Хулиганы «минируют» Сибирь. ОНЛАЙН

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В больнице № 3 в микрорайоне ОбьГЭС эвакуация уже закончилась. Утром пациентов вывели из здания, но сейчас медучреждение уже возобновило работу, сообщил порталу НГС.ru главный врач Александр Осадчий. В то же время на месте по-прежнему работают спецслужбы.
После начала эвакуации некоторых больных отправили домой, а пациентов из реанимации людей разместили в местном Лицее №13, сообщила kp.ru очевидец Динара Сапакова.
В образовательном учреждении изданию подтвердили эту информацию. «Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся», — отметили в красноярском лицее. Занятия у школьников на сегодняшний день отменили, детей отправили по домам, добавили там.
Сообщается, что пунктами размещения пациентов также стали школы №1 и №2.
Помимо поликлиник экстренные эвакуации проходят также в образовательных учреждениях и бизнес-центрах.
«Более 10 учреждений эвакуировали, включая школы, административные здания», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Звонки с сообщениями о минировании поступили в 9.00 по местному времени (5.00 мск), уточнил в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В Новосибирске неспокойно. Рано утром в четыре местные больницы поступили сообщения о минировании, после чего началась эвакуация.