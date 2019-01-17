Изнасилование в Уфе: мужчин не было, были женщины

В деле об изнасиловании дознавательницы из Уфы появились некоторые результаты ДНК-экспертизы. По словам адвоката обвиняемого Эдуарда Матвеева Рустама Ибрагимова, на одежде пострадавшей не обнаружено мужских биологических следов.

Следователи сообщили ему, что на джинсовой рубашке, в которой дознавательница была в день происшествия, выявили следы эпителия четырех женщин.

«Чтобы еще раз удостовериться, что это были за женщины, специалисты повторно взяли пробы у подруги потерпевшей, свидетельницы, которая присутствовала на вечеринке, и матери дознавательницы. Скорее всего, их следы и были на одежде. Из этого можно сделать вывод — по вещам экспертиза давно готова, пробы у всех этих дам ранее брали, зачем повторно все это устраивать? От нас что-то скрывают? Или тянут время? Если на одежде нет следов обвиняемых, тогда зачем их держать под стражей?» — заявил адвокат «МК».

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Он уточнил, что анализ вещей проводили в Казани. В то же время подногтевые образцы и смывы находятся на обследовании в Москве, откуда «и вовсе тишина».

Судмедэксперт Роман Лисев объяснил изданию, почему экспертиза ДНК по такому делу может проводиться долго. «Экспертизу по данному делу, скорее всего, проводят в специальной лаборатории при СК РФ или прокуратуре. Насколько я знаю, такое учреждение прилично загружено. В этой лаборатории анализы исследуются в порядке общей очереди. Поэтому дело уфимской дознавательницы может затянуться и на месяцы», — отметил он.

Как уточнил Ибрагимов, если дознавательница после случившегося долгое время провела в ванной, то могут возникнуть сложности с анализом. Он допустил, что ДНК-экспертиза может не выявить следы насилия.

Адвокат подчеркнул: пока дело затягивается из-за проведения экспертиз, состояние обвиняемых за решеткой ухудшается. По его мнению, это обусловлено продлением ареста до конца февраля.

Он напомнил, что на последнем судебном заседании обвиняемого Павла Яромчука увезли на «скорой». Врачи диагностировали у него предынсультное состояние.

Защитник отметил, что и состояние Матвеева не самое лучшее, с ним работает психолог. «Так недавно этот психолог взялся успокаивать Матвеева странным образом. Например, рассказал ему, что по статье «изнасилование» никакие доказательства не нужны, достаточно показаний потерпевший, чтобы всех подозреваемых закрыли. Матвеев после этих слов психолога совсем сник. Только и успеваю ему лекарства привозить», — рассказал юрист.

В рамках расследования уголовного дела суд также рассмотрел вопрос о выплате обвиняемыми компенсации морального вреда пострадавшей. В постановлении сумма не указана. Адвокат заявил о намерении обжаловать данное постановление. Если обвиняемые согласятся на эту выплату, то косвенно признают вину, объяснил защитник. Поэтому они категорически отказались что-либо выплачивать.

По словам юриста, бывшие коллеги подозреваемых пишут им письма и посылают деньги, чтобы они могли что-то приобрести в СИЗО. Он также рассказал, что потерпевшая вернулась на работу в бывший отдел Матвеева, но там ее не жалуют. Как сообщил Ибрагимов, там она находится как в вакууме, с ней никто не общается. Он отметил, что Матвеев не злорадствует, а, наоборот, жалеет ее.

«Так и говорит: «Что же вы ее все травите?» Он относится к ней по-отечески, как к ребенку. Считает, что дурочка, по глупости натворила дел. Матвеев верит, что она еще одумается», — сказал адвокат.

В конце октября прошлого года от 23-летней дознавательницы в полицию поступило заявление о групповом изнасиловании в миграционном отделе МВД по Уфимскому району. По версии следствия, в ночь на 30 октября трое коллег пострадавшей — 51-летний глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук — распивали спиртные напитки, находясь на работе в здании миграционного отдела МВД. К своему застолью они пригласили двух девушек, которые еще оставались на работе.

Пострадавшая и ее подруга отправились в кабинет, но через некоторое время вторая девушка оставила компанию. По данным СМИ, изнасилование произошло через некоторое время после ее ухода.

Сообщается, что правоохранители нанесли дознавательнице многочисленные травмы и повреждения и отпустили ее только утром.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. 2 ноября их заключили под арест до 31 декабря, но по истечении этого срока было принято решение оставить экс-полицейских в СИЗО до конца февраля.

До этого всех троих подозреваемых уволили из подразделения Башкирского МВД за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», подчеркнули на сайте регионального ведомства.