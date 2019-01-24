«Встаньте, товарищи, Ильича хоронят». ОНЛАЙН

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Ранее Надежда Крупская довольно резко высказывалась против столь долгой церемонии прощания и решения забальзамировать вождя. «Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д. — всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните — так много еще нищеты, неустройства в нашей стране», — обращалась она к комиссии.
На похороны Ленина в Колонный зал Дома союзов прибывает дипломатический корпус. В почетный караул встают Калинин, Сталин, Куйбышев, Курский, Орджоникидзе, Дзержинский, Енукидзе. У гроба — Крупская, Мария, Анна и Дмитрий Ульяновы. Царит тишина. Вдруг кто-то запевает «Вы жертвою пали» — любимая музыкальная композиция вождя. Подхватывают все, кто в зале.
Представители организаций, прибывшие для участия в выносе гроба Ленина, собираются в Доме союзов заранее — к 8 часам утра зал уже полон людьми. Накануне, с полуночи, доступ колонн трудящихся к телу был прекращен: в следующий раз увидеть вождя они смогут уже на Красной площади, а позже в мавзолее.
Доброе утро, дорогие читатели! 27 января 1924 года, ровно 95 лет назад, наша страна похоронила человека, вошедшего в историю и одновременно переписавшего ее. Сам процесс погребения прошел далеко не в традиционном формате — гроб с телом Владимира Ленина поместили в специально выстроенный мавзолей, где все желающие могут увидеть его и сейчас. «Газета.Ru» поминутно рассказывает, как страна провожала вождя, и раскрывает все тайны похорон Ильича в исторической онлайн-трансляции.