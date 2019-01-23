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Приговор Януковичу: что ждет сбежавшего президента. LIVE

В Киеве решается судьба экс-президента Виктора Януковича

Оболонский районный суд Киева в четверг оглашает приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Ему инкриминируют совершение госизмены, пособничество властям России в изменении границ Украины и ведение «агрессивной войны». «Газета.Ru» следит за процессом в режиме онлайн.
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08:59

Изначально выступление с последним словом было запланировано на 19 ноября. Однако экс-президента госпитализировали с тяжелыми травмами, говорил его адвокат Александр Горошинский. «Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника», — сказал он.

08:48

Бывший президент также не выступал с последним словом, причем дважды — суд специально переносил заседания в связи с состоянием здоровья политика. В том числе суд разрешал Януковичу сказать последнее слово сидя или лежа на больничной койке, пообещав не считать это неуважением.

08:34

Сам Янукович на оглашении вердикта суда лично присутствовать не будет. Заседание назначено на 10:00.

08:20

«По нашей информации, дана команда вынести приговор к февралю, годовщине расстрелов на майдане», — говорил адвокат Януковича Виталий Сердюк 4 января.

08:17

Бывшего главу государства обвиняют в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, а также в ведении агрессивной войны. Это ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27. ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

08:15

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня, 23 января, в Оболонском районном суде Киева начнется оглашение приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Мы будем внимательно следить за развитием событий.