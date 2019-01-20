Атака на Вучича: что происходит в Сербии

В субботу вечером, 19 января, по центру Белграда прошли около 10 тысяч человек, протестуя против правления президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), требуя свободы СМИ в качестве предварительного условия для проведения справедливых выборов.

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Протестующие, собранные «Альянсом за Сербию» — группировкой из 30 оппозиционных партий и организаций — надели значки с надписью «Это началось» и скандировали «Вучич — вор», передает Reuters.

«Единственное требование, которое мы выдвигаем – это прекращение правления плохого политического режима. Мы хотим выборов, но свобода должна быть на первом месте», — сказал Бранислав Трифунович, актер, который обратился к толпе, как он это делал в ходе предыдущих подобных акций.

Никто в офисе Вучича не смог дать комментарий по поводу происходящего. Президент ранее говорил, что не будет внимать требованиям оппозиции о проведении избирательной реформы и расширении свободы СМИ «даже если на улицы вышло бы пять миллионов человек».

Протест распространился на другие города в Сербии, они прошли в Нови-Саде, втором по величине городе страны, южном городе Ниш и нескольких других городах, хотя и при меньшем количестве участников.

Двумя днями ранее сообщалось, что количество сербов, пришедших на встречу с российским президентом Владимиром Путины к храму Святого Саввы в Белграде, превзошло все ожидания. Это стало настоящим триумфом славянского единства, а также ответом тем, кто уже второй месяц пытается организовать в Сербии очередную цветную революцию, считает ФАН.

За день до визита Путина

сербские власти сообщили о задержании 21-летнего Армина Арибашича, готовившего покушение на президента России.

Внимание правоохранителей привлек его рюкзак, в котором позже была обнаружена винтовка с оптическим прицелом, передает НСН.

После инцидента в доме задержанного был проведен обыск, в результате которого был найден целый арсенал оружия и компоненты, необходимые для создания взрывчатки. Также в квартире боевика был обнаружен флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) и другие материалы.

В конце прошлого года в центре Белграда несколько тысяч человек приняли участие в очередном шествии против Вучича, часть демонстрантов облачилась в желтые жилеты, ставшие символом митингов в Европе последних двух месяцев.

Участники протестов вышли на улицы с мегафонами и барабанами. Они еще тогда скандировали «Вучич – вор». Сотрудники автоинспекции останавливали движение машин по маршруту следования колонны протестующих.

Поводом к началу протестов в Сербии стало избиение оппозиционера Борко Стефановича. Нападение, по данным СМИ, произошло в городе Крушевац. Оппозиция обвинила власти Сербии в создании «атмосферы насилия» и призвала сторонников выйти на шествия.

Весной 2017 года

Вучич провел встречу с тогдашним американским сенатором Джоном Маккейном, в ходе которой заявил ему о нежелании Сербии вступать в какие-либо военные объединения.

«Я благодарю Маккейна за визит, он один из наиболее важных людей в США, и спасибо ему за то, что он проявляет озабоченность в связи со странами Западных Балкан», — добавил при этом сербский лидер.

Тогда в Белграде также прошли акции протеста. Несколько тысяч человек — по большей части молодежь — собрались в центре города около здания скупщины (парламента) Сербии. Их акция была организована через фейсбук, в основном через группу «Нет диктатуре». Собравшиеся закидали здание законодательного собрания шкурками от бананов, яйцами и пластиковыми бутылками.

После этого протестующие прошлись колонной по центру Белграда до здания правительства, вернулись назад к парламенту и договорились продолжить акцию в последующие дни. В знак солидарности с ними прошли выступления людей в Нови-Саде (втором по величине городе страны) и некоторых других населенных пунктах. Везде, где были выступления, полиция не вмешивалась в события.

В последующие дни протесты стали более масштабными. По данным источника «Газеты.Ru» в правительственных кругах, только накануне в Белграде на улицы вышли порядка 12 тыс. человек. Официальные власти не уточняют число участников протестных акций.

Демонстранты полностью заблокировали движение в историческом центре, заняв площадь Николы Пашича (рядом со зданием парламента), улицу Князя Милоша и ее перекресток с Неманьиной улицей. Там расположено правительство государства.

Люди свистели, несли флаги Сербии, а также транспаранты с лозунгами «Вучич, ты украл выборы», «Свободу народу», «Далее — диктатура». Они разошлись около 22.00 по местному времени (23.00 мск), договорившись продолжить акции протеста.