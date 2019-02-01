Новый фигурант: дело Арашукова растет

Следственный комитет допрашивает по делу о хищении газа на 31 млрд рублей исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» — дочернего предприятия АО «Газпром газораспределение Ставрополь» в Ессентуках — Алана Кятова, сообщается на сайте ведомства. По окончании следственных действий сотрудники правоохранительных органов будут просить суд о его аресте, указали в пресс-службе.​

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До этого комментарий по этому делу дали в Кремле. Там считают, что пока преждевременно говорить о масштабах воровства газа в деле советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, следует дождаться вердикта суда.

Басманный суд Москвы уже арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова, в том числе, его отца — советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова.

По версии следствия, Арашуков-старший возглавлял преступную группировку по хищению газа, а его сообщники занимались убийствами.

Отец сенатора отрицал все обвинения. «Я преступником никогда не был. Все, что говорили прокурор и следователь — для меня это все ново. Я вчера сидел на работе, приехали следователи, провели обыск», — заявил Рауль Арашуков в суде. Адвокаты подсудимого утверждают, что на него оказывают давление и требуют признаться в руководстве преступной группой.

По версии защиты, хищения газа на 31 млрд рублей, как указано в материалах дела, не было. Как объяснил юрист, это просто непогашенная дебиторская задолженность, и их подзащитный в ее возникновении не виноват — просто ее не взыскали. Адвокат Рауля Арашукова заявил о намерении защиты обжаловать его арест. «Это незаконное решение должно быть отменено, мы подадим жалобу уже завтра», — подчеркнул адвокат, назвав своего подзащитного уважаемым человеком, которому не место на скамье подсудимых.

Вместе с Арашуковым-старшим по решению Басманного суда под арест отправился и гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова. Его адвокат просил заключить обвиняемого под домашний арест и приобщить к делу договор об аренде квартиры в Москве. По словам Руслана Арашукова, в управление ФСБ он приехал накануне по собственному желанию.

Под стражу также были отправлены первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузер Хашукаев и глава «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов.

В СИЗО они проведут ближайшие два месяца.

Еще один из фигурантов дела семьи Арашуковых скрылся от следствия и был арестован заочно.

До 30 марта под арестом пробудет и сам 32-летний сенатор Рауф Арашуков. Следователь в ходе заседания сообщил, что у него есть вид на жительство в ОАЭ, поэтому он может скрыться от следствия за границей.

Об аресте чиновника стало известно 31 января — на следующий день после его громкого задержания в зале заседаний в Совете Федераций. Генпрокурор России Юрий Чайка лично зачитал представление о лишении Арашукова статуса неприкосновенности, которое единогласно поддержали сенаторы. В зале в это время присутствовали глава СКР Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий уголовное дело сенатора. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что Арашуков пытался удалиться из зала заседания во время задержания, но она остановила его и предоставила возможность сделать заявление. По ее словам, сенатор отказался взять слово и дать пояснения.

Следствие предъявило ему обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и заказных убийствах двух человек в 2010 году. Следователи утверждают, что по его заказу был убит глава общественного движения за права черкесов «Адыгэ-Хасэ» Аслан Жуков.

Сообщается, что у него произошел конфликт с Арашуковым из-за того, что общественник якобы отказался работать на политика, требовавшего от Жукова устроить митинг протеста и сорвать заседание парламента. Целью этого, по версии следствия, было напугать главу республики и заставить его сделать Арашукова председателем правительства КЧР. По словам киллера, рассказавшего об обстоятельствах убийства в 2018 году, Арашуков заплатил за устранение общественника миллион рублей.

Другой жертвой сенатора, по мнению следователей, является кандидат в председатели правительства Карачаево-Черкесии Фраль Шебзухов. Трое исполнителей убийства признались, что изначально не собирались убивать политика, а только запугать. Шебзухова избили битами но когда нападавшим показалось, что он потянулся в карман за оружием, его застрелили.

Что касается дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» на сумму 31 млрд рублей, по которому проходит сенатор, следователи СК России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и МВД в 11 городах провели более 40 обысков, сообщили в СК.

Арестованный сенатор своей вины не признает по всем статьям. Заведенное против него дело он назвал «политическим заказом». Сенатор также считает необоснованной позицию следствия по всем пунктам обвинения.