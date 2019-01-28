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Хулиганы «минируют» Сибирь. ОНЛАЙН

Четыре больницы в Новосибирске эвакуированы из-за угрозы минирования

В четыре больницы Новосибирска рано утром, в 9.00 по местному времени (5.00 мск), поступили звонки с сообщениями о минировании, после чего началась экстренная эвакуация. По некоторым данным, эвакуируют сейчас не только медучреждения, но и административные здания, школы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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08:55

В больнице № 3 в микрорайоне ОбьГЭС эвакуация уже закончилась. Утром пациентов вывели из здания, но сейчас медучреждение уже возобновило работу, сообщил порталу НГС.ru главный врач Александр Осадчий. В то же время на месте по-прежнему работают спецслужбы.

Полиция
Алексей Сухоруков/РИА "Новости"
08:40

После начала эвакуации некоторых больных отправили домой, а пациентов из реанимации людей разместили в местном Лицее №13, сообщила kp.ru очевидец Динара Сапакова.

В образовательном учреждении изданию подтвердили эту информацию. «Из реанимации они или нет, но людей из больницы привезли около 10 часов утра. До сих пор они сейчас здесь находятся», — отметили в красноярском лицее. Занятия у школьников на сегодняшний день отменили, детей отправили по домам, добавили там.

Сообщается, что пунктами размещения пациентов также стали школы №1 и №2.

08:25

Помимо поликлиник экстренные эвакуации проходят также в образовательных учреждениях и бизнес-центрах.

«Более 10 учреждений эвакуировали, включая школы, административные здания», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

08:15

Звонки с сообщениями о минировании поступили в 9.00 по местному времени (5.00 мск), уточнил в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

08:05

В Новосибирске неспокойно. Рано утром в четыре местные больницы поступили сообщения о минировании, после чего началась эвакуация.