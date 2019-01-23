Приговор Януковичу: что ждет сбежавшего президента. LIVE

Изначально выступление с последним словом было запланировано на 19 ноября. Однако экс-президента госпитализировали с тяжелыми травмами, говорил его адвокат Александр Горошинский. «Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника», — сказал он.