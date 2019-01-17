Столпы огня: серия взрывов в университете во Франции. ОНЛАЙН

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Россиянка Анастасия Осипова, которая учится в лионском университете по обмену, рассказала «Газете.Ru» о том, как она узнала об инциденте.
«Когда услышали про взрыв, было очень страшно — это ведь совсем рядом: мой кампус Люмьер Лион 2, а взрыв был в здании первого. Я сама узнала обо всем из оповещения французского СМИ. Хлопка я не услышала. Благо здание университета, в котором произошел взрыв, находится в пригороде. Там сейчас перекрыли целый квартал и просят избегать движения на автомобилях, а также пешком на расстоянии 100 метров от места происшествия. Радует то, что там всего трое легко раненных, остальных эвакуировали в соседнее здание», — поделилась она.
Как сообщает местная префектура, инцидент носит случайный характер. Вход в здание, где произошел пожар, по-прежнему ограничен. Студенты и преподаватели, эвакуированные из соседних корпусов «Бертолле» и «Омега», в свою очередь вернулись к работе.
Тем временем, пожарные продолжают ликвидировать пожар на крыше студенческого кампуса. Ранее все студенты были эвакуированы в безопасное место.
Лионский университет I имени Клода Бернара был основан в 1971 году. Его центральный корпус располагается в Лионе. По данным информации из открытых источников, учебное заведение входит в десятку ведущих университетов Франции. Самым популярными направлениями считаются «Медицина», «Естественные науки», «Физика» и «Химия». В лионском университете учатся более 34 тыс. студентов, 12% из которых являются иностранцами.
Между тем, в Лионе открыта горячая линия для учащихся и сотрудников университета Клода Бернара. «Звоните по этому номеру, если вы чувствуете необходимость в разговоре», — говорится в сообщении учебного заведения.
«Пожар находится под контролем, однако на его ликвидацию уйдет много времени. По нашим оценкам, потребуется около суток, чтобы быть убедиться, что огонь не возобновится», — говорится в твиттере Лионского университета I имени Клода Бернара.
Администрация университета советует учащимся и сотрудникам учебного заведения держаться на расстоянии не менее 100 метров от места происшествия. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы. Они отмечают, что спасательные службы оцепляют близлежащую территорию.
Видео взрыва в университете Лиона.
По предварительным данным, на крыше студенческого кампуса велись работы по герметизации, в ходе которых взорвались газовые баллоны. Местные СМИ сообщают о том, что три человека получили легкие ранения.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Серия взрывов произошла в одном из французских университетов, расположенном в Лионе. Есть раненые. К месту происшествия стягиваются экстренные службы. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать вам о главном.