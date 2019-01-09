Резня в Подмосковье: майора полиции убили из ревности

Майор полиции Максим Дунаев был убит в подмосковном Подольске в ходе бытового конфликта. Об этом сообщил глава пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин, передает ФАН.

«Убитый проходил службу дознавателем в звании майора полиции в Весьегонском районе Тверской области. В Подольске он был в гостях у своей знакомой и получил ножевые ранения в ходе бытового конфликта, от которых скончался»,

— отметил представитель главка.

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В день убийства майор, его подруга, а также ее сосед распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе потасовки сосед попал ножом в горло полицейского. Сотрудник правоохранительных органов скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места преступления, его объявили в розыск, передает НСН. По предварительным данным, убийца родом из Чувашии и был ранее судим за посягательство на жизнь полицейского.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Неподалеку от Подольска находится федеральная автомобильная трасса М2, на которой происходят различные криминальные происшествия. В декабре широкий общественный резонанс вызвало исчезновение автомобилистки Ирины Ахматовой, подобравшей попутчика через специальный интернет-сервис.

Мобильный телефон москвички, подобравшей попутчика и пропавшей по дороге в Тулу, в последний раз появился в сети в районе Подольска. В сервисе поиска попутчиков, которым воспользовалась Ирина, также подтвердили, что она действительно совершала поездку из Москвы в Тулу вечером 23 декабря и подобрала попутчика на юге столицы, в районе метро «Аннино». Компания активно сотрудничает с правоохранительными органами и уже передала всю имеющуюся информацию. При этом подозреваемый в убийстве зарегистрировался в сервисе под другими именем и фамилией.

«У меня есть аккаунт на этом сервисе, но совершенно другой, — сообщил житель Костромы Максим, чье фото оказалось в профиле подозреваемого попутчика. — Я не знаю, кто и зачем использовал мое фото таким образом. В этот день я не пользовался этим интернет-сервисом, и кто ехал с Ириной, я не знаю».

31 декабря тело Ирины Ахматовой обнаружили в лесу неподалеку от Серпухова. Об этом сообщил телеканал НТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

О местонахождении трупа рассказал арестованный за убийство женщины Виталий Чикирев. После признания его отвезли на местность для проверки, в ходе которой он показал, где спрятал тело. 39-летний рецидивист Виталий Чикирев был задержан полицией 30 декабря. На допросе он признался, что убил Ахматову, пытаясь ее ограбить.

Прошлой зимой в Подмосковье также произошло убийство на почве ревности, однако тогда сотрудник правоохранительных органов оказался не жертвой, а преступником. Капитан полиции Сергей Гусятников нанес своей жене, 28-летней Елене Вербе, 48 ножевых ранений, после чего ушел из квартиры, пока в соседней комнате спал его маленький сын. Убитую мать обнаружил мальчик, проснувшись утром.

Мальчик зашел в спальню мамы и увидел, что она лежит вся в крови на кровати. «Я очень сильно испугался. Я не стал трогать маму и убежал. Сидел в своей комнате и начал думать, кому звонить. Подумал, что надо звонить папе, он же полицейский, он должен знать, что теперь делать»,

— передавала позже слова внука бабушка.

Гусятников приехал через час после звонка сына, вызвал «скорую помощь» и полицию. В тот же день на допросе он признался в убийстве, совершенном из ревности. На тот момент мужчина работал в управлении по контролю за оборотом наркотиков в звании капитана полиции. Спустя несколько дней после трагедии его уволили из МВД по результатам служебной проверки.

Убийца был приговорен к девяти годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Солнечногорский городской суд 14 ноября. Олег Набатов, представляющий интересы потерпевшей стороны, рассказал «Газете.Ru», что Гусятникова признали виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).