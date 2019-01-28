«Настоящий профессионал»: в Москве пройдет прощание с Владимиром Черниковым

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников скоропостижно скончался на 55-м году жизни.

Сообщается, что смерть наступила в ночь на 27 января от сердечно-сосудистой недостаточности.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

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В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной Думы. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом СМИ и рекламы города Москвы.

Но этом посту он, в частности, добился демонтажа рекламных растяжек с центральных улиц столицы, а также крупной рекламы на крышах знаковых строений, в том числе знаменитого Дома на Набережной.

В марте 2015 года его назначили главой департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы. С октября 2016 года Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы. Имел звание действительного государственного советника РФ 2 класса и действительного государственного советника города Москвы 1 класса.

После его смерти на пост и.о. руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы был назначен Василий Олейник, ранее занимавший должность первого заместителя ведомства — главы контрактной службы. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте мэра столицы 28 января.

Кончину Черникова мэр Москвы Сергей Собянин назвал «огромной потерей для города»: «Кристально честный, настоящий профессионал, за годы работы в правительстве Москвы он сумел сделать удивительно много для обеспечения безопасности москвичей и благоустройства города. Освобождение улиц от незаконной рекламы, фестиваль «Круг света», безупречное проведение чемпионата мира по футболу и десятков фестивалей — вот неполный перечень достижений, связанных с его именем. Память о Владимире Васильевиче Черникове навсегда сохранится в наших сердцах».

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал Черникова «трудолюбивым принципиальным профессионалом», «отзывчивым и открытым человеком», добавив, что его кончина — «тяжелая утрата».

Слова поддержки семье и близким чиновника передали и духовные лидеры. «Хотел бы выразить искренние и глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Владимира Черникова, главы департамента региональной безопасности Москвы. Он был большим другом РПЦ.

Святейший патриарх Кирилл выражает свои глубокие соболезнования его близким и родным.

Завтра состоится отпевание и прощание», — сказал руководитель пресс-службы патриарха, священник Александр Волков.

«От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, от себя лично выражаю искренние чувства соболезнования в связи с кончиной уважаемого Владимира Васильевича Черникова, разделяю боль утраты с семьей, родственниками и близкими, — сказал муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

К соболезнованиям присоединились и деятели культуры. Так, Алла Пугачева опубликовала у себя в инстаграме пост памяти Черникова. Певица считала Черникова прекрасным человеком и теперь искренне скорбит по нему.

«Это был человек чести и совести, любящий родину и людей», — написала Пугачева,

призвав помолиться о Черникове и опубликовав видеозапись, на которой мужчина читает стихотворение Роберта Рождественского «Человеку надо мало».

Продюсер Иосиф Пригожин перепостил слова Пугачевой, отметив, что хочет присоединиться к соболезнования. Смерть чиновника супруг певицы Валерии назвал «шоком».

Церемония прощания с чиновником состоится 29 января в здании столичной мэрии на Новом Арбате. Похороны состоятся по окончанию панихиды на Троекуровском кладбище в 12:00. Владимира Черникова похоронят рядом с его отцом.