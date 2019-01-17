«Будут свободными»: Рыбка и Лесли летят в Москву

Гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, также известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, депортировали из Таиланда. Вместе с ними на родину отправились еще пятеро фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из Бангкокского аэропорта Суварнабхуми.

Реклама

В аэропорту «тренеров» сопровождали сотрудники иммиграционной полиции Таиланда, которые сразу проводили их на паспортный контроль и посадили на регулярный рейс до Москвы. От общения с прессой депортируемые воздержались.

В центре временного содержания по-прежнему остается еще один фигурант дела, потому что у него пока нет билета. Как сообщил РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, его депортируют в ближайшие дни.

Среди фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге — трое граждан РФ и пятеро представителей Республики Беларусь. Как ранее заявил источник, знакомый с процессом депортации, после высылки из Таиланда все они могут вылететь в любую страну мира. «Они будут направлены по направлению в страну гражданской принадлежности. После того, как они сядут в самолет и покинут территорию Таиланда, они будут свободными гражданами», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам источника, фигуранты дела будут высланы из Таиланда без конвоя, так как не находятся в международном розыске и не подвергаются процедуре экстрадиции. При этом они даже не обязаны отмечаться в правоохранительных органах по прибытии.

Что касается граждан Белоруссии, то отправить их сразу в Минск не было возможности — таких рейсов просто не существует. «В таких случаях в Беларусь они (высылаемые — «Газета.Ru») направляются через транзитную страну. Обычно маршрут проходит через Москву», — добавил специалист. Он отметил, что для тайских властей имеет значение только тот факт, что осужденные покинут территорию их страны. Отслеживать их дальнейшие передвижения они не могут и не считают нужным.

Некоторые из депортированных не скрывали своих дальнейших планов. Так, Настя Рыбка накануне рассказала корреспонденту РИА «Новости» о том, что хочет сделать в первую очередь, когда приедет на родину. Вашукевич рассказала журналисту, что в ближайшем будущем планирует сотрудничество с людьми, имена которых пока не хочет называть. Однако она намекнула, что хочет связать себя с телевидением. «Что уже могу сказать сейчас — исключительно хорошие намерения. Хочется чего-то нового, скажем так…, — сказала Настя Рыбка. — Я многого пыталась раньше достичь, например, в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне. Вот где-то так»

Кроме того, девушка планирует написать книгу о суровом быте тайской тюрьмы, в которой она и ее товарищи провели десять месяцев. Пережив это тяжелое время, Рыбка подчеркивает, что главная ее мечта — кровать.

«Я хочу кровать. Я очень хочу кровать! Я спала на полу десять месяцев. Теперь вот здесь, в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции. — «Газета.Ru»), у меня есть подушка. Я сейчас жду, пока меня депортируют, так вот — у меня здесь есть подушка. Вы не представляете, как я счастлива от этого! Вот. Проще все в жизни стало, намного проще!», — сказала Вашукевич.

Девушка также призналась, что с трудом избегает нецензурных комментариев, когда речь заходит обо всем случившемся. «Это сложно объяснить обычными словами, без ненормативной лексики. Высшая степень крайнего изумления — вот как я бы описала свои ощущения от всего этого», — поделилась Рыбка.

Несколько дней назад стало известно о том, что Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще шесть фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге признали свою вину в оказании услуг сексуального характера на территории Таиланда. В связи с этим суд Паттайи вынес решение: все обвиняемые получили три года условного наказания, а также штраф размером $6 тыс.

Вся команда секс-тренеров была арестована в одной из гостиниц Патайи в феврале 2018 года — во время проведения одного из своих занятий. В мероприятии участвовали 43 россиянина, которые заплатили по 20 тыс. батов (что составляет 42 тыс. рублей по нынешнему курсу) за то, чтобы приобрести соответствующие навыки и разнообразить свою сексуальную жизнь.

Изначально организаторов мастер-класса поместили изолятор иммиграционной полиции Таиланда, где предъявили обвинение в незаконной организации тренинга и нарушении трудового законодательства. Однако в апреле процесс по этой статье был завершен в связи с изменением тайского законодательства о труде: в стране больше нет уголовной ответственности за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления.

Тем не менее, за фигурантами сохранилось обвинение в предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы, на основании которого и был вынесен окончательный приговор.