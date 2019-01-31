Раздели и изнасиловали: на школьницу напали подруги

Следственный комитет России завел уголовное дело в отношении двух школьниц — 13 и 15 лет — после сообщений о том, что они совершили сексуальное насилие над малолетней девочкой. «По предварительным данным,

в Омске две школьницы, 13 и 15 лет, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, сняв это на видеокамеру мобильного телефона и разместив видео в сети»,

— говорится в сообщении ведомства.

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Следователи проверят условия проживания и воспитания подростков, состояли ли девочки или их семьи на профилактических учетах в социальных службах и полиции.

«В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям (либо бездействию) должностных лиц профильных служб, в компетенцию которых входит контроль за условиями жизни и поведением несовершеннолетних», — заключили в СКР.

В ведомстве также напомнили, что уголовная ответственность за совершение сексуального насилия над лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, наступает с 14 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для 15-летней подозреваемой.

Об инциденте, который произошел в декабре, стало известно, когда школьницы решили поделиться видеозаписью в социальной сети. Администратор группы, в которую они хотели выложить видео изнасилования, передал запись в полицию.

В то же время сайт kp.ru писал, что виновницами изнасилования стали три 15-летние школьницы. Жертва училась с ними в одной школе. По словам директора учебного заведения, все три подростка, совершивших насилие, состояли на учете в полиции, а пострадавшая девочка была из благополучной многодетной семьи.

«Эти три девочки — наша головная боль. Мы им внимания уделяем больше, чем талантливым детям — и все впустую. Все трое — попросту брошенные дети из очень неблагополучных неполных семей. Воспитывают всех одни мамы. Мамы, прямо скажем, маргинальные. У одной из девочек отец был, но умер этой осенью. Все трое учениц стоят на учете в ПДН — за неоднократные уходы из дома, пьянство. Учатся они с двойки на тройку, постоянно пропускают занятия», — приводит слова директора портал.

Потерпевшая девочка перевелась в школу на окраине города в начале этого учебного года. Довольно быстро она подружилась с тремя проблемными ученицами, на которых была совершенно не похожа.

«В классе у нее со всеми нормальные отношения, но она выбрала этих. Просто, наверное, радовалась, что так быстро нашла подруг в новой школе»,

— рассказала директор.

По словам одной из учениц школы, жертва пришла в гости к подруге накануне своего дня рождения. Конкретной причины нападения не было, уверена собеседница издания. По ее словам, сначала подростки стали толкать и избивать потерпевшую и снимали это на видео, потом одна из девочек заставила подругу раздеться и «предложила идею с бутылкой», угрожая побоями.

«Надо сказать, что все остальные дети в классе по-взрослому отреагировали на происшедшее. Все очень негативно отнеслись к тому, что натворили эти трое», — сказала директор школы. Она также предположила, что девочки напали на сверстницу и записали это на видео лишь для того, чтобы прославиться в интернете.

Сейчас школьницы, предположительно, принимавшие участие в насилии, раскаиваются в содеянном, но, по мнению директора, делают это, чтобы избежать наказания.

«Они тут в полиции рыдают в три ручья. Говорят, что стыдно им за случившееся», — сказала она, добавив, что сейчас девочки пытаются объяснить, что подруга все сделала по собственной воле и «сама себя изнасиловала бутылкой».

В конце прошлого года суд в Москве арестовал двух 14-летних восьмиклассников, жестоко избивших 15-летнего подростка из той же школы. Причиной драки стал конфликт в интернете. Подростки напали на юношу и стали избивать его ногами и руками.

По данным следствия, удары наносились по голове и в область жизненно важных органов.

Школьники не остановились даже после того, как их жертва упала на землю и стала просить о помощи. Видеозапись расправы подростки выложили в Сеть. Избитый подросток попал в больницу с серьезной травмой позвоночника. По некоторым данным, он может лишиться зрения.

Как сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, оба арестованных школьника воспитывались в неполных семьях, отцов им заменяли дедушки. При этом, добавил Мельников, оба неплохо учились в школе и занимались в кружках и секциях. Он также отметил, что подростки «сразу же после драки написали в соцсети «ВКонтакте» извинения и попросили прощения у потерпевшего».