На абордаж: 6 россиян захвачены пиратами. LIVE

- 180708 просмотров Стало известно, на чем «погорел» американский шпион
- 141601 просмотр На Украине объяснили, почему невозможно снизить цену на газ
- 134138 просмотров В Раде назвали «ахинеей» слова Климкина об избирательных участках в РФ
- 111481 просмотр «Били ремнем по лицу»: обвиняемые не признались в убийстве фигуриста Тена
- 108318 просмотров Хроника последних часов спасательной операции в Магнитогорске
- 104780 просмотров Россия разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ по хоккею
- 101646 просмотров Сборная США обыграла Россию в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
В Агентстве морского транспорта опровергли информацию о том, что на борту судна, подвергшегося нападению, находились два гражданина Грузии. «Информация о нахождении на судне граждан Грузии была проверена нами. Выяснилось, что граждан Грузии не оказалось среди экипажа и, следовательно, среди захваченных», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факт захвата моряков. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Глава СК поручил также международному управлению СК организовать взаимодействие с подразделениями МИД России, чтобы обстоятельства случившегося были установлены как можно скорее.
Известно, что на борт ворвались 7-9 человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.
«Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет», — сообщается в материалах структуры Росморречфлота.
Ранее РИА «Новости» опубликовало данные спасательно-координационного центра Росморречфлота. Из них следует, что на судно напали в 20 милях от порта Котоноу, Бенин, в Гвинейском заливе. «Судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, 1 января подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе», — говорится в материалах СКЦ.
Как сообщили РИА «Новости» в Международной федерации транспортных рабочих (ITF), обращений от судовладельца и экипажа к ним пока не поступало.
Меры по освобождению моряков предпринимает также посольство РФ в Нигерии, сообщает ТАСС. Там уточнили, что из 24 членов экипажа россиян было 23 человека.
«2 января 2019 года на судно MSC Mandy, находившееся в районе территориальных вод Бенина, было совершено пиратское нападение. В этот момент на борту судна находились 24 человека, большинство из которых — граждане России», - сообщается на официальной странице российского посольства в Бенине в фейсбуке. «Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись. Все захваченные — граждане России», — подтвердили в дипмиссии.
Посольство России подтвердило, что все шестеро членов экипажа судна, атакованного в Гвинейском заливе у берегов Бенина, имеют российское гражданство.
На борту судна MSC Mandy, следовавшего под флагом Панамы в Нигерию, находились 26 человек, среди которых 20 россиян, четыре украинца и два гражданина Грузии.
Добрый день, дорогие друзья! Тревожные новости поступают из Африки — у берегов Бенина шестеро россиян попали в плен к пиратам.