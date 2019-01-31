Новые схемы: как мошенники отбирают квартиры

Преступники уже давно приноровились к любым видам краж. Нередко мы слышим о новых изощренных способах угона автомобиля или воровства денег с банковской карточки. Бывает и простой карманник в метро лишает крупной суммы денег и телефона. Однако, пожалуй, самое обидное — в два счета потерять крышу над головой.

Недавно в Москве, где проблема жилья стоит особенно остро, своих квартир лишились более 100 человек.

Страшно себе представить, что некоторые из пострадавших могли годами выплачивать кредит, но потеряли долгожданный дом из-за коварства жуликов.

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Опасные займы

Деятельность преступной группировки в Москве уже пресекли, предварительная сумма ущерба превысила 300 млн руб. Злоумышленники заключали с жителями столицы договоры займов под залог недвижимого имущества, используя реквизиты коммерческих организаций. Этот мошеннический метод — один из самых распространенных, рассказал «Газете.Ru» адвокат, член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совфеда Евгений Корчаго.

В столице давно практикуется мошенническая схема, при которой жилье у граждан берется в качестве залога по договору займа. Договор заключается на достаточно стандартных условиях, но прописывается, что если заемщик не возвращает деньги вовремя, то сразу начинают «тикать» очень серьезные пени и штрафы за просрочку. В течении очень короткого периода времени, обычно это несколько месяцев, сумма по взятому кредиту становится в разы больше, чем была. По договору в залоге находится квартира, мошенники подают в суд, и таким образом получают право собственности, объяснил Корчаго.

К юристам в результате таких преступных действий, как правило, обращаются не разбирающиеся в законодательстве граждане. Зачастую не читают внимательно договор, не понимают, чем они рискуют — именно этим пользуются профессиональные мошенники.

Другой распространенный и старый вариант обмана, который, к сожалению, очень часто срабатывает, опять же связан с займами. Когда человек обращается за получением какой-то суммы денег взаймы, а вместо договора займа ему предлагается подписать договор купли-продажи этой квартиры. Мошенники пускают в ход все свои инструменты по элементарному обдуриванию: «Мы сейчас подпишем договор купли-продажи, но как только ты отдашь эти деньги, я тебе квартиру обратно верну».

Тут-то и стоит заподозрить, что вас пытаются поймать на удочку.

На самом деле когда человек придет к своим нечестным кредиторам с готовностью оплатить долг, ему ответят, что поскольку договор купли-продажи уже подписан, деньги можно не возвращать — мошенники просто оставят себе квартиру.

«Человек остается без квартиры и с суммой денег, которая в разы меньше стоимости квартиры», — объяснил Корчаго. По его словам, нередко такие договоры мошенники даже визируют у нотариуса, чтобы фокус точно сработал.

По словам юриста, без привлечения мошенника к уголовной ответственности доказать в обычном гражданском суде, что гражданин был обманут, практически невозможно.

Случаи квартирного мошенничества то и дело встречаются не только в Москве, но и в любом другом регионе России. Следственный комитет сообщал о крупной группировке, которая мошенничала с квартирами в Санкт-Петербурге и Новгородской области. Путем обмана преступники незаконно переоформляли право собственности на не принадлежащие им квартиры, а затем их перепродавали. Криминальные изобретатели использовали подложные паспорта и другие документы. СК оценил ущерб в 13 млн рублей.

Поддельный паспорт использовали и в Архангельске — вклеили в паспорт жертвы фотографию одного из соучастников преступления. Затем преступники приватизировали квартиру и продали ее.

В Смоленске фигуранты одного уголовного дела предлагали потерпевшим открыть совместный бизнес, для которого требовались денежные вложения. Затем убеждали продать недвижимость, а затем деньги и саму квартиру присваивали. То дело расследовали по более чем 30 фактам хищений квартир.

Есть и другие схемы, которые преступники уже отточили. Мошенники предпочитают иметь дело с представителями самых незащищенных социальных групп. Это не только пенсионеры, чье простодушие на руку жуликам, но и наркоманы и алкоголики. Например, «черные риелторы» прописываются в квартиру, где живут люди с зависимостью, погашают их задолженность по квартирной плате, поят и кормят хозяев. Обещают сменить их жилье на дом в живописном месте, конечно, только после продажи квартиры. Естественно, после сделки людей обычно заселяют в халупы, иногда продолжая поставлять психотропные вещества. Преступники могут и просто вынудить переоформить квартиру или подделать доверенность на право подписания договора купли-продажи. Мошенники пользуются уязвимостью этой категории граждан.

Что касается пенсионеров, тут у мошенников в ход идет попытка втереться в доверие. Некоторым это удавалось — пенсионера привозили к нотариусу-сообщнику, где тот добровольно подписывал доверенность на право распоряжения его недвижимостью.

Одиноких пенсионеров потом часто вывозят в глухую деревню, оставляя без шансов вернуться в родной дом. К сожалению, встречаются и группировки, которые убивают свои жертвы, когда дело сделано.

Фабрикуется даже смерть — умершими объявляют живых людей и завладевают недвижимостью. В этом случае подделывают почерк и оперируют фиктивными документами, например, паспортами. Или же рисуют фальшивую доверенность от пожилого хозяина квартиры, организуя затем цепочку перепродаж жилплощади, чтобы скрыть преступление.

Как не остаться в дураках

Любую сделку с жильем лучше всего осуществлять с помощью надежного агентства недвижимости, имеющего хорошую деловую репутацию. Кроме того, для любых манипуляций с документами лучше воспользоваться услугами квалифицированного юриста.

Мошенничества с займами часто совершают нелегальные микрофинансовые организации, поэтому прежде чем брать кредит, необходимо проверить, числится ли организация в реестре Банка России. Необходимо внимательно читать каждое слово договора.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Лучше не обращаться к частным лицам или коммерческим компаниям, которые просто маскируют деятельность мошенников, для получения заемных денежных средств. Для этой цели лучше использовать банковские организации, деятельность которых регулируется, так как они подконтрольны ЦБ. Там гражданин максимально защищен законом», — посоветовал Корчаго.

От квартирного мошенничества никто не застрахован, хотя жулики, конечно, всегда ищут наибольшую выгоду. Это касается и стоимости недвижимости. По словам адвоката, преступникам интересно ликвидное жилье. Их может заинтересовать любая квартира, но те суммы денег, которые дадут за квартиру на окраине Москвы, будут в разы меньше, чем за квартиру в самом центре.