Скандал в Якутии: местная школа не приняла русских

Открывшаяся недавно школа «Айыы Кыhата», расположенная в Якутске, отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает местное издание News.Ykt.Ru, ссылаясь на информацию родителей школьников.

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Конфликт возник после того, как жители нового микрорайона №203 столкнулись с закрытием одной из местных школ. Из-за этого горожанам пришлось возить детей в филиал школы №33. «Он находится на втором этаже дома — над магазинами и аптеками. В самом помещении тесно, нет столовой и спортивного зала. Понятно, что школа не может находиться в таком здании. Родители и сами не хотят, чтобы их дети учились в таких условиях», — рассказала городскому изданию одна из жительниц микрорайона.

Родители обратились в прокуратуру, которая выявила, что здание филиала не соответствует требованиям пожарной безопасности. Местным жителям заявили, что ближе к весне здание и вовсе закроют. Узнав об этом, некоторые семьи решили перевести своих детей в «Айыы Кыhата», которая располагается недалеко от их домов.

«Мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей», — заявила якутскому порталу жительница Якутска Наталья.

Решение руководства учебного заведения поддержал и родительский комитет. Его члены считают, что зачисление в школу русскоязычных детей противоречит концепции «Айыы Кыhата». Оно якобы может повлиять «на программу обучения и воспитания». Некоторые активисты даже планируют устроить митинг в поддержку получения образования на родном языке.

«Дело в том, что нарушаются конституционные права детей на обучение и воспитание на родном языке. <...> Мы ведь ждали строительства собственного здания школы 14 лет. Все эти годы дети ютились в тесном помещении: не было ни спортзала, ни буфета. И никому до нас не было дела. А сейчас, когда мы наконец переезжаем в новое здание, все вдруг заинтересовались нами. <...> Люди, которые жаждут открытия русскоязычных классов, могут подождать два года. В 2021 году в 203 микрорайоне построят общеобразовательную школу. Ждать два года или 14 лет? Это ведь большая разница», — заявил News.Ykt.Ru член родительского комитета «Айыы Кыhата» Владимир.

Между тем, как сообщили ТАСС в администрации Якутска, зачисление в новую школу идет по прописке. На данный момент туда поступило 112 заявлений от родителей, проживающих в микрорайоне №203. «Из них 79 — на якутском языке обучения, 33 — на русском», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что права всех детей должны реализовываться в соответствии с законом. «В этом состоит позиция окружной администрации, ее разделяют министерство образования и руководство Республики Саха», — заключили в мэрии.

Глава местного управления образования Алексей Семенов сообщил, что найдет выход из ситуации. «После анализа всех заявлений будем думать, что делать. Мест, к сожалению, не хватает: заявлений намного больше, чем ожидалось. Будем работать с близлежащими школами, смотреть, есть ли свободные места», — отметил он в разговоре с News.Ykt.Ru.

На вопрос, где будут учиться дети из 203 микрорайона, чиновник ответил, что власти постараются распределить их по городским школам. «В первую очередь рассмотрим в качестве вариантов близлежащие школы — это школа №33, «Айыы Кыhата», а также СОШ в соседних районах — например, национальная политехническая школа №2. Все школы в центре города очень востребованы», — пояснил Семенов.

В пресс-службе главы Якутска Сарданы Авксентьевой в свою очередь заявили, что несмотря на то что школа «Айыы Кыhата» создавалась как национальная, туда также будут приниматься русскоязычные дети. В аппарате отметили, что случаев отказа в приеме детей зафиксировано не было.

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов напомнил, что в Якутске еще с советских времен не хватает школ, а в особенности — национальных. «Поэтому родители сами объединялись, и, в частности, именно так и создали «Айыы Кыhата». Сначала школа размещалась в бывшем Дворце пионеров, а потом власти пошли навстречу и построили здание в новом, 203-м, микрорайоне. Но вот тут и возникла заминка: школ должны было быть две – национальная и обычная, все по нормативам. Однако обычную обещают построить только к 2020 году, а детям нужно учиться рядом с домом уже сейчас, причем и исключительно русскоязычным – тоже.

В национальной школе трудно было обеспечить полноценный учебный процесс сразу на двух языках: ведь русскоязычным детям якутский мог быть не нужен», — написал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

Тумусов отметил, что на данный момент конфликт решен, так как в школе открываются русскоязычные классы, куда принимают всех детей. Кроме того, по его словам, в следующем году в городе появится еще одно учебное заведение.

Отметим, что всего в Якутске работает 51 школа, пять из них имеют статус национальных. В 27 учебных заведений действуют 425 классов, которые обучаются только на якутском языке. Туда входят порядка 12 тыс. детей. За последний год число классов, в которых школьная программа изучается на национальном языке, увеличилось на 45. В такой класс может попасть ребенок, чьи родители написали соответствующее заявление при приеме в первый класс.