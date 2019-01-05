На абордаж: 6 россиян захвачены пиратами. LIVE

Ранее РИА «Новости» опубликовало данные спасательно-координационного центра Росморречфлота. Из них следует, что на судно напали в 20 милях от порта Котоноу, Бенин, в Гвинейском заливе. «Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», — говорится в материалах СКЦ.