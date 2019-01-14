«Ему это нравилось»: за что школьник избил учительницу

Драка между учениками восьмого и девятого класса, в ходе которой пострадала учительница физкультуры, произошла в сызранской школе №27. Как сообщила РИА Новости представитель правительства региона, педагог получила сотрясение головного мозга, пытаясь разнять школьников. В данный момент Министерство образования и науки Самарской области проводит проверку по факту инцидента.

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Подробности конфликта стали известны от одной из учениц школы, где произошла драка. По словам девочки, 10 января восьмиклассник пришел на урок физкультуры у учеников девятого класса, где продолжил выяснение отношений, начавшееся еще во дворе школы. Словами дело не ограничилось — между школьниками завязалась драка, которую и попыталась прервать педагог, вступившись за одного из учеников.

«Учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика. В этот момент один из хулиганов, ученик восьмого класса, нанес учительнице удар», — цитирует слова школьницы телеканал 360. Отмечается, что после этого женщина упала и некоторое время пролежала без сознания, пока остальные ученики не заметили произошедшее и не позвали на помощь. Девочка также сообщила, что в драке участвовали еще двое учеников, однако учителя они не трогали.

По словам ученицы, виновник инцидента и раньше довольно часто затевал конфликты, в ходе которых страдали школьники.

«После того, как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли [школьника] героем. Ему это нравилось», — добавила ученица.

В результате конфликта 10 января первую помощь пришлось оказать как ученику, так и учительнице. Школьника сразу госпитализировали в одну из местных больниц, а педагог предпочла отлежаться дома. Однако уже ночью ей стало хуже, она потеряла сознание. Придя в себя, женщина вызвала бригаду скорой помощи, врачи которой диагностировали у нее сотрясение мозга и немедленно забрали в стационар.

Обеспокоенность состоянием 27-летней учительницы выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На своей странице в твиттере он рассказал, что позвонил женщине в больницу и поинтересовался ее самочувствием, а также поблагодарил за проявленную смелость. «Она своими действиями защитила детей от серьезных травм. Все необходимые распоряжения по медицинскому сопровождению дал еще вчера. Дай Бог здоровья!» — написал он.

По словам Азарова, в настоящий момент педагог находится под наблюдением врачей и чувствует себя нормально. «Каждый учитель должен чувствовать себя защищенным. Министерству образования Самарской области необходимо приложить для этого дополнительные усилия», — добавил губернатор.

В настоящий момент с учениками школы, участвовавшими в драке, их родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего.

По мнению семейного психолога Ирины Обуховой, хулиган не справился со своими эмоциями и перенес агрессию со своего сверстника на педагога.

«Был конфликт между двумя учениками, этот конфликт они пытались, так или иначе, разрешить доступным им способом на том этапе. В момент, когда идет агрессия подростковая, когда они друг с другом разбираются, это не к учителю имелось отношение, он с собой не справился, он перенес с этого своего одноклассника на учителя», — сказала Обухова РИА «Новости».

Отметим, что учителя довольно часто становятся жертвами агрессии школьников. Так, в декабре 2018 года Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к девяти годам и восьми месяцам заключения одного из подростков, напавших на учеников и педагога школы №127.

Второй подросток, участвовавший в нападении, был признан невменяемым и направлен на лечение.

Инцидент произошел в январе 2018 года, когда два 16-летних подростка — один действующий, а второй бывший ученик этой школы — пришли на урок к четвероклассникам и стали наносить удары детям. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

Во время резни на помощь детям попыталась прийти учительница труда Наталья Шагулина, которая также получила 17 тяжелых ранений. Тем не менее, ей удалось вывести учеников из помещения и вызвать полицию. Оставшись одни, подростки ударили друг друга ножом в шею, ранения оказались не смертельными.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России направило в регионы методические рекомендации для школьных педагогов, чтобы помочь определять причины поведения учеников-агрессоров. В ведомстве добавили, что важным является «минимизация факторов, препятствующих личностному развитию» детей, и «направление активности» в социально полезное русло.