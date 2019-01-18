У нас обед: врачи бросили больного на произвол судьбы

Подмосковные следователи проверят информацию о бездействии сотрудников скорой помощи, которые обедали в местном кафе и проигнорировали лежащего на полу мужчину. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

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«Из видеоролика следует, что в помещении одного из кафе в Одинцово на полу лежал мужчина — предположительно, без сознания. В этот момент в кафе находилась бригада сотрудников «скорой», которые употребляли пищу и не оказали мужчине помощь. В конце ролика врачи также прошли мимо мужчины, не обратив на него никакого внимания», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установят личности медиков, потерпевшего, а также очевидцев инцидента. Действиям сотрудников скорой будет дана правовая оценка. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СК.

О произошедшем стало известно накануне, когда пользователь городского сообщества «Типичное Одинцово» в соцсети «Вконтакте» опубликовал ролик, на котором медики в красной форме игнорируют лежащего без сознания мужчину и обедают в местном ресторане фастфуда. Сам инцидент произошел вечером 15 января.

«Они не подходили совсем. Мужчина лежал без сознания, а врачи не принимали никаких мер. Покушали, а потом просто уехали, и этот же наряд вернулся вместе с полицией через 15 минут откачивать его», — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Однако позднее выяснилось, что участники видео на самом деле являются сотрудниками частной бригады скорой помощи. По словам одного из комментаторов, после трапезы они дождались приезда коллег из госучреждения.

Эту информацию подтвердил и главный врач областной станции скорой помощи Олег Какурин. Он заявил, что его сотрудники носят штатную форму синего цвета, в то время как медики, запечатленные на видео, были в красной. Тем не менее, добавил главврач, ситуация отказа в оказании помощи недопустима «вне зависимости от принадлежности медицинских работников к государственной или частной системе здравоохранения».

Какурин подчеркнул, что бригада медиков прибыла на вызов в ночь на 15 января. Врачи осмотрели мужчину и диагностировали ему алкогольную интоксикацию. Жителя Одинцово доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии. На следующей день его перевели в терапевтическое отделение — состояние на тот момент оценивалось как удовлетворительное. Спустя некоторое время мужчина самостоятельно выписался из больницы.

Местные жители отмечают, что кафе, в котором произошел инцидент, работает круглосуточно. Из-за этого там часто останавливаются любители выпить, чтобы провести время с друзьями и переночевать. «На самом деле просто сидела компания алкашей, выпивали, и один из них совсем перепил, видимо, и упал. А скорая пришла просто поесть, — рассказал «360» детали инцидента местный житель Михаил. — Там все видели, что это алкоголики были, пьяная компания. Одна женщина подняла панику, но к бригаде медиков она в принципе не обращалась, она обратилась к сотрудникам ресторана. И то, не с просьбой спасти и помочь, а спросила — почему тут люди спят лежат.

Сотрудники к этому человеку подходили, пытались его поднять, но он бормотал что-то. Его пытались усадить — он падал. Его друзья просили полицию не вызывать, чтоб их не выгнали. Скорой там не было смысла вмешиваться».

Отметим, что в целом ситуация с оказанием срочной медицинской помощью в России оставляет желать лучшего. Россияне постоянно жалуются, что фельдшеры не приезжают вовремя. Медработники в свою очередь отмечают, что порядка 90% вызовов необоснованны. В связи с этим у них не получается вовремя приехать к пациентам, которым действительно нужна помощь.

Так, в августе 2018 года жительница деревни Черногубово, расположенной под Тверью, Ирина Колесова ощутила сильную боль в затылке, слабость и дрожь в теле. Она позвонила на станцию скорой помощи — там женщине заявили, что ее жалобы связаны с резким изменением в климате. Диспетчер посоветовал ей выпить таблетку валерьянки и анальгина. «Из-за такой ерунды мы к вам не поедем», — заявили на станции, диспетчера процитировал муж Колесовой.

Через два дня жительница Черногубово вновь позвонила в «скорую», настояв на том, чтобы врачи все же приехали к ней. Медики измерили давление, сняли кардиограмму, сделали ей инъекцию магнезии и порекомендовали обратиться к терапевту. Однако утром Колесовой стало еще хуже — муж снова позвонил на станцию неотложной помощи. Там его вызов перенаправили к врачу общей практики районной больницы.

Более трех часов мужчина ждал помощи для супруги, однако медики так и не прибыли. Ему пришлось самостоятельно отвести жену в областную клиническую больницу. Там врачи диагностировали ей инсульт. По факту этого инцидента было заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».