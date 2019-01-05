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На абордаж: 6 россиян захвачены пиратами. LIVE

У берегов Африки пираты захватили шестерых россиян - онлайн

Шестеро россиян были захвачены пиратами в Гвинейском проливе у берегов Бенина. Похищенные граждане России входили в состав экипажа контейнеровоза MSC Mandy, следовавшего под флагом Панамы. Сейчас судно стоит на якоре в порту Лагос. Консульские отделы российских посольств в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения похищенных пиратами людей. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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14:58

В Агентстве морского транспорта опровергли информацию о том, что на борту судна, подвергшегося нападению, находились два гражданина Грузии. «Информация о нахождении на судне граждан Грузии была проверена нами. Выяснилось, что граждан Грузии не оказалось среди экипажа и, следовательно, среди захваченных», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

14:44

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт захвата моряков. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Глава СК поручил также международному управлению СК организовать взаимодействие с подразделениями МИД России, чтобы обстоятельства случившегося были установлены как можно скорее.

14:29

Известно, что на борт ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.

«Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — сообщается в материалах структуры Росморречфлота.

14:17

Ранее РИА «Новости» опубликовало данные спасательно-координационного центра Росморречфлота. Из них следует, что на судно напали в 20 милях от порта Котоноу, Бенин, в Гвинейском заливе. «Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», — говорится в материалах СКЦ.

14:05

Как сообщили РИА «Новости» в Международной федерации транспортных рабочих (ITF), обращений от судовладельца и экипажа к ним пока не поступало.

13:55

Меры по освобождению моряков предпринимает также посольство РФ в Нигерии, сообщает ТАСС. Там уточнили, что из 24 членов экипажа россиян было 23 человека.

13:47

«2 января 2019 года на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В этот момент на борту судна находились 24 человека, большинство из которых — граждане России», - сообщается на официальной странице российского посольства в Бенине в фейсбуке. «Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России», — подтвердили в дипмиссии.

13:36

Посольство России подтвердило, что все шестеро членов экипажа судна, атакованного в Гвинейском заливе у берегов Бенина, имеют российское гражданство.

13:34

На борту судна MSC Mandy, следовавшего под флагом Панамы в Нигерию, находились 26 человек, среди которых 20 россиян, четыре украинца и два гражданина Грузии.

13:32

Добрый день, дорогие друзья! Тревожные новости поступают из Африки — у берегов Бенина шестеро россиян попали в плен к пиратам.