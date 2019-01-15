Взрыв в Шахтах: обнаружено еще одно тело

Спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в Шахтах Ростовской области. «Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — сообщили РИА «Новости» в МЧС России.

По данным экстренных служб региона, в этой квартире проживала Людмила Власова. Она работала педагогом в Шахтинском региональном колледже топлива и энергетики, преподавала инженерные дисциплины, а также «охрану труда» и «основы механических и слесарных работ».

Неизвестной остается судьба семьи из трех человек, проживавших в квартире под Власовой. Спасатели демонтировали часть плит, неверная уборка которых грозила обрушением здания, укрепили конструкции дома и продолжают разбирать завалы.

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Общий объем завалов после взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области составляет порядка 780 куб. м, сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Во вторник, 15 января, комплекс «Стрела», определяющий устойчивость конструкций, приступит к обследованию подъезда, сообщил журналистам глава областного МЧС России Вячеслав Бутко.

Бутко уточнил, что в этом подъезде две квартиры разрушены полностью, еще две — частично. Всего в доме повреждены 16 квартир. «Задача на сегодня — поисковые работы и определение судьбы трех человек», — добавил глава областного МЧС. К ликвидации последствий взрыва газа в настоящее время привлечены 747 человек и 176 единиц техники.

Фоторепортаж: В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме __is_photorep_included12126793: 1

Напомним, взрыв бытового газа прогремел около шести утра 14 января в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова. Между девятым и восьмым этажом обрушились перекрытия. В поврежденных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей.

Спасатели почти сразу обнаружили тело одной погибшей, 31-летней Виктории Лариковой, жившей с мужем и двухлетней дочкой на последнем, девятом, этаже. Состояние девочки и ее отца остается стабильным.

Девочка, получившая травмы средней степени тяжести, была госпитализирована в Ростов-на-Дону в детскую областную больницу. Ее отец находится в больнице в Шахтах, его прооперировали, он не нуждается в переводе в другое медучреждение.

«Нормальное, стабильное состояние у пострадавших, в соответствии с характером полученных травм», — сказала ТАСС министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Приоритетной версией причин ЧП считается взрыв бытового газа, подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Жители пострадавшего и соседних домов сообщили СМИ, что причиной взрыва мог стать холод в домах: в некоторых квартирах были установлены индивидуальные газовые котлы отопления. О примерно 14 тыс. подобных обогревательных приборах в городе накануне говорил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Кроме того, кто-то мог просто обогревать помещение, включив конфорки на плите.

Помимо прочего, жительница обрушившегося дома Екатерина Фролова говорила «Газете.Ru», что несколько дней назад в их квартире слышался запах газа, но специалист соответствующей службы после этого не приходил.

В управляющей и газоснабжающей компаниях, в свою очередь, говорят, что жалоб на запах газа не было, а все замечания жителей по температурному режиму в помещениях были устранены еще в прошлом октябре.

В свете трагедий в Шахтах и Магнитогорске, где аналогичное ЧП унесло жизни 39 человек, премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал проанализировать ситуацию с безопасностью в газоснабжении. Также он призвал проверить нормативные документы в этой сфере.

«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере», — пояснил Медведев 14 января на совещании с вице-премьерами.

Кроме того, в Госдуму вечером 14 января внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.