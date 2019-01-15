Сексуальная свобода: почему тайцы отпустили Рыбку

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич и россиянин Александр Кириллов, более известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще шесть фигурантов дела о нелегальном «секс-тренинге» признали свою вину в оказании услуг сексуального характера на территории Таиланда. Все обвиняемые получили три года условного наказания, а также штраф размером $6 тыс. Соответствующее решение вынес суд Паттайи, сообщает газета The Nation.

Фигуранты провели в заключении девять месяцев. Теперь они ждут депортации на родину.

Незадолго до начала процесса — заседание по существу было назначены на 15 января — сообщалось, что Рыбка и Лесли отказались от услуг юристов. Также они подали в суд петиции о замене председательствующего судьи, а также снятии с них на время заседаний кандалов. Процесс обещал быть долгим из-за количества обвиняемых, большого числа свидетелей и общей загруженности тайских судов. Тем не менее, на первом же заседании фигуранты признали свою вину, что позволило суду вынести приговор без последующего разбирательства.

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«В ближайшее время они окажутся в России и Белоруссии. Фактически они уже отбыли назначенный им срок, поэтому нахождение в Таиланде больше не требуется. Что касается дальнейшего уголовного преследования в отношении фигурантов, то на данный момент оснований для этого нет. За нарушения, допущенные в Таиланде, они уже понесли наказание, поэтому в других странах их не могут преследовать за те же деяния. Скорее всего, эта история закончится этим приговором. Что касается назначенного наказания — возможно, сыграло роль гражданство подсудимых, а также общественный резонанс дела», — прокомментировал «Газете.Ru» юрист Алим Бишенов.

Вашукевич, Кириллова и еще шесть граждан России и Белоруссии были арестованы в одной из гостиниц Патайи в феврале 2018 года — во время проведения секс-тренинга. В мероприятии участвовали 43 россиянина, которые заплатили по 20 тыс. бат (42 тыс. рублей по нынешнему курсу — «Газета.Ru») за то, чтобы научиться доводить своих партнеров до оргазма.

Организаторов мастер-класса поместили изолятор иммиграционной полиции Таиланда. Изначально им предъявили обвинение в незаконной организации тренинга и нарушении трудового законодательства. Однако в апреле процесс по этой статье был завершен в связи с изменением тайского законодательстве о труде. Теперь в стране нет уголовной ответственности за организацию семинаров и тренингов без надлежащего оформления.

Тем не менее, за фигурантами сохранилось обвинение в предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы. Уже на следующий день после ареста Настя Рыбка призвала на помощь западных журналистов.

«Друзья и американская пресса! Я вам очень многое не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть, и очень надолго. <…> Если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений», — заявляла гражданка Белоруссии в ролике, опубликованном на ее профиле в инстаграме.

Позже к ней присоединился Алекс Лесли, который запросил для себя и своей коллеги политическое убежище в США. Он заявил, что у них с Рыбкой «есть очень важная для Америки информация».

Вашукевич в свою очередь отметила, что в ее распоряжении — более 16 часов аудиозаписей, доказывающих вмешательство России в американские президентские выборы. «Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной может что-то произойти», — сообщала она.

Несмотря на такие «козыри», власти США отказали им в предоставлении политубежища. «Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка», — поясняла представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Тайские силовики завершили расследование по делу о проституции в отношении граждан России и Белоруссии в конце июня прошлого года. Тогда материалы были переданы в прокуратуру для составления обвинительного заключения. В августе все обвиняемые отказались признавать инкриминируемую им вину. Они заявили, что якобы были лишь слушателями «секс-тренинга».

Анастасия Вашукевич выросла в белорусском городе Бобруйск, в котором, по данным на 2017 год, проживают 217 тыс. человек. Будучи на родине, она начала читать книги Александра Кириллова, в которых он рассказывал об искусстве соблазнения. В 2016 году Настя Рыбка переехала в Москву, где первым делом посетила тренинг Алекса Лесли. По словам девушки, именно он «сделал» ее и научил соблазнять мужчин.

В том же году Вашукевич решила поделиться своим опытом и выпустила книгу «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха». В ней она рассказала о том, как ей удалось соблазнить бизнесмена из списка Forbes. Весной 2017 года в эфире российского телевидения девушка рассказывала, что в ее «копилке» собралось уже шестеро долларовых миллиардеров.

К сентябрю 2017 года Рыбка выпустила вторую книгу под названием «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных». Сооавтором этого труда стал ее наставник Лесли.

Несмотря на писательские таланты гражданки Белоруссии, заговорили о ней лишь после публикации расследования главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В ролике он рассказал, что Анастасия Вашукевич якобы состояла в интимных отношениях с бизнесменом Олегом Дерипаской. Сам бизнесмен полностью опровергает информацию из этого расследования.