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Рождество-2019: как проходит праздничная служба. ОНЛАЙН

Онлайн-трансляция рождественской службы-2019

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции проведет ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Параллельно службы пройдут во всех соборах и храмах разных городов России. Кто из официальных лиц посетит главную службу в этом году, где встретит праздник президент РФ и почему Рождество-2019 станет особенным — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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23:44

Напомним, что в прошлом году Владимир Путин присоединился к богослужению уже после его начала, около полуночи. Глава государства сначала вошел в нижний храм, поднялся по лестнице, выходящей на пространство перед амвоном, а затем поставил свечку и встал напротив Царских врат.

Когда служба закончилась, российский лидер подарил храму икону середины XIX века — двухрядный образ в металлическом окладе, содержащий несколько изображений: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово», святых пророков Илии, Анны, святого Симеона, архангела Михаила и других.

23:34

В храме звучат основные молитвы, которые значит каждый христианин. В основе многих песнопений лежат стихи из библейской книги Псалтырь. Цвет облачения духовенства соответствует цвету солнца, цвету правды в восприятии верующих – золотой.

Предстоятель также совершает хождение иконостаса и всех собравшихся.

Как в России отмечают православное Рождество 3
Владимир Астапкович/РИА "Новости"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, 6 января 2018 года
23:20

Исторически вместе с Русской православной церковью Рождество празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри. Кроме того, к ним присоединяются католики восточного обряда и некоторые протестанты, также живущие по Юлианскому календарю.

23:13

За несколько минут до начала богослужения патриарх Кирилл обратился к прихожанам со словами рождественского приветствия:

«Я от всего сердца хочу вас поздравить, мои дорогие. Тех, кто сейчас в кругу своей семьи, и тех, кто в храме, кто на работе и исполняет важные обязанности перед обществом. Желаю, чтобы свет Христов пребывал в ваших сердцах и даровал вам силы», — сказал патриарх.

23:10

Как подчеркнул протоиерей Всеволод Чаплин, в этом году Рождество будет особенным.

«В этом году нас ждет интересная особенность. Сочельник выпадает на воскресенье, поэтому вечерня, которая обычно совершается в это день утром и объединяется с литургией, будет совершаться тоже утром, но после литургии. В сам день Рождества будет совершаться литургия Василия Великого. Она более пространная, более длинная по времени, служат утром и ночью два раза. Это главная служба, на нее очень важно прийти, исповедаться, причаститься святых тайн», — отметил священник в разговоре с «Московским Комсомольцем».

23:00

Напомним, что накануне Рождества президент России Владимир Путин также посетил детский хоспис в Невском районе Петербурга, который был создан в Петербурге в 2003 году при поддержке Русской православной церкви, а в 2006 году учредил негосударственное медицинское учреждение «Детский хоспис». На учете в хосписе более 250 детей, в том числе 23 ребенка круглосуточно находятся в стационаре.

Основной вид деятельности хосписа - помощь детям, проживающим в Петербурге, в возрасте от трех месяцев до 18 лет. На данный момент система оказания детской паллиативной помощи в Петербурге действует благодаря объединенным усилиям благотворительного фонда «Детский хоспис», автономной некоммерческой организации «Детский хоспис» и петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)».

22:52

Глава государства должен посетить праздничное богослужение в одном из городских храмов. Вероятнее всего, выбор падет на Казанский кафедральный собор, где в 23:00 начнется главная праздничная литургия. Службы пройдут также в Сампсониевском, Исаакиевском соборах, в Александро-Невской лавре, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых, в Константино-Еленинском и Воскресенском Новодевичьем монастырях.

Путин встретил рождество в Петербурге 1
Алексей Никольский/РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, 7 января 2018 года
22:44

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, собирается встретить Рождество Христово в Петербурге. Отмечается, что он приезжает на Рождество на свою малую родину уже второй год подряд. В 2018 году Путин также встречал Рождество в Петербурге, в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.

22:35

Напомним, что в Храме Христа Спасителя исповедь началась 6 января в 8 утра, начало первого всенощного бдения состоялось в 17 часов, начало второго всенощного бдения — в 23 часа, по окончании всенощного бдения состоится ночная литургия Василия Великого.

22:30

Добрый вечер, дорогие читатели! Этой ночью, с 6 на 7 января, верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции проведет ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На патриаршей службе в главном российском храме соберутся несколько тысяч верующих, среди которых также будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и другие высокопоставленные представители власти. 