«Мне реально уже хватит»: Рыбка еще посидит в СИЗО

Гражданам Белоруссии Анастасии Вашукевич и Александру Кириллову, более известным как Настя Рыбка и Алекс Лесли, продлили срок задержания на трое суток. Организаторы секс-тренингов, подозреваемые в вовлечении в проституцию, останутся в СИЗО «Зябликово» до 22 января. «Отложить рассмотрение дела на 72 часа — до 16:30 22 января», — огласила решение судья Нагатинского суда, передает агентство «Москва». Изначально следствие просило суд арестовать фигурантов дела до 16 февраля.

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Суд был отложен, поскольку защита Анастасии Вашукевич ходатайствовала о том, чтобы ей была дана возможность предоставить суду дополнительные материалы по делу. Прокуратура поддержала ходатайство адвоката.

Свою вину Вашукевич не признала. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют, — заявила она журналистам. — Мне реально хватит, в одно время фабриковались дела в Таиланде, Белоруссии, России и Европе».

Перед началом суда Анастасия Вашукевич попросила прощения у миллиардера Олега Дерипаски. «Олег Владимирович, я прошу прощения. Я — это орудие, люди воспользовались мной», — заявила она. Она пообещала впредь не компрометировать российского предпринимателя.

Суд об избрании меры пресечения для Александра Кириллова также был отложен – уже по ходатайству прокурора, передает РИА «Новости». Сторона обвинения посчитала, что ей необходимо изучить дополнительные материалы по его делу. При этом адвокаты задержанного были против переноса суда. По их мнению, у следствия было достаточно времени для того, чтобы подготовиться, поскольку дело было заведено еще в 2018 году.

Защита Алекса Лесли считает, что закон он не преступал – «секс-тренер», по ее мнению, занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью. Сам же Кириллов попросил отправить его под домашний арест. В ходе заседания суд приобщил к делу медицинские справки, полученные задержанным в тайской тюрьме – они удостоверяют, что мужчина страдает от аритмии и тромбоза вен. Кроме того, были предоставлены документы, характеризующие личность Кириллова – диплом МГУ и его научные публикации.

Александр Кириллов, Анастасия Вашукевич и двое их товарищей были задержаны в четверг, 17 января, в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, куда они прилетели после депортации из Таиланда.

Они планировали пересесть на рейс до Минска, но были задержаны российскими властями, поскольку здесь, в России, против них был подан иск о вовлечении в занятие проституцией.

По информации издания «МК», исковое заявление против Алекса Лесли и Насти Рыбки подали две девушки 18 и 22 лет. Они утверждают, что обнаружили в сети объявление о тренинге по раскрепощению, организатором которого являлся Кириллов. После посещения мастер-класса девушки якобы «начали активно заниматься проституцией». Узнав о задержании Рыбки и Лесли в Таиланде, они решили написать на них заявление в полицию. Тогда в отделении и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией группой лиц, совершенное по предварительному сговору».

Между тем, сама Анастасия Вашукевич заявила, что дело против нее заведено по заявлению ее знакомой по прозвищу Саша Травка (настоящее имя – Анастасия Давыдова).

Перед тем, как покинуть Таиланд, Настя Рыбка, Алекс Лесли и другие фигуранты дела провели около десяти месяцев в тюрьме.

Напомним, Рыбка, Лесли и еще шесть граждан России и Белоруссии были задержаны в паттайском отеле почти год назад, в конце февраля 2018 года, во время проведения «секс-тренинга». В мастер-классе участвовали 43 россиянина, заплатившие по 20 тыс. батов (42 тыс. рублей).

Тогда организаторов поместили в изолятор иммиграционной полиции. Позже им предъявили обвинение в незаконной организации тренинга и нарушении трудового законодательства. Однако спустя месяц уголовное производство по этой статье было прекращено в связи с тем, что в Таиланде отменили ответственность за нелегальную организацию семинаров и тренингов.

За фигурантами сохранилось обвинение в предоставлении секс-услуг в составе преступной группы.

16 января фигуранты дела признали свою вину в оказании сексуальных услуг на территории Таиланда. Тайский суд приговорил Анастасию Вашукевич, Александра Кириллова и еще шестерых фигурантов дела к девяти месяцам тюремного заключения, которое они уже отбыли, пока шло следствие. Также они были освобождены от уплаты штрафа в размере $3,1 тыс. за истечением срока давности.