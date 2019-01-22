41 год, судим: кто захватил самолет Сургут-Москва. ОНЛАЙН

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По уточненным данным, на борту самолета «Аэрофлота», который совершил посадку в Ханты-Мансийске, находится 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Журналистов и пассажиров в здание аэропорта в Ханты-Мансийске не пускают.
По данным Национального антитеррористического комитета, злоумышленник задержан, однако пока остается в самолете.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, захватчик самолета был пьян. Он требовал изменить маршрут, однако экипаж самолета убедил его, что лайнеру необходимо сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки.
У аэропорта Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции, сообщает корреспондент РИА «Новости».
По данным телеканала REN-TV, у захватчика неоднократно были проблемы с законом — 41-летний Павел Ш. был ранее судим за разбой, продажу наркотиков и кражу.
Пассажир, захвативший самолет, задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Оружия при нем не нашли.
Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев выехал в аэропорт Ханты-Мансийска.
Факт посадки самолета в Ханты-Мансийске подтвердил «Аэрофлот» — рейс появился на онлайн-табло авиакомпании.
По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, наземные службы получили от самолета, следующего по маршруту Сургут-Москва, сигнал о захвате. Он был якобы подтвержден контрольным вопросом.
«По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — добавил собеседник издания. Он отметил, что на данный момент связи с бортом нет.
На борту самолета, по данным REN-TV — 69 пассажиров, среди который есть грудной ребенок, а также семь членов экипажа.
Между тем, по данным FlightRadar, самолет совершил посадку в Ханты-Мансийске.
Как сообщает РИА «Новости», «Аэрофлот» ситуацию не комментирует.
По данным телеканала Рен-ТВ, один из пассажиров самолета потребовал изменить маршрут и отправиться в Афганистан. Телеканал сообщает, что мужчина — Павел Ш. — вооружен.
Добрый день, дорогие друзья! Неожиданная ситуация произошла на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс SU1515 из Сургута в Москву. По данным сайта Flightradar, он изменил направление полета — сейчас он возвращается в сторону Сургута и идет на снижение в районе Ханты-Мансийска. «Газета.Ru» следит за развитием событий.