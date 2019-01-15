А у нас в квартирах газ: как спасти Россию

«Никто не читает инструкции»

Только за две недели в России произошло две трагедии, связанные со взрывом газового оборудования. Они унесли жизни более 40 человек. В стране сетевым или сжиженным газом оснащено порядка 67% жилого фонда. Всего, по данным последнего ежегодника Росстата, в РФ насчитывается 65,9 млн квартир. Таким образом, по подсчетам «Газеты.Ru», газифицировано порядка 44,153 млн из них. При этом за год число таких помещений увеличилось на 1,3 млн.

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С начала 2018 года в России зафиксировано не менее 13 случаев взрывов бытового газа в многоквартирных жилых домах, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Такие ЧП имеют широкую географию: хлопки газа фиксируются в в Московской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Владимирской, Челябинской, Ростовской и других областях.

Если не включать в статистику инцидент в Шахтах, в таких ЧП погибло по меньшей мере 62 человека. И это без учета трагедий, произошедших в результате взрыва газовых баллонов, которые люди проносят в квартиру во время ремонта.

«У нас по статистике в год происходит около 20 аварийных ситуаций, связанных со взрывом бытового газа, с тяжелыми последствиями. Это получается, что полтора-два раза в месяц в среднем по стране происходят подобные инциденты», — рассказывает член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. «Газета.Ru» направила запрос в МЧС России с просьбой предоставить статистику взрывов бытового газа за последние годы. Ответа на момент публикации материала не последовало.

Преподаватель Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Сергей Белолипецкий напоминает, что с 70-х годов прошлого столетия перестали разрабатываться проекты, в которых предусмотрена газификация здания.

«История с Шахтами удивительна. Это скорее исключение из правил. Еще сорок лет назад стало ясно, что газификация несет за собой слишком высокие риски. Раз у нас с тех пор осталось такое большое количество квартир с газом, это в первую очередь говорит о том, что у в стране нет развития жилой недвижимости», — заявил он «Газете.Ru».

По словам экспертов, основные причины всех инцидентов с газом — это устаревшее оборудование, которое не оснащено газоуловителями и анализаторами, а также человеческий фактор. Так, зимой некоторые россияне продолжают использовать газовые конфорки как способ согреться.

«Бабушка может нечаянно заснуть и оставить открытой конфорку. Никто же не читает инструкции по пользованию газовыми плитами. Не знает, что при использовании плиты нельзя открывать окна настежь — газ задует ветром, и пойдет утечка. Однако эта проблема уже давно решена — у современных плит есть специальные датчики, которые прекращают подачу газа, если огонь погас. Но такая система есть только у современных, импортных плиты. Откуда у бабушек, которые по 50 лет живут в одной квартире, современные плиты? Все это нужно покупать на свои деньги», — пояснил Белолипецкий.

При этом, по его мнению, полный отказ от газификации в России невозможен. Такая мера потребует от властей миллиардные расходы.

«Давайте прямо завтра запретим газовое оборудование без элементарной защиты, которая в других странах используется повсеместно. Но деньги на новое откуда-то нужно взять. Складывается впечатление, что заплатить по миллиону пострадавшей семье дешевле, чем внедрить современное оборудование. Повторяю, всем россиянам. На это нужны миллиарды», — считает преподаватель РАНХиГС.

«Не видели проверяющих по несколько лет»

Осмотр газового оборудования, согласно законодательству, должен проводиться раз в полгода. Как сообщил «Газете.Ru» управляющий партнер юридического бюро U&Partners Андрей Андреев, ответственность за проверку оборудования лежит на собственниках помещения. «Обычно заключается коллективное соглашение с ТСЖ или управляющей компанией, и расходы на проведение проверки включаются в квитанции», — пояснил он.

После подписания договора на газовое обслуживание в дело вступают энергетики — то есть представители газового хозяйства. Однако необходимо разделять инциденты со взрывами бытового и балонного газа, который люди используют при ремонте квартиры.

«Ремонтникам наплевать — они тащат газ в дом, что категорически запрещено законом. Здесь вопрос не к газовщикам, а к управляющей организации, которая не пресекла такое нарушение. Однако за всеми не уследишь. В Москве, например, 300-500 тыс. домов — как уследить? А количество сотрудников ограничено — один человек обслуживает 10-20 домов. Законодательство такое, что если что-то случится, то сотрудника управляющей организации могут привлечь к уголовной ответственности», — пояснил Сергей Белолипецкий.

Известно, что в мае прошлого года газовщики проверяли оборудование жилого дома в Магнитогорске, где в конце декабря случился взрыв. Осмотр в апреле и мае 2018 года проводился и в Шахтах. Тем не менее, предупредить трагедии не удалось.

«Я полагаю, что в данных случаях специалисты просто поставили отметку о проведении проверки. Однако мы же не знаем, что было на самом деле. У нас нет единой государственной газовой инспекции, которая бы проверяла поставщика — то есть газоснабжающую организацию — и потребителя, то есть собственника оборудования. Сегодня в жилом секторе эти полномочия переданы жилищной инспекции, которые подходят к проверке формально.

Вы можете посмотреть — практически в любом журнале, паспорте готовности будет отмечено галочкой, что проверка была. Однако когда вы спросите жильцов, как давно к ним приходили и проверяли, они скажут, что не видели никого по несколько лет»,

— сообщил «Газете.Ru» член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Каждый год накануне начала отопительного сезона составляется паспорт готовности дома к зиме, продолжает эксперт. Если взглянуть на эти бумаги, никаких нарушений проверка, как правило, не выявляет.

«Это формально. То же самое было в Кемерово — в принципе, проверяющие-то приходили, это видно по документам. Выявлялись какие-то якобы мелкие недостатки, не требующие вмешательства, а на самом деле выяснялось, что нарушения вопиющие. В документации должно быть записано, что специалист осмотрел, что было выявлено, а не просто отметка о проведении осмотра», — пояснил Крохин.

Он добавил, что комитет ЖКХ Торгово-промышленной палаты уже 10 лет проводит слушания со специалистами газовой отрасли. На каждом совещании они заявляют, что система газового хозяйства России находится во взрывоопасном состоянии.

«Газовое оборудование находится вне контроля, оно часто устаревшее, не применяются газоуловители, анализаторы. Плюс в регионах страдает состояние газовых сетей. Это озвучивается практически на каждом совещании. Комитет делает рекомендации, сообщает об этом Минстрою, но никаких мер по устранению проблемы не применяется. Эксперты, специалисты отрасли об этом знают, но никто проблемой не занимается. Из-за этого мы все чаще узнаем о новых трагедиях», — подытожил Крохин.

Предложения сыпятся, а дома продолжают взрываться

После ЧП в Шахтах российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко проанализировать законодательство о безопасности в сфере газификации домов. К работе также будут привлечены МЧС, Минстрой и надзорные ведомства.

«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению», — заявил Медведев.

В тот же день Мутко заявил, что ревизия действующих норм и требований в сфере газоснабжения жилых домов будет проведена в кратчайшие сроки. В Госдуму уже внесен законопроект, по которому предполагается оборудовать дома при капремонте специальными автоматизированными системами. Техника должна оповещать о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, автоматически дистанционно перекрыть подачу газа, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию.

Тем временем, в «Мосгазе» уже анонсировали внеплановые проверки газового оборудования и систем газоснабжения в столице. Они пройдут с 15 по 21 января. «Просим москвичей с пониманием отнестись к необходимым мерам, и предоставить доступ в квартиры нашим специалистам», — заявили в организации.

С идеей оборудовать все газовые плиты россиян устройствами, предотвращающими скопление несгоревшего газа, в 2018 году выступал и Минстрой. Ведомство даже призывало внести соответствующие поправки в регламент Таможенного союза.

Такую же инициативу после трагедии в Шахтах озвучил и зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев. Он заявил, что сегодня такие приспособления в обязательном порядке устанавливают в частных жилых домах.

«Необходимо в строящихся домах, в которых предусмотрено использование газа, как правило, это дома до девяти этажей включительно, ставить такие системы. На мой взгляд, это одна из главных мер безопасности», — пояснил парламентарий.

Однако о том, что установка данных устройств будет бесплатна для всех 65,9 млн газифицированных квартир, речи никто не вел. Газовая плита по-прежнему принадлежит собственнику квартиры, а заставить его за свой счет провести обновление инфраструктуры практически нереально.