«Осыпало светильниками»: взрыв на химзаводе в Ленобласти

Взрыв бочки с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в производственном здании завода «Полипласт» в промзоне «Фосфорит» в райцентре Кингисепп Ленинградской области произошел в среду, 16 января, около 11:00 мск. После этого там вспыхнул пожар. На опубликованном в Сети видео с места взрыва видны большие клубы дыма.

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Губернатор Александр Дрозденко заявил, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности. По его словам, из-за искры от болгарки сдетонировала селитра. В результате двухэтажное производственное здание полностью разрушено, добавил глава региона.

Как сообщают очевидцы, от взрывной волны в домах качнуло стены, а на складах за километр от места происшествия выбило окна.

«Я нахожусь на соседнем стекольном заводе «Веда-ПАК». Все видел изначально. Нас осыпало штукатуркой и оборвавшимися светильниками. Там сейчас дым валит. Запаха никакого не чувствую», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из сотрудников соседнего с химзаводом предприятия.

Фоторепортаж: Последствия взрыва на заводе в Ленобласти __is_photorep_included12130087: 1

В результате ЧП пострадали четыре человека, они получили легкие травмы, сообщили 78.ru в пресс-службе правительства Ленобласти. По данным издания, у пострадавших раны и ушибы от осколков кирпича и стекол.

Как объяснил один из пострадавших, все четверо получивших травмы не являются сотрудниками завода «Полипласт»: они только арендовали площади на территории предприятия. «Мы арендуем территорию на заводе с отдельным входом. Работали и вдруг произошел взрыв, прошла волна, вокруг рушились стены. Я потерял сознание и очнулся уже в скорой помощи», — рассказал он.

Эту информацию подтвердил генеральный директор завода «Полипласт Северо-Запад» Алексей Емельянов. «Насколько знаю, было проведение ремонтных работ во второстепенном помещении. Судя по всему, произошло нарушение техники безопасности. Хлопок произошел именно там, основные производства не задеты, их затронул только эффект ударной волны.

Получившие легкие порезы — не работники завода, это арендаторы, чья территория находится рядом с нашими помещениями.

Они занимаются изготовлением и монтажом оконных конструкций», — сообщил Емельянов. Он также уточнил, что арендаторы собирались покидать эти помещения через несколько месяцев.

По данным МЧС, после взрыва из здания были эвакуированы 72 человека — смена, которая там работала. Общая численность персонала завода, как сообщили в пресс-службе Ленинградской области, составляет 185 человек.

Глава местной администрации Елена Антонова заявила ТАСС, что в случае необходимости власти Кингисеппского района Ленинградской области помогут с трудоустройством рабочих завода АО «ГК Полипласт».

«Сейчас генеральный директор «Полипласта» выехал к месту происшествия, будем разговаривать. Мы в стороне никогда не остаемся, у нас очень активно работает совет директоров промышленных предприятий при администрации. Если будут какие-то проблемы [с трудоустройством], мы их будем вместе решать», — отметила она.

На данный момент пожар локализован, на месте происшествия работают спасатели, медики, полицейские и сотрудники служб эконадзора. Как заявил «Интерфаксу» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, технологический взрыв не представляет для города и окружающих населенных пунктов угрозы с точки зрения экологии.

«По имеющейся информации, никакой экологической угрозы для населенных пунктов происшествие не несет. В настоящий момент в Кингисеппе снежный покров, температура воздуха - 3,6°С. Ветер северо-западный, слабый 3 м/с, дует от города, вокруг леса.

При таком слабом ветре все осталось в радиусе 1-3 км от завода, если и были какие-либо продукты горения, они остались там», — объяснил Варакин.

Он отметил, что более подробная информация о состоянии воздуха над промзоной в Кингисеппе будет получена после того, как придут данные анализа взятых проб.

Прокуратура Ленинградской области начала проверку после взрыва и пожара. Как указано в сообщении прокуратуры, ведомство собирается дать оценку соблюдению законодательства при работах: требований пожарной и промышленной безопасности на предприятии.