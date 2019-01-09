130 км за мандаринами: полицейские обиделись на подарки

В МВД объяснили, почему отряд вооруженных полицейских из Ингушетии проехал 130 км за ящиком мандаринов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте управления министерства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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По данным ведомства, это была служебная командировка — силовики отправились в соседний населенный пункт за продовольственным пайком. «В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервы, крупы, соки. В дополнение было выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек. Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети интернет», — заявили в региональном МВД. Там отметили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.

Накануне в сети был опубликован ролик, на котором полицейские, проходящие службу во временной группировке на Кавказе, рассказали, что в канун Нового года начальство приказало им съездить за подарками для отряда из 52 человек в Ханкалу. В поездку силовики отправились на внедорожнике и грузовике «Урал» с оружием и бронежилетами. Они преодолели более 100 км.

По приезде правоохранители обнаружили, что обещанный подарок состоит из ящика мандаринов.

Местные полицейские выразили резкое возмущение тем, что им пришлось затратить столько сил и средств для того, чтобы поздравить отряд из 52 человек мандаринами. «В общем, получили новогодние подарки», — сообщает на ролике рассказчик и под смех коллег демонстрирует ящик фруктов.

Отметим, что в начале этого года в интернете появилось видео с новогоднего корпоратива украинских правоохранителей. На нем глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в нецензурных выражениях рассказал о важности работы полицейских.

«Мы делаем чрезвычайно важное дело. Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто ад (слово заменено, — «Газета.Ru»), просто срака огромная — как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц», — сообщил Зозуля.

Правоохранитель планировал продолжить свою речь, однако две девушки увели его со сцены. Аудитория тем временем кричала: «Юра, молодец!».

Из-под контроля вышел и праздник по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел России, который проходил в Ростове-на-Дону 10 ноября 2018 года. Тогда во время корпоратива в одном из местных ресторанов ведущая зачитала поздравление, переданное от одного из правоохранителей, в котором прозвучало полное название секретного отдела ростовской полиции. После она передала микрофон аристу, который собирался выступить с песней.

Сотрудников отдела скрытого наблюдения № 2 оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области, его начальника и всех присутствовавших на корпоративе силовиков 12 ноября уволили со службы по отрицательной статье. По данным местных СМИ, такое решение связано с разглашением секретных данных.

«На планерке в четверг, когда в соцсетях обнаружился этот ролик, начальник главка — генерал-майор устроил разнос всем, кто там присутствовал, по полной программе, говоря, что полиция разучилась работать, если уж «наружка» допускает такие невероятные проколы», — рассказывал газете «КП-Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах региона.

В связи с инцидентом в Ростов-на-Дону срочно выехала спецгруппа из центрального аппарата МВД, чтобы проверить обстоятельства произошедшего.

Как пояснил местному порталу экс-сотрудник ростовского уголовного розыска Сергей П., данный отдел является очень закрытым подразделением. На службу туда берут только после жесткого отбора. Отобранным кандидатам запрещено носить форму, появляться на официальных ведомственных мероприятиях, а также рекомендуется не общаться между собой прилюдно.

«Их задача — скрытое, как следует из названия, наблюдение: никто не должен знать их лиц. Они, «топтуны», как называли мы их всегда в своем кругу, должны быть незаметными — уметь незаметно подобраться к «объекту» настолько близко, чтобы можно было все не только увидеть, но и услышать. Потому что перед ними ставится задача собрать максимально возможную информацию о планах, передвижениях и связях преступника», — пояснил источник издания.