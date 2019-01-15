Грязные деньги: куда уйдут миллиарды Шестуна

Генеральная прокуратура РФ намерена через суд взыскать в пользу казны имущество, фактически принадлежащее экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну. Как сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, активы Шестуна оцениваются в 10 млрд руб.

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«Мои коллеги обратятся с иском в суд об обращении в доход государства имущества, подтверждение происхождения которого Шестун и его родственники предоставить не смогли», — пояснил Куренной, добавив, что Генпрокуратура закончит готовить материалы для направления в суд в течение нескольких дней.

По словам представителя ведомства, многочисленные проверки показали, что Шестун, используя «многоуровневую схему вывода, последующей легализации и перепродажи», завладел государственной землей и объектами недвижимости.

Так, чиновник является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, что составляет почти 1,5 тыс. гектаров земли.

И них 565 земельных участков оформлены на подконтрольные Шестуну 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц. Кроме того, подозреваемому принадлежат 22 автомобиля общей стоимостью примерно в 27 млн руб.

Рыночная стоимость активов Шестуна оценивается в 10 млрд руб., отметил Куренной. Эта сумма почти равна сумме конфискованного за два года имущества других чиновников, ставших фигурантами уголовных дел, подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Ведомство ведет работу по выявлению активов обвиняемых и обращению их в доход государства не первый год.

По его словам, с 2016 по конец 2018 года, общая сумма имущества чиновников, которое было возвращено в доход государства, составила 11 млрд руб. В нее входит имущество экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, полковника Дмитрия Захарченко, руководителя Федеральной службы охраны по Северному Кавказу Геннадия Лопырева и министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова, рассказал Куренной.

В настоящий момент Следственный комитет России расследует в отношении бывшего главы Серпуховского района уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2008-2014 годах Александр Шестун необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив ущерб бюджету в 62,8 млн руб. Позднее эти факты следствие переквалифицировало на статью о мошенничестве. Шестуна также обвиняют в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

В июне 2018 года чиновник был задержан, в настоящее время он находится в СИЗО «Лефортово». Согласно предъявленным обвинениям, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В рамках уголовного дела администрация Серпуховского района признана потерпевшей стороной. Сейчас в уголовном деле есть еще два фигуранта – Борис Криводубский и Сергей Самсонов, – которые объявлены в розыск.

Сам Шестун свою вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его планами переизбраться на пост главы района в сентябре 2018 года.

В конце июня 2018 года супруга Шестуна Юлия заявила, что ее муж намерен баллотироваться на пост руководителя района в ходе сентябрьских региональных. Однако территориальная избирательная комиссия (ТИК) Серпуховского района Подмосковья отказалась зарегистрировать Шестуна в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района: подписи, собранные в поддержку кандидатуры Шестуна, были признаны недействительными на том основании, что подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.

Между тем, Юлия Шестун по итогам региональных выборов прошла в советы депутатов сельских поселений Данковское и Липицкое. «Шестун прошла в советы депутатов Липицкого и Данковского поселений. Сейчас она должна выбрать, где останется депутатом», — сказал «Интерфаксу» в сентябре 2018 года председатель ТИК Серпуховского района Александр Рабочих.