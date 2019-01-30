Россию «минируют»: угрозы поступают в десятки городов. LIVE

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Угрозы «минирований» настигли и десятки учреждений Краснодарского края. Звонки и письма по электронной почте поступали в школы, объекты здравоохранения, а также администрации муниципальных образований. Только в Усть-Лабинске было эвакуировано более 5 тыс. человек.
Силовики проверили порядка 90 учебных заведений, взрывных устройств обнаружено не было. По данным мэрии Краснодара, школьники и студенты вернулись к учебе.
Тем не менее, сообщили в мурманском УФСБ, угрозы не подтвердились. В ведомстве ответили, что подобные письма носят ложный характер — чаще всего их рассылают лица в состоянии алкогольного опьянения.
«Однако это обстоятельство от уголовной ответственности граждан не освобождает, а ее усугубляет. Учитывая высокий уровень технической оснащенности правоохранительных органов, избежать неотвратимого наступления уголовной ответственности за совершенное преступление никому не удастся, и это реальная перспектива провести в местах лишения свободы до 5 лет», — подчеркнули в управлении ФСБ.
Сообщения о «минировании» поступили на электронную почту более 10 объектов Мурманска. В их числе областная больница, здания регионального правительства и ряд муниципальных объектов.
С эвакуации началось и утро чиновников из Владимира. Из-за сообщений о якобы заложенных бомбах были эвакуированы здания городской и районной администраций. Кроме того, из-за проверок были прерваны занятия в нескольких школах. Эвакуировать пришлось и пациентов местных больниц, а также посетителей торговых центров.
Досталось и псковским школам. После утренних писем о «минировании» силовики также приняли решение эвакуировать учеников нескольких учебных учреждений. Кроме того, полицейские эвакуировали пациентов ряда местных больниц. Силовики разыскивают телефонных террористов. За ложные сообщения им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В Тамбове письма с угрозами взрыва поступили на почту около десяти школ, а также в ряд торговых центров. Людей эвакуировали, здания оцеплены силовиками. Как пишут местные жители в соцсетях, в письмах есть отсылки к трагедии в Магнитогорске.
«На данный момент принято решение о приостановке образовательного процесса во всех школах города. Ведется работа по установлению лиц, причастных к преступным проявлениям. Жителей города просят соблюдать спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении городской администрации.
Кроме того, правоохранители эвакуировали здание мэрии. В региональном МВД России комментариев пока не дают.
Из-за угрозы взрывов все школы в Нижнем Новгороде были закрыты. Учащихся и сотрудников учебных заведений эвакуировали. Силовики проверяют здания на наличие взрывных устройств. В городе также приостановлена работа областной клинической больницы – из-за анонимных сообщений были отменены приемы и плановые операции.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Телефонные террористы уже месяц не дают покоя россиянам. Сегодня анонимные сообщения о взрывах поступили в десятки городов Новгородской, Тамбовской, Псковской, Владимирской, Липецкой, Архангельской, Астраханской и Мурманской областей. Мы будем следить за проверками силовиков и рассказывать вам о главном.