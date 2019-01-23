Приговор Януковичу: что ждет сбежавшего президента. LIVE

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Изначально выступление с последним словом было запланировано на 19 ноября. Однако экс-президента госпитализировали с тяжелыми травмами, говорил его адвокат Александр Горошинский. «Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника», — сказал он.
Бывший президент также не выступал с последним словом, причем дважды — суд специально переносил заседания в связи с состоянием здоровья политика. В том числе суд разрешал Януковичу сказать последнее слово сидя или лежа на больничной койке, пообещав не считать это неуважением.
Сам Янукович на оглашении вердикта суда лично присутствовать не будет. Заседание назначено на 10:00.
«По нашей информации, дана команда вынести приговор к февралю, годовщине расстрелов на майдане», — говорил адвокат Януковича Виталий Сердюк 4 января.
Бывшего главу государства обвиняют в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, а также в ведении агрессивной войны. Это ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня, 23 января, в Оболонском районном суде Киева начнется оглашение приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Мы будем внимательно следить за развитием событий.