За опоздание — в противогаз: учитель сорвался на школьниках

Школьный учитель ОБЖ, заставивший опоздавших семиклассников сидеть на уроке в противогазах, отстранен от работы, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. Также стало известно, что СК по Республике Бурятия начал доследственную проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение. В ведомстве подчеркнули, что длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних.

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Напомним, учитель школы №58 в Улан-Удэ заставил двух учеников седьмого класса сидеть в противогазах за то, что они опоздали на урок. Когда родители подростков узнали об инциденте, они обратились с жалобами к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич. После вмешательства детского омбудсмена педагогу вынесли выговор. Комитет по образованию рекомендовал директору провести беседу с учителями о соблюдении прав учащихся.

Директор школы № 58 Роман Леонтьев прокомментировал инцидент, который, по его словам, произошел еще пятого декабря. После того, как родители учеников рассказали ему о случившемся, было проведено собрание, на котором учитель принес извинения. Но родителей это не удовлетворило, и они обратились с жалобой в Рособрнадзор. При этом директор отметил, что преподаватель ОБЖ раньше не имел никаких замечаний.

«Преподаватель он хороший, работает у нас в школе уже два года и раньше таких методов обучения себе не позволял. Это недопустимо.

Сейчас в этом классе ведет уроки другой учитель», — рассказал Леонтьев в беседе с RT.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка пояснили, что по итогам обращений родителей не были приняты надлежащие меры по восстановлению прав детей.

Ранее в Пермском крае суд оштрафовал школьного учителя истории и обществознания за оскорбления и физические наказания учеников. По данным Федеральной службы судебных приставов, с июля 2017-го по март 2018 года ныне 46-летний мужчина занимал должность учителя истории и обществознания в Очерской средней общеобразовательной школе.

Во время обучения педагог якобы в воспитательных целях позволял себе систематически подвергать учеников публичному унижению, применял физические наказания и причинял психические страдания, в частности, неоднократно называл детей оскорбительными словами, заставлял по несколько минут стоять в неудобных позах, отжиматься, прыгать на одной ноге, угрожал переводом в коррекционную школу, отметили в ведомстве. Родители учащихся обратились в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Учителя приговорили к штрафу в размере 45 тыс. руб. 21 января в УФССП по Пермскому краю сообщили, что осужденный педагог раскаялся в содеянном и уже оплатил судебный штраф.

В Самарской области СК, прокуратура и полиция проводят проверки в школе №93 Тольятти после того, как в интернете появилась запись, на которой учитель биологии дает ученице пощечину.

В комментариях к ролику автор указывает, что пятиклассница рисовала на уроке, учительнице это не понравилось, она скинула со стола все учебные принадлежности девочки и применила силу.

На время проведения проверок учительница была отстранена от работы. По словам руководителя тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области Ирины Кочукиной, преподаватель раскаивается в содеянном и осознает, что была не права и ее реакция недопустима.

Сама учительница рассказала, что школьница спровоцировала ее на агрессию, потому что систематически мешала проводить занятия и отвлекала других ребят. При этом женщина призналась, что в любом случае не должна была срываться на ребенке.

«Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков данный ребенок постоянно отвлекалась, постоянно разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, пыталась обратить внимание учителя. Но я полагаю, что все равно педагог должен оставаться педагогом», — сказала она телеканалу РЕН ТВ.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург, комментируя подобные инциденты, пояснил, что российские школьные работники нередко срываются на учениках из-за колоссальной нагрузки.

«Весь контекст работы подталкивает учителей к подобному поведению. Хотя на этом фоне есть блистательные учителя, которые справляются. Учитель вынужден брать 30 и более часов нагрузки не потому, что он этого хочет. Директора школ проводят мониторинг, и попробуй, чтобы заработная плата была ниже, чем средняя по региону! Чтобы набрать искомую сумму, учителей просто заставляют брать избыточное количество часов. Это тяжело. При такой нагрузке учитель, например, по русскому языку должен проверить в месяц 10 тысяч работ — тесты, сочинения и так далее. Естественно, что все срываются», — приводит слова эксперта НСН.