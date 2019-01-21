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В Керченском проливе горят два судна: есть жертвы. ОНЛАЙН

Растет число погибших при пожаре на суднах в Керченском проливе

В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании: предположительно, на одном из них произошел взрыв. На борту находится 31 человек. По данным Росморречфлота, в результате инцидента погибли как минимум три человека. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
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20:38

В спасательной операции в настоящее время участвуют семь судов разного класса. Пятерых человек удалось эвакуировать.

20:29

Впрочем, происшествие не повлияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, заявил директор «Крымских морских портов» Алексей Волков. По его словам, ЧП произошло за пределами территориальных вод.

20:20

По информации вахтенного матроса одного из судов, ЧП случилось, когда судна стояли на рейде и переваливали груз. «Там творится что-то жуткое», — цитирует матроса Керчь.ФМ.

20:18

А вот как ЧП выглядело на фото.

Фоторепортаж: В Керченском проливе горят два корабля

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20:13

Один из судов, предположительно, Maestro, — газовоз. На котором судне произошел взрыв, пока не сообщается.

20:07

Тем временем, число погибших в результате пожара на двух судах растет. По последним данным Росморречфлота, в результате инцидента погибли три человека.

Горят корабли в Керчи
kerch.fm
20:04

Сообщается, что инцидент произошел в 16 милях от Краснодарского края, южнее мыса Опук. Рядом находятся «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1», отмечает Керчь.ФМ. К ним идет со скоростью 13 узлов «Спасатель Демидов».

20:00

Судна называются Candy и Maestro. Экипаж первого составляет 17 человек (девять граждан Турции и восемь – Индии), на борту второго – 14 человек (по семь граждан Турции и Индии). По предварительным данным, россиян там не было.

19:52

По официальным данным, пострадавших нет. Однако, по сообщению RT, спасатели подняли из воды тело погибшего моряка. Еще трое спасены.

19:41

Reuters добавляет, ссылаясь на Минтранс, что на судах находится 31 человек. Среди них — граждане Турции и Индии. По сообщению ведомства, некоторые моряки выпрыгивают за борт.

19:36

Представитель ведомства уточнил, что после взрыва на первом судне огонь перекинулся на второе. Он добавил, что к месту инцидента в данный момент подходит спасательный буксир.

19:30

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них, предположительно, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.