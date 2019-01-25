«Не знаю, за что ударил»: грабители убили 97-летнего ветерана

В Ставропольском крае задержаны трое молодых людей 20-24 лет, подозреваемых в убийстве и ограблении 97-летней женщины. Злоумышленники напали на ветерана войны, проживавшую в селе Курсавка, 10 января: они пролезли в окно, накрыли одинокую женщину одеялом и жестоко избили, после чего похитили у нее 20 тысяч рублей и паспорт. Через два дня ветеран скончалась в больнице от полученных травм.

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Уголовное дело по двум статьям – о разбое и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, — было заведено в тот же день. 25 января подозреваемые задержаны. «Ими оказались трое жителей Ростовской области 1998 и 1994 годов рождения», — сообщается на сайте следственного управления СК России по Ставропольскому краю.

Как выяснили следователи, молодые люди были ранее знакомы с жертвой — весной 2018 года они устанавливали у нее пластиковое окно. Тогда они похитили у нее крупную сумму денег – по сообщениям СМИ, она составляла 120 тысяч рублей.

Следственный комитет России уже опубликовал видео допроса задержанных. Один из злоумышленников рассказал, что пожилая женщина не оказывала сопротивления и предлагала им «забирать все». Однако преступники не пожалели ветерана войны. «Я даже не знаю, за что ударил», — сказал на допросе следователям один из злоумышленников.

Пожилые люди часто становятся жертвами убийц, которые расправляются с ними ради наживы. И это не всегда деньги.

В июле минувшего года стало известно, что в Архангельске перед судом предстанут шестеро человек, обвиняемых по статьям «Убийство двух лиц, в том числе заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений», «Мошенничество», «Кража», «Нарушение неприкосновенности жилища» – об этом сообщал Следственный комитет России. Их жертвами стали 87-летний мужчина и его сестра 77 лет – целью преступников было завладеть их однокомнатной квартирой.

Обвинение было предъявлено двоим супругам, которые занимаются риелторской деятельностью. Следствие установило, что они предложили помощь в продаже квартиры мужчине, неспособному самостоятельно передвигаться, и его пожилой сестре, однако получили отказ. Тогда они приняли решение убить обладателей жилища. Так же перед судом должны были предстать двое посредников, которые нашли исполнителей «заказа». Двое других фигурантов дела задушили пожилую даму, а позже — ее брата. От тел они избавились, сбросив их в реку Юрас.

В 2017 году убийство 90-летней женщины совершил житель Курганской области. Трагедия произошла в деревне Речкалово Мишкинского района, когда злоумышленник проник к ней в дом, чтобы ограбить. Пока он искал ценные вещи, женщина проснулась от шума – и тогда преступник нанес ей множество ударов по голове, от чего она скончалась на месте.

Убийца, тем временем, нашел 5 тыс. рублей и четыре медали, которые женщина получила по случаю празднований победы в Великой отечественной войне.

Тогда же, в 2017 году, из-за юбилейных медалей 25-летний житель Алтая убил жительницу Тюмени — пожилую женщину, 12 дней не дожившую до своего 90-летия. Как сообщила пресс-служба Тюмени, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Обвиняемый приехал в Тюмень и проживал у своей знакомой. 8 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома 146 по улице Республики он встретил пожилую женщину и попросил напоить его водой, — передавал портал 72.Ru. — Добродушная бабушка, ничего не подозревая, впустила молодого человека к себе домой. Находясь в квартире, обвиняемый увидел на полке шкафа три юбилейных медали в честь Победы в Великой Отечественной войне, которыми решил завладеть».

Злоумышленник сначала ударил пожилую женщину по лицу, а затем задушил и похитил медали. Погибшую обнаружили родственники в тот же день. Днем позже преступник был задержан и помещен под стражу.