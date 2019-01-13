Взяли в оборот: как наркобароны вербуют ваших детей

Наркотики ушли в интернет

По данным на 2017 год, наркоманы и продавцы наркотиков составляют почти четверть от всех осужденных в России. Согласно статистике Федеральной службы исполнения наказания, из 627 тыс. зэков около 138 тыс. (22%) сидят из-за того, что были пойманы с запрещенными веществами.

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Кроме того, за последние 10 лет число россиян, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, увеличилось более чем в два раза. При этом число заключенных, осужденных по другим статьям, с каждым годом снижается, отмечали во ФСИН. Для сравнения: за последние 10 лет в тюрьму за изнасилование отправилось в 10 раз меньше людей, за хулиганство — в 20 раз, а за вымогательство — в три раза.



Эксперты отмечают, что за последние годы торговля наркотиками превратилась из удела маргиналов в настоящую маркетинговую сеть, в которой задействованы обычные дети и молодежь. В связи с этим молодеет и население колоний.

«Если раньше, чтобы приобрести наркотики, надо было встретиться с бандитом или хулиганом, с каким-то человеком, который находится в социально сложной ситуации, то сейчас все это приобрело маркетинговый характер, когда через сайты, мессенджеры и соцсети распространяются реклама, объявления и агитация по распространению», — рассказал «Газете.Ru» Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия».

Сегодня торговать наркотиками с рук невыгодно, запрещенные вещества попадают к покупателям через «закладки», которые делают курьеры — нередко это обычные молодые люди, откликающиеся на заманчивые объявления в соцсетях.

«Ребенок мой 18-ти лет решил устроиться на работу. Сам. И рассказывает мне вчера, что прямо уже есть у нее предложения, прямо можно приступать, вот ты говорила, что сложно, а я уже себе все нашла прямо в Интернете. И уж списалась, и зовут на большие деньжищи. В общем, слово за слово, я ей говорю: не хочешь рассказывать, не надо, но если предлагают посылки возить за большие деньги, ни в коем случае, потому, что это наркота», — написал в своем блоге в «Живом журнале» пользователь под ником maxfux.

В СМИ и соцсетях регулярно появляются публикации о том, что родители должны предупреждать своих детей: слишком большие деньги за перевозку товаров платят лишь закладчикам наркотиков. Однако для молодых людей предложения звучат слишком заманчиво: за пару часов работы в день обещают от 60 до 80 тыс. руб. в неделю.

Интернет-магазины устраивают массовую рассылку по мессенджерам и соцсетям с предложениями поработать курьером. В таких объявлениях, естественно, нет ни слова про наркотики или условия работы. Когда кандидат пишет по указанному адресу, ему отвечает так называемый оператор, который объясняет, что работа будет заключаться в том, чтобы забрать товар, а потом разложить его в разных точках города.

«Желающим работать курьером приходят предложения отсканировать свой паспорт, прислать фотографию, проавансировать первую партию [товара], например, в размере 5 тыс. рублей. Потом тебе дают уже готовую программу по распространению наркотиков, рассказывают, где и как закладывать, чтобы тебя сразу не поймала полиция», — поясняет Хамзаев.

Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков рассказывает «Газете.Ru», что в Екатеринбурге курьерам платят 300-500 руб. за одну закладку. Если работника не поймают в течение первых двух недель, то оператор может предложить ему стать оптовым закладчиком — отвезти товар в другой город: за большую закладку, в которой будет кг или больше, могут дать до 100 тыс. руб.

Впрочем, отмечает Жуков, обычно полицейские «принимают» закладчиков с поличным на четвертый-пятый раз. Для этого правоохранителям даже не надо проводить розыскные мероприятия через интернет.

«Большинство закладчиков ловят не по чьей-то информации. Просто ППС делает объезд и замечает молодых людей, которые что-то прячут. Сейчас вообще в Екатеринбурге закладок становится меньше, потому что жильцы домов стали бдительно относиться к таким вещам. Поэтому эти закладки уходят в лесной массив, а это стало еще проще, потому что все въезды и выезды из леса заранее известны. Полицейские просто встают и тормозят машины, которые из леса выезжают, и при обыске находят наркотики. Понятно, что выйти на оператора или владельца интернет-магазина сложнее, но эта цепочка начинается как раз с закладчиков, которые прячут наркотики по городу», — поясняет общественник.

Все знают, что они развозят

Статья 228 УК РФ, определяющая наказания за действия, связанные с наркотиками, иногда называется «народной». По ней часто сажают людей, которые, казалось бы, никогда не будут связаны с тюрьмой.

По данным на 2017 год, три четверти осужденных за незаконный оборот наркотиков за последние годы были наказаны судами не за распространение, а за хранение и транспортировку запрещенных веществ. Именно за это чаще всего и судят курьеров, которых задерживают с дозами.

Автор этого доклада, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге Алексей Кнорре считает, что эти цифры, которые, по словам специалистов, не изменилась к 2019 году, свидетельствуют «о сильном перекосе системы уголовного преследования в сторону потребителей, а не распространителей наркотических веществ».

Адвокат Сергей Колосовский в своем блоге в «Живом журнале» рассказывал, что за одну неделю к нему за помощью обратились три женщины, чьи сыновья «влетели на сбыте наркотиков». Все трое были задержаны во время того, как пытались сделать закладки. Одному из таких задержанных было 16 лет.

«Молодежь и их родители понакупили гаджетов и живут в виртуальном мире. В этом мире им предлагают немного подработать —

взять пакетик в пункте «а», разложить на 10 маленьких и развести в 10 точек. Там еще система контрольных заданий, премий. и т.п. Молодежь это воспринимает как игру.

А влетают, как правило, на 3-4 попытке — и — здравствуй, зона!», — пишет юрист.

Человек, которого подозревают в хранении или перевозке наркотиков в значительном размере без цели сбыта, может получить до трех лет лишения свободы. За хранение или перевозку в крупном размере — от трех до 10 лет лишения свободы, в особо крупном размере — от 10 до 15 лет.

Касболат Байкулов, известный как рэпер Касс, в 2014 году был задержан на Ленинградском вокзале с 30 гр кокаина, когда он возвращался после своего дня рождения в Петербурге. 26-летнего мужчину осудили на 11 лет колонии по статье о приготовлении к сбыту наркотиков в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). Он вышел спустя четыре года, часть неотбытого наказания была заменена ограничением свободы. По его словам, основную массу заключенных на зоне составляли осужденные по «народной» статье.

«Поймите одну вещь: я, например, за то, что употреблял наркотики, получил срок, который в 2-3 раза больше, чем люди, которые получили его за убийство, за вооруженное ограбление.

Я считаю, что это несоответствие несправедливо», — передает его слова «Ридус».

Султан Хамзаев отмечает, что сейчас государство и общество проигрывает борьбу с наркотрафиком. Дело не только в том, что наркоманами становится все больше молодых людей, но и в неэффективной работе правоохранителей. По словам эксперта, современная антинаркотическая политика в России должна вестись на уровне агрессивной войны с наркопреступностью и наркотрафиком, а не с потребителями. Сажать в тюрьму наркоманов и молодых людей, попавшихся на «закладках» — все равно, что «рубить хвост у ящерицы», отмечает он.

«Вспомните статистику 2018 года, сколько наркобаронов в России взяли за этот год? Я за последние 10 лет не слышал ни одного резонансного дела, чтобы в стране посадили хотя бы одного крупного наркобарона», — говорит Хамзаев.

Он также добавляет, что сейчас в России к наркоманам относятся, как к «социальным бомжам», которые «должны вымереть, чтобы потом им на смену пришли свежие кадры». Однако такой подход способствует лишь тому, что российские тюрьмы будут полниться наркоманами, которые становятся все моложе, а наркобароны в это время продолжат богатеть.

«Нужно говорить о том, что наркоман — это человек, находящийся в тяжелой жизненной ситуации, и задача государства его не утопить, а выполнить свою социальную функцию, реабилитировать этого человека и вернуть его в общество, семью и трудовой коллектив», — заключает Хамзаев.

В свою очередь, Тимофей Жуков обращает внимание, что в курьеры сегодня идут далеко не только наркоманы, но и обычные молодые люди из средних слоев, которые хотят быстро и легко заработать деньги. При этом эксперт уверен, что все закладчики понимают, что именно они прячут.

«Поскольку тема постоянно обсуждается в СМИ, и общественники об этом очень много говорят, сейчас все молодые люди уже понимают, что работа таким курьером связана с наркотиками. Если раньше мы говорили, что они делают это по незнанию, то сейчас мы понимаем, что на самом деле все курьеры отдают себе отчет в своей работе. Это происходит абсолютно сознательно, даже если курьер берется за работу в 14-15 лет», — отмечает Жуков.