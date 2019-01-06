Рождество-2019: как проходит праздничная служба. ОНЛАЙН

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин присоединился к богослужению уже после его начала, около полуночи. Глава государства сначала вошел в нижний храм, поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, а затем поставил свечку и встал напротив Царских врат.

Когда служба закончилась, российский лидер подарил храму икону середины XIX века — двухрядный образ в металлическом окладе, содержащий несколько изображений: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, архангела Михаила и других.