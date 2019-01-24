«Встаньте, товарищи, Ильича хоронят». ОНЛАЙН

Ранее Надежда Крупская довольно резко высказывалась против столь долгой церемонии прощания и решения забальзамировать вождя. «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните — так много еще нищеты, неустройства в нашей стране», — обращалась она к комиссии.