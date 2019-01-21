«Мам, я больше так не могу»: как школа уничтожает детей

Директор улыбалась и говорила: «Никакого наказания нам не будет»

Екатерина С. из Челябинска уже на протяжении двух лет борется с издевательствами над ее 12-летним сыном. Одноклассники избивают его, портят вещи, воруют деньги из рюкзака и систематически оскорбляют, рассказала «Газете.Ru» мать Петра (имя ребенка изменено). Началось все еще в 2016 году — тогда мальчик учился в четвертом классе челябинской школы №47. Сверстники начали приставать к нему, и, чтобы избежать конфликтов, мать решила перевести ребенка в параллельный класс.

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«Но оказалось, что от «буквы» ничего не зависит. Они стали систематически оскорблять его — называть «лохом», «чмом», «геем», «дебилом» и «отсталым». Также постоянно говорили ему, что он «не достоин жить». В классе сформировался такой климат, в котором ему психологически трудно учиться. Он долго терпел это, не рассказывал, но осенью 2018 года, после летних каникул, все обострилось», — поделилась женщина.

16 октября Петя пришел домой в слезах и рассказал матери, что на уроке физкультуры у него украли тысячу рублей. «Он сказал: «Мам, я больше так не могу». Спрашивал, почему его обидчики уже который раз остаются безнаказанными.

Выяснилось, что сделал это его одноклассник. Я подала заявление в полицию и передала в школу копию документа. 18 октября на экстренном собрании замдиректора школы Наталья Коломеец сообщила мне, что не намерена расследовать кражу, так как школа не несет ответственность за сохранность вещей», — отметила жительница Челябинска.

Несмотря на это, внутреннее расследование все же было проведено — руководство опросило детей, которые подтвердили, что кража была. Все материалы были переданы в следственные органы, продолжает мама Пети. Виновник инцидента признался в содеянном и заявил, что украл деньги из-за личной неприязни к однокласснику. В итоге его поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам Екатерины С., родители тогда встали на сторону обидчика. «Дети оправдывают издевательства тем, что Петя — новичок, и он им не нужен. «Мы друзья, мы компания одна, мы не хотим с тобой общаться», — говорят они ему. И родители поддерживают эту версию. В школьном чате в мессенджере мне пишут: «Это пацаны, они сами разберутся, это их дело». Я сначала подумала — может быть, они и правы, не буду лезть. Если бы это был частный случай, я бы еще поняла, но все продолжается изо дня в день. Еду могут забрать и съесть — никакой субординации», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Она отметила, что постоянно приходила в школу, разговаривала с родителями, классным руководителем, представителями администрации, однако на все жалобы ей сообщали: «Если вам не нравится, не учитесь здесь — переходите в хороший лицей».

Издевательства продолжились в начале ноября, рассказала женщина. Одноклассники Пети несколько раз подряд брали его куртку из раздевалки и затаптывали ее до неузнаваемого состояния.

«У меня ребенок за месяц поменял три куртки — сверстники, видимо, его отслеживали и намеренно топтали одежду. Затем было много родительских собраний. Мне уже мама говорит — я тебя одна не отпущу. Она пошла со мной. Мы даже записывали все на видео, так как не все детали предыдущих встреч были внесены в протокол», — пояснила мать Пети.

Пока одноклассники мальчика отходили от нагоняя после родительского собрания, к издевательствам приступили подростки из старшего класса, указала она. «5 декабря Петя, возвращаясь из школы домой, проходил мимо мальчишек из седьмого класса, которых он не знал. Они стали оскорблять его, а затем кинули в голову бутылку и разбежались. Сын подошел, чтобы спросить, почему они так поступили, и завязалась драка. В итоге мальчик ударил ему кулаком в лицо. Он пришел домой — я вижу у него ссадины. Мы обратились в травмпункт, где нам диагностировали черепно-мозговую травму и направили на госпитализацию. С 6 по 11 декабря сын находился на лечении», — рассказала Екатерина С.

К истории жительницы Челябинска присмотрелись в городской администрации и аппарате уполномоченного по правам ребенка. В конце прошлой недели, 18 января, состоялась комиссия, на которой представители власти и учебного заведения решали, что делать с Петей.

«На мероприятии были представители прокуратуры, МВД, инспектор по делам несовершеннолетних, педиатры, психологи и люди из администрации города. Прокуратура признала, что руководство школы допустило нарушения, и вынесла им предписание.

Что за предписание, какое наказание — неясно. Директор сидела, улыбалась и говорила: «Никакого наказания нам не будет».

Прокурор же заявил, что прилюдно рассказать детали санкций не может — он пригласил меня на личный прием.Не исключаю, что у школы есть покровительство в прокуратуре, поэтому публично все замалчивается», — считает собеседница «Газеты.Ru».

Она отметила, что, несмотря на все собрания и заявления, школа ни разу не принесла извинения ни женщине, ни ее сыну. «Я находилась на лечении все это время. Мне делали переливание крови, прописывали успокоительное. Мне все еще очень тяжело», — добавила она.

По итогам комиссии было принято решение перевести Петю в другую школу. «Сейчас планируем работать с психологом, сменить место жительства и перейти в другую школу. Важно, чтобы она располагалась далеко от места проживания обидчиков Пети. Если менять положение дел, то менять кардинально», — заключила жительница Челябинска.

«Уйти должна администрация школы, а не мой ребенок»

Похожая история произошла и с сыном Ульяны М. из Барнаула, который учится в восьмом классе лицея №101. Осенью 2018 года он стал приходить домой с плевками и следами чужой обуви на одежде, рассказала «Газете.Ru» мать подростка.

«Все закончилось дракой, когда 12 ноября восемь человек закидали его кусками льда размером с камень и разбили глаз. Об издевательствах над сыном я знала еще до этого инцидента, пыталась сама вмешаться в ситуацию, но он мне не позволил. Когда он пришел домой с разбитым глазом, я больше не могла терпеть и обратилась к руководству школы.

Директор, завуч и классный руководитель сообщили мне, что я плохая мать и воспитала сына-жертву, который не может быть лидером и заступиться за себя. Заявили, что он сам виноват в сложившейся ситуации.

Более того, они пообещали написать мне нелицеприятную характеристику, так как я мать-одиночка, которая ездит в Москву на заработки и бросает ребенка. Именно из-за этого, считают в администрации, его избивают сверстники», — пояснила женщина.

Получив такой ответ от руководства лицея, она решила написать пост на фейсбуке и рассказать о произошедшем с ее сыном. «Моя запись разлетелась, и Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении заведующего учебной частью лицея. Писать заявление мне не пришлось: дело было заведено по факту опубликованной мной в соцсетях информации», — сказал собеседница «Газеты.Ru».

По словам Ульяны М., сейчас ее сын находится в полной безопасности. «Он никуда не переводился. Я считаю, что администрация школы должна уйти, а не мой ребенок. Потому что за то время, пока он учился, к нему не было никаких претензий — ни в плане учебы, ни в плане поведения. Сейчас он спокойно учится, у него все хорошо. Обидчики боятся конфликтовать, так как с ними работает прокуратура и Следственный комитет», — добавила она.

Жительница Барнаула уверена, что если бы не ее популярность в соцсетях, неизвестно, как бы отреагировали следственные органы. «До того, как с нами все это произошло, в том же самом лицее совершались всякие неприятные вещи — подавались заявление в органы, однако реакции не было никакой. Моя удача в том, что меня кто-то где-то читает, иначе не было бы ничего», — подытожила она.

Психологов все больше, буллинга не меньше

В Министерстве просвещения «Газете.Ru» сообщили, что сегодня в российских школах работают около 24 тыс. педагогов-психологов. По данным ведомства, за последние пять лет их число увеличилось на 20%.

«За 2017-2018 годы утверждена «Концепция развития психологической службы в системе образования в РФ на период до 2025 года». Также введен в действие профессиональный стандарт «Педагог-психолог». До 2020 года мы поставили перед собой задачу — обеспечить повышение квалификации всех психологов в сфере образования», — отметили в Минпросвещения.

В ведомстве добавили, что в 2019 году в России будут разработаны программы по развитию социального-эмоциональных навыков учащихся, нацеленных на развитие бесконфликтной среды. «Введен институт главных внештатных психологов в системе образования субъекта РФ. В каждом регионе создается институт внештатных специалистов-психологов, которые будут курировать все эти вопросы», — пояснили там.

Как сообщили в Минпросвещения, «нельзя недооценивать тот факт, что 15-16-летние дети переживают сложности переходного возраста». «Поэтому если ребенок проявляет какие-то поведенческие особенности уже в младшей школе, психологи это могут заметить и скорректировать его поведение. При этом должна быть четкая скоординированная работа и родителей, и учителей, и психологов», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем случаи буллинга продолжают происходить, и во многих случаях проблема решается лишь после общественного резонанса, который побуждает правоохранителей вмешаться в ситуацию.

«Газета.Ru» отправила запрос в Генпрокуратуру с просьбой рассказать, сколько обращений, связанных с буллингом, поступило в ведомство за последние два года. Также редакция попросила сообщить о порядке реакции прокуратуры на заявления граждан о бездействии руководства школы или полицейских. Ответа на момент публикации статьи не последовало.

Ребенок в слезах: что делать

Как только родители замечают, что над ребенком издеваются в школе, необходимо незамедлительно рассказать об инциденте классному руководителю, подчеркивает адвокат Владимир Постанюк.

«Если учитель отрицает проблему, нужно идти к завучу, директору, задача которых — организовать психологическую работу, направленную на прекращение насилия. В случае, если демократические способы не помогают, а классный руководитель и директор никак не отреагировали на ваши обращения, пишем в комитет по образованию (РОНО), в комиссию по делам несовершеннолетних», — рассказал он «Газете.Ru».

В случае бездействия госучреждений, продолжает юрист, следует направить жалобу в городской департамент образования, уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру. «Если ребенка бьют, необходимо пройти медицинское освидетельствование и обращаться в полицию. Ответственными за противоправные деяния будут родители и школа. Сами обидчики, согласно УК РФ, отвечают за свои действия лишь после 16 лет, а за тяжкий вред здоровью — после 14.

Если буллинг только эмоциональный, доказать что-то и привлечь правоохранительные органы будет сложнее. В любом случае важно зафиксировать факт травли — при помощи диктофона, камеры, скриншотов переписки.

Собирайте все чеки — на лекарства, которые ребенку выписал врач, на репетиторов, если ему пришлось пропустить занятия из-за буллинга. Также возможно обратиться в суд за компенсацией вреда», — заключил Постанюк.