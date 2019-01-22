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41 год, судим: кто захватил самолет Сургут-Москва. ОНЛАЙН

Пассажир рейса Сургут — Москва захватил самолет

На борту самолета, выполнявшего рейс из Сургута в Москву, произошла нештатная ситуация: один из пассажиров потребовал направить борт в Афганистан, пишут СМИ. Самолет изменил траекторию полета — он уже приземлился в Ханты-Мансийске. Злоумышленник задержан — он находится в состоянии алкогольного опьянения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.
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15:23

По уточненным данным, на борту самолета «Аэрофлота», который совершил посадку в Ханты-Мансийске, находится 75 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

15:17

Журналистов и пассажиров в здание аэропорта в Ханты-Мансийске не пускают.

15:12

По данным Национального антитеррористического комитета, злоумышленник задержан, однако пока остается в самолете.

15:05

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, захватчик самолета был пьян. Он требовал изменить маршрут, однако экипаж самолета убедил его, что лайнеру необходимо сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки.

14:55

У аэропорта Ханты-Мансийска дежурят десять экипажей полиции, сообщает корреспондент РИА «Новости».

14:50

По данным телеканала REN-TV, у захватчика неоднократно были проблемы с законом — 41-летний Павел Ш. был ранее судим за разбой, продажу наркотиков и кражу.

14:44

Пассажир, захвативший самолет, задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Оружия при нем не нашли.

14:40

Вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев выехал в аэропорт Ханты-Мансийска.

14:33

Факт посадки самолета в Ханты-Мансийске подтвердил «Аэрофлот» — рейс появился на онлайн-табло авиакомпании.

14:31

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, наземные службы получили от самолета, следующего по маршруту Сургут-Москва, сигнал о захвате. Он был якобы подтвержден контрольным вопросом.

«По предварительным данным, на борту один захватчик — психически больной мужчина. В настоящее время самолет развернулся и направляется назад, в сторону Ханты-Мансийска», — добавил собеседник издания. Он отметил, что на данный момент связи с бортом нет.

14:29

На борту самолета, по данным REN-TV — 69 пассажиров, среди который есть грудной ребенок, а также семь членов экипажа.

14:23

Между тем, по данным FlightRadar, самолет совершил посадку в Ханты-Мансийске.

14:19

Как сообщает РИА «Новости», «Аэрофлот» ситуацию не комментирует.

14:17

По данным телеканала Рен-ТВ, один из пассажиров самолета потребовал изменить маршрут и отправиться в Афганистан. Телеканал сообщает, что мужчина — Павел Ш. — вооружен.

14:15

Добрый день, дорогие друзья! Неожиданная ситуация произошла на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс SU1515 из Сургута в Москву. По данным сайта Flightradar, он изменил направление полета — сейчас он возвращается в сторону Сургута и идет на снижение в районе Ханты-Мансийска. «Газета.Ru» следит за развитием событий.