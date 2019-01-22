41 год, судим: кто захватил самолет Сургут-Москва. ОНЛАЙН

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, наземные службы получили от самолета, следующего по маршруту Сургут-Москва, сигнал о захвате. Он был якобы подтвержден контрольным вопросом.

«По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — добавил собеседник издания. Он отметил, что на данный момент связи с бортом нет.