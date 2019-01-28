Хулиганы «минируют» Сибирь. ОНЛАЙН

После начала эвакуации некоторых больных отправили домой, а пациентов из реанимации людей разместили в местном Лицее №13, сообщила kp.ru очевидец Динара Сапакова.

В образовательном учреждении изданию подтвердили эту информацию. «Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся», — отметили в красноярском лицее. Занятия у школьников на сегодняшний день отменили, детей отправили по домам, добавили там.

Сообщается, что пунктами размещения пациентов также стали школы №1 и №2.