«Вряд ли он еще жив»: в деле Вороненкова появилось похищение

В Москве вооруженные люди похитили украинского криминального авторитета Юрия Василенко, который является главным фигурантом дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным «Росбалта», инцидент произошел 10 января в ресторане «Базилик», который довольно часто посещал Василенко. Несколько мужчин вошли в заведение и потребовали от Василенко проехать с ними.

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На улице Василенко оттолкнул злоумышленников и попытался убежать, в результате чего завязалась потасовка, прозвучали выстрелы. Сообщается, что мужчину ранили и бросили в багажник машины. После этого нападавшие скрылись с места происшествия вместе с Василенко.

Источники агентства считают, что шансы найти похищенного мужчину живым крайне невелики.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, в том числе в квартире, которую снимает Василенко. Как рассказали «Росбалту», в помещении обнаружили целый арсенал оружия, в том числе снайперские винтовки и взрывчатые вещества. К тому же выяснилось, что в Москве Василенко проживал нелегально по паспорту на фамилию Антоненко и вел практически подпольный образ жизни, сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Василенко на Украине знают как влиятельного криминального авторитета, тесно связанного с представителями российских мафиозных кругов. Источники «Росбалта» также предполагали, что Василенко поддерживал тесные отношения с «вором в законе» Владимиром Тюриным (Тюриком), которого также подозревают в причастности к убийству Вороненкова.

Убийство Дениса Вороненкова, который сбежал на Украину в декабре 2016 года, произошло 23 марта 2017 года в центре Киева. Политик в сопровождении своего охранника шел на встречу с бывшим коллегой по Госдуме Ильей Пономаревым, как вдруг их нагнал молодой человек в сером спортивном костюме, черной куртке и красных кроссовках.

Злоумышленник схватил пистолет и несколько раз прицельно выстрелил в депутата и его телохранителя. Охранник Вороненкова успел смертельно ранить киллера. Через некоторое время убийца политика скончался в больнице.

Выяснилось, что Вороненкова убил украинец Павел Паршов, который с 2011 года находился в розыске за ранее совершенные преступления. При этом он с 2015 года почти 13 месяцев служил в Нацгвардии Украины. После перестрелки при Паршове нашли удостоверение участника боевых действий.

9 октября 2017 года на брифинге генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что, по версии следствия, убийство бывшего российского парламентария было заказным.

«И мы убеждены, что к его совершению привели свидетельские показания Вороненкова о преступлениях российских войск на территории Украины, а также по делу о государственной измене Виктора Януковича. Именно для того, чтобы не допустить свидетельств Вороненкова в украинском и далее — в международных судах, представители российских спецслужб подготовили план физического уничтожения этого свидетеля», — заявил Луценко.

Прокурор уточнил, что, по данным украинского следствия, фактическим заказчиком убийства стал Владимир Тюрин, бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой.

«Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на получение преференций от спецслужб по контролю над криминальными группировками на территории России и стран СНГ. К тому же, он имел личный мотив для убийства, так как ранее был гражданским мужем жены Вороненкова Марии Максаковой», — заявил он.

После этого выступил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, который как раз и указал на Василенко.

По его словам, Тюрин, используя обширные связи с уголовными преступниками на территории Украины, нашел человека, занявшегося подготовкой убийства, привлечением и финансированием соучастников и исполнителей, разработкой мер конспирации. Им, как отметил Кононенко, и стал ранее неоднократно судимый 38-летний уроженец Харькова Юрий Василенко.

Убийство Вороненкова — не единственное громкое преступление, которое вменяют в вину Василенко. Его также считают причастным к расстрелу в Подмосковье лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Евгения Жилина. Преступление произошло 19 сентября 2016 года. Противника «евромайдана» застрелили в ресторане «Ветерок» в элитном поселке «Горки-2».

По мнению российских следователей, это убийство связано с коммерческой деятельностью Жилина. «Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения», — сообщила ТАСС представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Из показаний соратника Жилина Андрея Козырева, который пострадал в результате стрельбы в ресторане, следует, что в заведении проходила деловая встреча по вопросам бизнеса. Врадий также уточнила, что убийца был тщательно загримирован, у него были накладные усы, он также носил спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами и панаму.