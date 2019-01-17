Столпы огня: серия взрывов в университете во Франции. ОНЛАЙН

Россиянка Анастасия Осипова, которая учится в лионском университете по обмену, рассказала «Газете.Ru» о том, как она узнала об инциденте.

«Когда услышали про взрыв, было очень страшно — это ведь совсем рядом: мой кампус Люмьер Лион 2, а взрыв был в здании первого. Я сама узнала обо всем из оповещения французского СМИ. Хлопка я не услышала. Благо здание университета, в котором произошел взрыв, находится в пригороде. Там сейчас перекрыли целый квартал и просят избегать движения на автомобилях, а также пешком на расстоянии 100 метров от места происшествия. Радует то, что там всего трое легко раненных, остальных эвакуировали в соседнее здание», — поделилась она.