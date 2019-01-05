Афганцы против китайцев: массовая драка из-за койки в Москве

На территории одного из общежитий Московского государственного строительного университета произошла массовая потасовка между иностранными студентами, в которой приняли участие более 20 человек, сообщает ФАН.

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По информации источника Федерального агентства новостей, конфликт в общежитии произошел между двумя соседями — парнями из Китая и Афганистана. В частности, афганец потребовал от соседа поменяться койками, однако тот идею не поддержал и для большего эффекта вызвал группу поддержки из друзей той же национальности. Афганец, в свою очередь, тоже без поддержки не остался: ему на помощь пришли друзья, которых оказалось ощутимо больше – не менее 17 человек. Для дальнейшего выяснения отношений ребята отправились на территорию общежития.

В результате типично русского решения проблемы – стенка на стенку — пострадали как минимум пятеро китайцев, трое из которых отправились в Первую градскую больницу.

В настоящее время на месте происшествия также работают сотрудники полиции, которые пытаются выяснить все обстоятельства столкновения. В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт драки, но подробности не привели.

«В настоящее время полиция установила нескольких участников конфликта, они будут доставлены в отдел полиции для разбирательства», — сказали представители ведомства. Сделать это, отметил источник ФАН, будет нелегко — афганские студенты говорят по-русски очень плохо, а китайские — совсем не говорят. На данный момент никто из агрессивных студентов не задержан.

Источник в вузе, в свою очередь, отметил, что драка произошла на территории студгородка, открытой для всех желающих. «Это была драка не в общежитии, только на территории. Пруд за общежитием, соответственно… Да, действительно, там были пострадавшие. Это не общежитие вуза, то есть пруд, территория, куда могут заходить другие люди», — сказал собеседник РИА «Новости».

Как показывает практика, массовые драки между студентами происходят довольно часто. Так, в конце ноября 2018 года на западе Москвы в похожую заварушку ввязались студенты-психологи. Как сообщили в полиции, конфликт завязался между группой студентов и приставшими к ним прохожими.

Согласно данным ГУ МВД столицы, один из прохожих даже открыл стрельбу, вероятнее всего, из травматического оружия. В результате травмы получили четверо студентов, они были госпитализированы, нападавших ищут сотрудники правоохранительных органов. Полиция уже возбудила уголовное дело по 213 статье УК — «хулиганство».

В том же месяце массовая драка произошла и в Санкт-Петербурге. Там правоохранители разогнали подростков во время сходки в Невском районе. Отмечается, что в конфликте участвовали порядка 30 человек, которые обучаются в разных школах и колледжах Петербурга. Шестерых полиция успела задержать. Причиной столкновения стало выяснение отношений между ребятами из разных районов города на Неве. Никто из участников драки серьезно не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

За месяц до этого в Санкт-Петербурге произошла еще одна массовая потасовка, последствия которой оказались уже серьезнее. Так, вечером 11 октября произошла драка, в ходе которой был убит 21-летний дагестанец, а его друг попал в реанимацию.

Согласно предварительной информации, причиной конфликта стала девушка из Киргизии – она обратилась за помощью друзей из Дагестана, чтобы избавиться от назойливого поклонника из Таджикистана. В результате этой просьбы в конфликт ввязались около 10 человек, этническая принадлежность которых устанавливается полицией.

После драки в реанимационное отделение местной больницы был доставлен мужчина с проникающим ранением груди в состоянии средней степени тяжести. Позднее также поступило сообщение от местного жителя об обнаружении на близлежащей улице тела уроженца Дагестана без признаков жизни.

Столкновение произошло также в 2016 году на территории ростовского студенческого парка, где произошла массовая драка с участием студентов местного вуза. «В районе проспекта Нагибина на территории студенческого парка и общежития произошла драка между двумя группами молодых людей. Полиция стянула несколько экипажей и пресекла беспорядки, задержано около десятка участников», — рассказал источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. Отмечается, что полиция задержала около 10 человек на месте происшествия.

Еще одна массовая драка, которая, кроме того, привела к ранениям, произошла в 2014 году между студентами медицинского колледжа, сообщает НСН. Тогда шестеро студентов были госпитализированы с ножевыми ранениями после драки у одного из клубов в центре Петербурга.

По данным источника в правоохранительных органах, конфликт произошел рано утром во время вечеринки студентов-первокурсников медицинского колледжа. «В результате драки шесть человек с колото-резанными ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — отметил собеседник агентства. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).