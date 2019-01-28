Суровый субботник: уволена чиновница, морозившая учителей

В мэрии Саратова провели проверку по факту участия педагогов школы №95 в уборке снега в мороз. В ходе проверки было установлено, что директор школы и профильные чиновники районной администрации приняли самостоятельные решения, которые «привели к непониманию и возникновению проблемы» — иными словами, учителей выпроводили на улицу собирать снег в мешки при температуре -20 °C.

Реклама

В результате руководство города уволило начальницу отдела образования администрации Октябрьского района Надежду Минаеву. Выговоры также получили заместитель главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директор школы № 95.

«При организации своей деятельности и работы подведомственных подразделений руководитель должен продумать не только логистику и условия задачи, но, как в случае с субботником, — погодные условия, инвентарь, объемы работ. Данная ситуация должна стать уроком как для директорского корпуса, так и для чиновников, которые вместо тщательной проработки вопроса и должного контроля поручают исполнение своих обязанностей третьим лицам. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом», — прокомментировал увольнение чиновницы мэр города Михаил Исаев, добавив, что «каждый должен заниматься своим делом». В том числе в свободное время:

освободившись от занятий, учителя должны повышать свою квалификацию, а не убирать снег.

Ранее в пресс-службе мэра пояснили, что решение задействовать коллектив школы №95 в уборке снега было принято в связи с тем, что оперативно убрать выпавший слой снег силами одних дворников не представлялось возможным. «Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы № 95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — рассказали представители мэрии.

Сами учителя, помогавшие дворникам убирать снег в мороз, позже подтвердили, что никто не заставлял их выйти на субботник. Они обратились к министру образования Саратовской области с письмом, в котором говорится, что педагоги «совершенно добровольно вышли на субботник по расчистке снега». Обращение преподавателей опубликовано на портале «Лица губернии», сообщает НСН. Они также отметили, что занятия в школе были отменены из-за плохих погодных условий и поэтому учителя решили «помочь городу и родной школе». Педагоги подчеркнули, что готовы повторить мероприятие при необходимости.

При этом директор школы Ирина Пархоменко заявила, что «снег складывали в мешки, чтобы перенести через дорогу, в сквер, в том числе для того, чтобы обустроить снегозадержание». «Теперь, боюсь, я сама не позволю коллективу выходить на расчистку снега», — рассказала она агентству «Взгляд-Инфо».

Тем не менее, руководитель саратовской общественной приемной спикера Госдумы Вячеслава Володина Татьяна Ерохина посчитала такой субботник инициативой, которая опозорила и чиновников, и учителей.

«В очередной раз чиновники, теперь уже от образования, своими действиями, явно не от большого ума, опозорили город и опозорились сами», — заявила она.

По мнению Ерохиной, подобные ситуации наносят серьезный ущерб репутации профессии учителя, поскольку «глупость вовлечения людей в погрузку снега в мешки» не может идти в одном ряду с получением знаний. Она также добавила, что эту и подобные ей ситуации нужно осуждать, чтобы такое больше не повторялось.

Ранее субботник провела еще одна чиновница, однако задействовала в нем не учителей, а врачей. Врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова, раскритиковавшая врачей города Струнино за недостаточную чистоту в медицинском учреждении, приехала в поликлинику на субботник в свой выходной, сообщает ФАН.

Всего в субботнике приняли участие 42 человека: волонтеры из медицинского колледжа и чиновники Александровского района Владимирской области, где расположен город Струнино. Также в мероприятии принимал участие глава департамента здравоохранения области Алексей Мозалев, присутствовал и главврач больницы.

До этого чиновница «прославилась» в материалах федеральных СМИ, а также в социальных сетях, где ее раскритиковали за хамские слова в адрес врачей. Им Чекунова заявила, что «она не золотая рыбка, которая может все сделать», и посоветовала вымыть полы, а также навести хотя бы гигиенический порядок в помещениях разваливающейся больницы в Струнино.