заявление при приеме в первый класс.