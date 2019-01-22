«Ленин жив!»: как прощались с вождем. ОНЛАЙН

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Сейчас паровоз У-127 и почтово-багажный вагон № 1691 находятся в Музее Московской железной дороги, рядом с Павелецким вокзалом. По словам сотрудников музея, поезд до сих пор в исправном состоянии и готов к работе. Примечательно, что работал он не на угле, как обычные паровозы, а на нефти.
И вот, ровно в 13:00 траурный поезд с телом Владимира Ленина прибывает на Павелецкий вокзал. Отличительной особенностью этого состава было, в первую очередь, то, что его вел официальный паровоз Ленина — У127, старшим машинистом которого вождь был назначен за восемь месяцев до смерти.
Что касается поезда, на котором тело вождя было доставлено на Павелецкий вокзал, то его историю сложно назвать обычной. В один из субботников 1923 года он прибыл в столицу для приведения в порядок и ремонта. Тогда же было принято решение перекрасить изначально черный поезд в ярко-красный цвет революции. Тогда никто не подозревал, что именно этот «большевистский» поезд повезет вождя в последний путь.
Смерть вождя наступила 21 января 1924 года после продолжительной болезни, в течение которой он пережил четыре инсульта. Спустя несколько дней, 23 января в 9 часов 30 минут, тело Владимира Ленина положили в красный гроб. От усадьбы Горки до станции Герасимовка, с которой гроб был отправлен поездом в Москву, его несколько километров несли на руках члены ЦК РКП(б), делегаты XI съезда Советов, члены ЦИК Союза ССР. До станции процессию провожали также еще пять тысяч крестьян из окрестных сел и деревень, по инициативе которых спустя некоторое время Герасимовка была переименована в станцию «Ленинская».
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня, ровно 95 лет назад, в Москву было доставлено тело Владимира Ленина, чтобы каждый желающий мог проститься с человеком, в свое время кардинально изменившим ход истории нашей страны. Крупнейший теоретик марксизма, лидер партии большевиков, сумевших захватить власть в России путем революции, видный оратор, основатель Советского Союза — Владимир Ленин скончался на 54-ом году жизни, пережив ряд инсультов. «Газета.Ru» в исторической онлайн-трансляции вспоминает, как страна со слезами на глазах провожала в последний путь вождя мирового пролетариата.