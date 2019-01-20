«Профилактика ожирения»: семье дали пособие в 50 рублей

В Таганроге чиновники назначили многодетной неполной малоимущей семье единовременную социальную помощь в размере 47,5 рубля, сообщает ростовское издание «Панорама».

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По информации издания, за поддержкой в администрацию обратилась многодетная семья, в которой детей воспитывает один родитель. Чиновники рассмотрели заявку и решили выделить материальную помощь.

«В соответствии с областным законом назначено социальное пособие в размере 47,5 руб. сроком на один месяц»,

— говорится в их ответе. Дополнительно из бюджетных средств города семье было решено выделить тысячу рублей.

«Помощь государства малоимущей многодетной неполной семье. Федеральная программа по профилактике ожирения», — прокомментировал в инстаграме решение таганрогских чиновников юрист Юрий Заблоцкий.

Издание также называет предложение чиновников «щедростью», поражающей воображение. В сети теперь гадают, на что семья потратит свалившееся на нее «богатство», отмечает портал.

Решение властей вызвало волну критики. «Класс! От особняков и мерсов сдача, видимо, осталась. Позорники! И это страна, где добыча газа на первом месте в мире. Ужас», — прокомментировал пост sergeybacskulagin.

Это не первый опрометчивый шаг российских чиновников за последнее время. Самарский министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова посоветовала матери на жалобы о ничтожном пособии по уходу за детьми держать собственный огород и усомнилась в том, что «государство должно всех содержать».

Государство платит матерям пособие по уходу за детьми в размере 50 рублей в месяц, и если родители хотят кормить ребенка качественной едой — они должны держать собственные огороды, заявила она.

Так чиновница ответила на жалобу одной из жительниц региона на то, что ей приходится кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — указала глава ведомства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что чиновникам еще предстоит учиться общаться с простыми людьми. «К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в процессе какого-либо обсуждения. Я обязательно уделю этому внимание. Мы в начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. Это новая информационная революция, по большему счету», — отметил глава региона.

Позднее Антимонова извинилась за свой ответ. Она подчеркнула, что допустила «некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано».

Ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, сделавшая скандальное заявление о ненужности молодежи, подала в отставку.

Региональная чиновница «прославилась» на всю страну когда в Сети появился сюжет свердловского телевидения о встрече Глацких с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа. В ходе беседы глава департамента заявила о «ненужности» нынешней молодежи.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать», — сказала Глацких.

Ранее неоднозначным заявлением прославилась министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

Она предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила Соколова.

При этом, когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра».