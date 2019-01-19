«Патриарх всея Галактики»: чего добивается Филарет

Основатель раскольнической религиозной структуры Украинская православная церковь Киевского патриархата Филарет (Денисенко) назвал себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Соответствующий «документ», который «утверждает» Филарета в новом статусе, опубликовал в своем блоге известный российский богослов Андрей Кураев, сообщает ФАН.

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«Раньше он такие самоутверждающие решения хотя бы через синод проводил. Сейчас все сам. А ведь целых две недели он скромно подписывался как отставник — «патриарх Филарет». Без указания кафедры. Но все равно переглючило», — возмутился он.

Как отметил Кураев, действия Филарета демонстрируют, что его поступки продиктованы исключительно амбициями и жаждой власти, но вовсе не заботой об Украине.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков подчеркнул, что такие документы не представляют из себя ни какой ценности.

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что. Никаких вменяемых оценок всяким неадекватным действиям быть не может», — объяснил он радиостанции «Говорит Москва».

Русская православная церковь лишила Филарета сана еще в 1992 году после того, как он заявил о создании «Украинской православной церкви Киевского патриархата». Спустя пять лет он был предан анафеме. Но в октябре прошлого года синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении.

В декабре в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, по итогам которого неканонические УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь влились в новую церковную структуру, созданную тогда же.

В этом событие имели место и скандал, связанный с Филаретом. Митрополит Луцкой и Волынский Михаил заявил, что его вынудили снять свою кандидатуру на выборах главы новой церковной структуры при помощи шантажа, сообщили «Украинские новости». Он рассказал, что на встречах с президентом Украины Петром Порошенко и патриархом Филаретом у него состоялось несколько «жарких дискуссий».

«Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», — отметил митрополит.

По его словам, глава государства настаивал на необходимости «договариваться» в решающий для страны момент. «Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», — подчеркнул он.

Но у Филарета нашелся ответ на такие обвинения. «Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство», — объяснил Филарет. По его словам, «если бы этого единства не было бы, то не было бы и собора».

Впрочем, несмотря на такие недомолвки, собор все же состоялся, а главой новой «поместной церкви» стал митрополит Епифаний (Думенко).

6 января именно ему Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии «новой церкви». В тексте документа указано, что ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. К тому же она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Также существует ряд других ограничений, которые делают новую церковную структуру фактически зависимой от Константинополя.

В РПЦ эту «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории Вселенского патриархата. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл охарактеризовал прошедшее на Украине собрание и последующее возникновение «новой церкви» как «полный провал».

«Никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха [Константинопольского Варфоломея — «Газета.Ru»], юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться», — подчеркнул Кирилл.

Кстати, на Украине Филарет считается героем. Такое звание 9 января ему присвоил сам Порошенко.

На сайте президента отметили, что Филарет удостоен награды «за выдающуюся роль в становлении независимой церкви Украины, деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа, подъем авторитета православия, утверждение идеалов милосердия и межконфессионального согласия».

«Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание Герой Украины», ― написал украинский лидер в своем твиттере.

Но по словам бывшего начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка, Порошенко не имел права присваивать звание героя Украины раскольнику Филарету, сообщает «Страна.ua». Он отметил, что по закону глава государства не имеет полномочий самостоятельно принимать такие решения. Президент должен получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца. К тому же кандидатов на звание героя Украины выдвигают по месту их работы.