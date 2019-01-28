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Бьет женщин и детей: алтайский депутат оскандалился

На алтайского депутата завели дело после избиения женщин и подростка

На Алтае возбудили уголовное дело в отношении районного депутата, которого подозревают в избиении двух женщин и подростка. Отмечается, что инцидент произошел в одном из местных кафе после новогоднего корпоратива, когда мужчина отказался оплатить счет и устроил дебош. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет за нанесение побоев из хулиганских побуждений.

Следователи СК РФ по республике Алтай после проведения проверки возбудили уголовное дело по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений» в отношении депутата, подозреваемого в избиении двух женщин и подростка. Подчеркивается, что мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель следственного управления.

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Собеседник агентства отметил, что мера пресечения для мужчины еще не избиралась, однако следователь не собирается ходатайствовать о его аресте. Согласно статье УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений», депутату-дебоширу грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, пьяный депутат алтайского районного совета избил двух женщин и подростка после корпоратива вечером 22 декабря 2018 года, когда чиновники отмечали завершение года в местном кафе «Чемальское подворье». Через несколько часов после начала корпоратива большинство депутатов покинули заведение, но один из них решил задержаться и продолжил праздник. После изрядного количества выпитого мужчина попросил счет, однако увидел цифру и платить отказался.

Тогда в дело решила вмешаться управляющая заведения, которая попыталась объясниться с чиновником — но тот обрушил на нее поток отборных ругательств. На этом мужчина не успокоился и ударил рукой по голове 40-летнюю посетительницу. За нее вступилась певица, которая в тот вечер выступала для гостей заведения. В ответ на это парламентарий ударил ее по плечу.

В кафе в этот момент оказался 14-летний родственник одной из потерпевших, который вмешался и стал заступаться за женщин. Но депутат не пожалел и подростка: схватил его за одежду и дважды ударил кулаком по лицу.

Испуганные люди убежали от разъяренного чиновника, спрятались на кухне и оттуда позвонили в полицию.

По данным местных СМИ, потасовку в кафе учинил зампред районного совета депутатов Юрий Корнеев. Позже он заявил, что драка была спровоцирована и подросток якобы ударил его первым. «Прошло освидетельствование сотрудников кафе — нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку, у них бы следы остались. Я не лишился ума, чтобы избивать в общественном месте, нас было девять человек — сейчас всех будет опрашивать Следственный комитет, велась видеосъемка, провоцировали меня: подросток вылетел и ударил — у меня подвывих челюсти. Я понимал, что это подросток, и отреагировал спокойно, я видел, что провокация была — втянуть меня в драку», — пояснил депутат.

По его словам, конфликт произошел из-за того, что у него не оказалось с собой ни банковской карты, ни наличных, чтобы закрыть счет. Как утверждает Корнеев, он предложил съездить за деньгами, но сотрудники начали скандал и вызвали представителей правоохранительных органов.

По данным сайта Чемальского района, ранее Корнеев был депутатом Новоалтайского горсобрания, однако в марте 2012 года его лишили мандата. Произошло это из-за наличия у Корнеева судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций в 16 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес новоалтайский мировой суд в октябре 2011 года.

Дракой закончился еще один корпоратив, который проходил 18 декабря прошлого года в городе Багратионовск Калининградской области. Вечером во время застолья четверо мужчин устроили драку в местном кафе. Сотрудники заведения незамедлительно обратились в полицию. На вызов приехали двое сотрудников Росгвардии, которые попытались разнять дебоширов. Однако эффект получился противоположный: мужчины не только не прекратили драку, но и избили правоохранителей руками и ногами.

Двумя годами ранее суд в Ставропольском крае оштрафовал депутата, которая, изрядно выпив, решила отомстить женщине за гибель своей собаки. Сообщается, что 55-летняя депутат Большевистского сельсовета Ипатовского района Елена Артемова в состоянии алкогольного опьянения пришла в квартиру потерпевшей и стала обвинять ее в гибели своего лабрадора. С собой депутат взяла метлу и нанесла женщине не менее десяти ударов, причинив легкий вред ее здоровью.

«Приговором суда Артемовой назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., также с нее взысканы в пользу потерпевшей судебные расходы, понесенные за участие в следственных действиях и в суде, а также расходы, связанные с лечением, и компенсация морального вреда», — отмечается в сообщении регионального СК.