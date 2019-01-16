Петров, Боширов и сирийцы: кого наказывает ЕС

Послы 28 стран Евросоюза договорились ввести санкции против четырех лиц, которых окрестили «офицерами ГРУ». В список включили, в том числе, подозреваемых в причастности к покушению на Сергея и Юлию Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщил ТАСС в среду источник в Совете ЕС.

Реклама

Имена двух других «офицеров» дипломат не указал. Их озвучат после того, как Совет ЕС утвердит решение послов. Ожидается, что это произойдет 21 января на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе, добавил собеседник агентства. Он уточнил, что, помимо «офицеров ГРУ», ограничительные меры введут также в отношении пяти сирийских граждан.

Таким образом, эти девять человек станут первыми фигурантами «черного списка» Евросоюза в рамках нового режима введения санкций в отношении тех, кто, по мнению ЕС, несет ответственность за производство и применение химического оружия.

Новый режим введения санкций по химоружию Совет ЕС одобрил 15 октября прошлого года. Благодаря ему у ЕС появилась возможность вводить санкции против лиц и компаний, вовлеченных в развитие и применение химического оружия по всему миру, независимо от национальности и местонахождения. Ограничительные меры будут применяться в отношении тех, кто несет прямую ответственность за развитие и применение химоружия, оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку лицам, применившим химоружие, а также помогает, способствует или ассоциируется с ними.

Разработку нового механизма введения санкций запустили в рамках реализации решения саммита ЕС, который состоялся в конце июня прошлого года. Там постановили, что необходимо создать новый режим ограничительных мер Евросоюза, которые направлены на борьбу с распространением химического оружия. Такое решение приняли через день после завершения в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), созванной по инициативе Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей» и обвинениями в применении химического оружия правительственными силами Сирии.

Так называемое «дело Скрипалей» началось 4 марта прошлого года в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это стало причиной международного скандала. Лондон обвинил Москву в покушении на жизнь Скрипалей. В Великобритании обратили внимание, что нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которым, по версии британских спецслужб, были отравлены Сергей и Юлия, производится именно в России.

Москва категорически отрицает все обвинения британской стороны. Британского премьера Терезу Мэй МИД РФ поймал на искажении фактов: она утверждала, что яд был изготовлен в России, но в лаборатории Портон-Даун эту версию опровергли.

Российское внешнеполитическое ведомство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием обеспечить Москве доступ к расследованию и пострадавшим гражданам РФ. Туда также отправляли запрос о правовой помощи и предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Но Лондон полностью проигнорировал все эти ноты и отказал в доступе к Скрипалям. Как отметил глава министерства Сергей Лавров, «дело Скрипалей» рассыпается на глазах ввиду отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Тем временем британская сторона не намерена отступать от своей позиции. Власти Великобритании даже выдвинули обвинения против двух «подозреваемых в отравлении Скрипалей» — Александра Петрова и Руслана Боширова. В Соединенном Королевстве также уверены, что эти мужчины являются офицерами ГРУ. В Кремле, в свою очередь, заявили, что представленные имена им «ничего не говорят», и снова призвали Британию перейти от обвинений к сотрудничеству.

Сами «обвиняемые» 13 сентября дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что впервые узнали о Скрипале, когда их фотографии появились во всех СМИ. Петров и Боширов подтвердили, что на фотографиях изображены именно они и что это их настоящие имена.

Подозрения в причастности к отравлению они категорически отрицают, как и предположения британской стороны о том, что они работают на российскую разведку.

Позже агентство Bellingcat опубликовало итоги своих расследований, согласно которым Боширов и Петров — это псевдонимы, а на самом деле давшие интервью люди — это якобы полковник ГРУ Анатолий Чепига и военный врач ГРУ Александр Мишкин.

Кстати, санкции ЕС станут не первыми ограничительными мерами, введенными против Петрова и Боширова. 19 декабря в санкционный список их внес минфин США, говорится в распространенном заявлении ведомства. Там указали, что санкции вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов» и «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В минфине их также окрестили «офицерами ГРУ, ответственными за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».