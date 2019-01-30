Россию «минируют»: угрозы поступают в десятки городов. LIVE

Угрозы «минирований» настигли и десятки учреждений Краснодарского края. Звонки и письма по электронной почте поступали в школы, объекты здравоохранения, а также администрации муниципальных образований. Только в Усть-Лабинске было эвакуировано более 5 тыс. человек.

Силовики проверили порядка 90 учебных заведений, взрывных устройств обнаружено не было. По данным мэрии Краснодара, школьники и студенты вернулись к учебе.