Газ без границ: в Гааге произошел взрыв

В Гааге вечером воскресенья, 27 января, произошел взрыв в жилом доме на улице Яна ван де Хейдена. Частично разрушены оказались также два дома по соседству, кроме того, ударной волной повредило стоявшие рядом автомобили.

Фоторепортаж: Взрыв газа в Гааге обрушил три дома __is_photorep_included12147301: 1

Одна из очевидиц рассказала RTL Niuews о ЧП, случившемся около 16 часов по местному времени: «Я как раз пила свой вечерний бокал вина, когда все вокруг начало страшно трястись, это действительно была ужасная ненормальная дрожь. Мы вышли на улицу и увидели весь этот хаос».

На сайте телеканала размещен снимок, где видно, что взрыв произошел в трехэтажном кирпичном доме, внешние стены секции дома разрушены. Свидетели рассказывают, что почти вся улица покрыта осколками стекла — такой силы был взрыв. Жильцов стоящих рядом домов эвакуировали. В аварийных службах отмечают, что сохраняется угроза полного обрушения пострадавших зданий. Улица была полностью перекрыта.

Сотрудники экстренных служб спасли девять человек, семерым из них понадобилась медицинская помощь.

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Граждане России не пострадали при взрыве в голландском городе Гаага. Об этом сообщило российское посольство в Нидерландах в официальном твиттер-аккаунте.

«Есть пострадавшие, на месте происшествия работают спасатели. По информации полиции, граждан России среди пострадавших нет. Посольство следит за развитием ситуации», — говорится в сообщении.

Полиция не знает, сколько конкретно человек жили в пострадавших от взрыва домах, поэтому продолжает поиски под завалами. Под обломками, по данным СМИ, остается 28-летний мужчина. Он жив, с ним удалось установить телефонный контакт.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил представитель пожарной бригады. При этом живущие на улице люди жаловались на прошлой неделе на запах газа. Была проведена проверка, но никаких неисправностей не было обнаружено.

Мэр Гааги Полина Крикке назвала взрыв «ужасным для тех, кого он так или иначе затронул». «До сих пор тут много непонятного, но ясно, что это происшествие повлияло на людей, их дома и другое имущество. Последствия катастрофы огромны. Экстренные службы сейчас делают все возможное, чтобы позаботиться о тех, кто в этом нуждается сильнее всего», — заявила она журналистам.

Взрывы бытового газа — явление для Европы нечастое.

Так, чуть больше года назад в результате аналогичного инцидента в бельгийском Антверпене погибли двое мужчин, пострадали 14 человек, семерых спасатели извлекли из-под завалов.

Работы на месте трагедии не прекращались несколько часов. Одно из трехэтажных жилых зданий практически полностью разрушено, еще два получили серьезные повреждения.

Одним из самых крупных происшествий стал взрыв на газовом хабе в Австрии в декабре 2017 года. В результате взрыва тогда погиб один человек, еще 21 пострадал. Причиной случившегося стала техническая неисправность.

Станция в районе коммуны Баумгартен входит в тройку крупнейших в Европе. Через эту станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поставляемого в Западную Европу. Авария привела к остановке поставок газа в Италию, Словению и Венгрию.

Авария на газораспределительной станции близ австрийского города Баумгартен, которая привела к ограничению транзита газа и вынудила власти Италии ввести чрезвычайное положение, еще раз показала, насколько остро стоит вопрос о надежности системы поставок газа и энергоресурсов в Европу, заявил тогда журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В октябре 2017 года в итальянском городе Веллетри из-за взрыва обрушился жилой дом. Причиной взрыва стала утечка из газового баллона на втором этаже жилого здания. В результате один человек заработал ожоги, двое получили травмы, сообщает РИА «Новости».

30 августа 2017 года в бельгийской коммуне Бастонь также произошел взрыв газа в жилом доме. Тогда пострадали шесть человек. Причиной, по данным очевидцев, стала «игра детей с газовыми приборами».