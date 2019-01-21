В Керченском проливе горят два судна: есть жертвы. ОНЛАЙН

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В спасательной операции в настоящее время участвуют семь судов разного класса. Пятерых человек удалось эвакуировать.
Впрочем, происшествие не повлияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, заявил директор «Крымских морских портов» Алексей Волков. По его словам, ЧП произошло за пределами территориальных вод.
По информации вахтенного матроса одного из судов, ЧП случилось, когда судна стояли на рейде и переваливали груз. «Там творится что-то жуткое», — цитирует матроса Керчь.ФМ.
А вот как ЧП выглядело на фото.
Фоторепортаж: В Керченском проливе горят два корабля
Один из судов, предположительно, Maestro, — газовоз. На котором судне произошел взрыв, пока не сообщается.
Тем временем, число погибших в результате пожара на двух судах растет. По последним данным Росморречфлота, в результате инцидента погибли три человека.
Сообщается, что инцидент произошел в 16 милях от Краснодарского края, южнее мыса Опук. Рядом находятся «Насиба Зейналова», «Истра», «Дмитрий Покровский», «ВФ Танкер – 5», «Синерджи 1», отмечает Керчь.ФМ. К ним идет со скоростью 13 узлов «Спасатель Демидов».
Судна называются Candy и Maestro. Экипаж первого составляет 17 человек (девять граждан Турции и восемь – Индии), на борту второго – 14 человек (по семь граждан Турции и Индии). По предварительным данным, россиян там не было.
По официальным данным, пострадавших нет. Однако, по сообщению RT, спасатели подняли из воды тело погибшего моряка. Еще трое спасены.
Reuters добавляет, ссылаясь на Минтранс, что на судах находится 31 человек. Среди них — граждане Турции и Индии. По сообщению ведомства, некоторые моряки выпрыгивают за борт.
Представитель ведомства уточнил, что после взрыва на первом судне огонь перекинулся на второе. Он добавил, что к месту инцидента в данный момент подходит спасательный буксир.
В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании, на одном из них, предположительно, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.