Бьет женщин и детей: алтайский депутат оскандалился

Следователи СК РФ по республике Алтай после проведения проверки возбудили уголовное дело по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений» в отношении депутата, подозреваемого в избиении двух женщин и подростка. Подчеркивается, что мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель следственного управления.

Реклама

Собеседник агентства отметил, что мера пресечения для мужчины еще не избиралась, однако следователь не собирается ходатайствовать о его аресте. Согласно статье УК РФ «Нанесение побоев из хулиганских побуждений», депутату-дебоширу грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, пьяный депутат алтайского районного совета избил двух женщин и подростка после корпоратива вечером 22 декабря 2018 года, когда чиновники отмечали завершение года в местном кафе «Чемальское подворье». Через несколько часов после начала корпоратива большинство депутатов покинули заведение, но один из них решил задержаться и продолжил праздник. После изрядного количества выпитого мужчина попросил счет, однако увидел цифру и платить отказался.

Тогда в дело решила вмешаться управляющая заведения, которая попыталась объясниться с чиновником — но тот обрушил на нее поток отборных ругательств. На этом мужчина не успокоился и ударил рукой по голове 40-летнюю посетительницу. За нее вступилась певица, которая в тот вечер выступала для гостей заведения. В ответ на это парламентарий ударил ее по плечу.

В кафе в этот момент оказался 14-летний родственник одной из потерпевших, который вмешался и стал заступаться за женщин. Но депутат не пожалел и подростка: схватил его за одежду и дважды ударил кулаком по лицу.

Испуганные люди убежали от разъяренного чиновника, спрятались на кухне и оттуда позвонили в полицию.

По данным местных СМИ, потасовку в кафе учинил зампред районного совета депутатов Юрий Корнеев. Позже он заявил, что драка была спровоцирована и подросток якобы ударил его первым. «Прошло освидетельствование сотрудников кафе — нет ни ссадин, ни синяков, ничего. Я всю жизнь в спорте, в единоборствах, если бы я вступил в драку, у них бы следы остались. Я не лишился ума, чтобы избивать в общественном месте, нас было девять человек — сейчас всех будет опрашивать Следственный комитет, велась видеосъемка, провоцировали меня: подросток вылетел и ударил — у меня подвывих челюсти. Я понимал, что это подросток, и отреагировал спокойно, я видел, что провокация была — втянуть меня в драку», — пояснил депутат.

По его словам, конфликт произошел из-за того, что у него не оказалось с собой ни банковской карты, ни наличных, чтобы закрыть счет. Как утверждает Корнеев, он предложил съездить за деньгами, но сотрудники начали скандал и вызвали представителей правоохранительных органов.

По данным сайта Чемальского района, ранее Корнеев был депутатом Новоалтайского горсобрания, однако в марте 2012 года его лишили мандата. Произошло это из-за наличия у Корнеева судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций в 16 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес новоалтайский мировой суд в октябре 2011 года.

Дракой закончился еще один корпоратив, который проходил 18 декабря прошлого года в городе Багратионовск Калининградской области. Вечером во время застолья четверо мужчин устроили драку в местном кафе. Сотрудники заведения незамедлительно обратились в полицию. На вызов приехали двое сотрудников Росгвардии, которые попытались разнять дебоширов. Однако эффект получился противоположный: мужчины не только не прекратили драку, но и избили правоохранителей руками и ногами.

Двумя годами ранее суд в Ставропольском крае оштрафовал депутата, которая, изрядно выпив, решила отомстить женщине за гибель своей собаки. Сообщается, что 55-летняя депутат Большевистского сельсовета Ипатовского района Елена Артемова в состоянии алкогольного опьянения пришла в квартиру потерпевшей и стала обвинять ее в гибели своего лабрадора. С собой депутат взяла метлу и нанесла женщине не менее десяти ударов, причинив легкий вред ее здоровью.

«Приговором суда Артемовой назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб., также с нее взысканы в пользу потерпевшей судебные расходы, понесенные за участие в следственных действиях и в суде, а также расходы, связанные с лечением, и компенсация морального вреда», — отмечается в сообщении регионального СК.