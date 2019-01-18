Уходим под лед: где отпраздновать Крещение

В шапочке и тапочках

Хотя праздник Крещения является одним из самых древних в христианстве, обычай окунаться в прорубь появился относительно недавно. Проруби на Руси назывались «ярдани» (от слова «Иордан»), благодаря им каждая русская река в этот день становилась «Иорданом», где, согласно Библии, принял крещение Иисус Христос. В «ярдани» погружались и простые люди, и аристократы. Сегодня в этот день в ледяной проруби купаются как воцерковленные люди, так и закаленные горожане, которым нравится острота ощущений.

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В этом году для крещенских купаний на столичных водоемах будет подготовлено 59 мест, в которых горожане смогут окунаться с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

Все проруби и купели в Москве оборудованы удобными мостиками и деревянными лестницами с перилами, а рядом установят раздевалки с обогревом и туалетные кабины.

В темное время вокруг мест для купания включат освещение. Также власти города обещают, что все желающие смогут получить бесплатный горячий чай. Москвичей призывают окунаться только в специально оборудованных прорубях, рядом с которыми дежурят медики, полицейские и сотрудники МЧС.

По предварительным оценкам, в праздник Крещения купаться в проруби смогут свыше 140 тыс. человек. Напомним, прошлой зимой около прорубей и купелей собрались около 170 тыс. человек, из них более 109 тыс. купались.

Купели будут организованы на территориях парков, где есть пруды, или на территории храмов.

В этом году в Москве впервые пройдут массовые крещенские купания на территории Донского монастыря в Южном округе. Купели будут оборудованы в сквере перед обителью.

Все желающие смогут зайти в монастырь, чтобы помолиться, поставить свечи и набрать крещенской воды. Также в этот день пройдет концерт сводного казачьего хора.

Если же вы хотите совершить купание рядом с домом, то полный список купелей можно найти на этом сайте. Решив окунуться в прорубь в этот день, не забудьте взять с собой махровое полотенце, которым будет удобно растереть себя после купания, халат, комплект сухой одежды, плавки или купальник, шерстяные носки или тапочки, которые не скользят. Если вы не закаленный «морж», то лучше окунаться в воду по шею и не погружаться с головой, чтобы сосуды головного мозга не сузились рефлекторно — это может привести к шоку от холода.

Хотя рядом будут дежурить медики, не стоить пренебрегать правилами безопасности. Купания в ледяной проруби противопоказаны людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, повышенным артериальным давлением, а также больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

Обязательно поешьте не менее чем за час до купания. А вот от алкоголя — по крайней мере до купания — необходимо отказаться, поскольку в состоянии опьянения организм меньше чувствует холод и можно получить переохлаждение. После окунания не забудьте согреться горячим чаем, лучше всего травяным или ягодным, и не оставайтесь долго на морозе.

Отметим, что крещенская ночь в Москве будет непривычно теплой: синоптики ожидают от -4 до -6°C. Такая же температура будет и днем 19 января. А вот в ночь на 20 января столбики термометров будут показывать до -8°C, в ночь на 21 января от -7 до -12°C.

Традиционные крещенские морозы придут в столицу с опозданием: лишь во вторник, 22 января. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ночные температуры с этого дня составят около от -13 до -18°C, а днем ожидается от -10 до -14°C.

К крещению готовились пять лет

О смысле купания в проруби в православный праздник «Газете.Ru» рассказал ректор Свято-Филаретовского института, священник Георгий Кочетков. Он напомнил, что крещенское купание — это не то же, что крещение.

«Наверное, в так называемых крещенских купаниях может быть и что-то хорошее, если этим не злоупотреблять, если не относиться к этому с каким-то суеверным страхом и не путать это со святым крещением. Церковь отвергает всякую магию, всякое суеверие, но радуется, когда люди чувствуют, что что-то меняется в их жизни. Ведь люди ощущают свои грехи почти как физическую грязь и хотят от нее очиститься в водах крещенского праздника», – сказал он.

Праздник Богоявления, отмечает Кочетков, с первых веков христианства был связан с практикой крещения.

Сейчас многие люди крестятся в церквях, заплатив деньги, а раньше «здоровому взрослому человеку (а тогда крестили в основном взрослых) нельзя было просто прийти и по первому требованию креститься».

Подготовка к крещению занимала два-три года, а иногда и до пяти лет, «если были какие-то особые осложняющие обстоятельства, например, если человек был жрецом».

Тогда же воду стали освящать, чтобы очистить ее и подготовить для тех, кто будет в ней креститься. Сейчас в храмах прихожане могут взять освященную воду домой.

В праздник Крещения Господня москвичи смогут не только окунуться в прорубь, но и посетить ночные церковные службы, которые пройдут в более чем 400 столичных храмов и монастырей. При этом в Московской патриархии подчеркнули, что приходить за святой водой именно в этот день необязательно, поскольку доступ к емкостям с ней будет открыт в церквях несколько дней. К тому же в сам праздничный день, 19 января, как ожидается, за святой водой выстроятся очереди, а подъехать к храмам будет сложно.

Напомним водителям, что по правилам безопасности в дни больших религиозных праздников парковка около храмов ближе 50 метров запрещена. В некоторых районах улицы на подъездах к храмам также будут частично перекрыты.

Для тех, кто планирует добираться до прорубей своим ходом, в ночь с 18 на 19 января до 03:00 будет работать более 100 единиц наземного общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут подъезжать к остановкам каждые 30 мин. Посмотреть маршруты ночного наземного транспорта можно здесь.