Двойной агент: американский шпион оказался британцем

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в Москве по обвинению в шпионаже бывший морской пехотинец армии США Пол Уилан является также подданным Великобритании, пишет издание The Times.

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В материале указывается, что сотрудники посольства США в Москве связывались со своими британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании Уилана, а также уточнить его статус в качестве подданного Британии.

Представитель британского МИДа подтвердил газете, что Британия подала запрос на доступ к задержанному в России британцу после получения просьбы о помощи, однако не стал называть его имени.

Уилана задержали 28 декабря прошлого года с поличным — во время получения им от гражданина России флешки со списком сотрудников одной из российских спецслужб – эти данные представляют государственную тайну. Информацию Уилану передавал человек, с которым американец был давно знаком и которого не раз пытался завербовать.

Передача носителя проходила в гостиничном номере московского отеля «Метрополь», где временно жил Уилан. Спустя несколько минут после передачи в номер Уилана вошли оперативники ФСБ, которые изъяли переданную ему флэш-карту и задержали американца.

В отношении Уилана было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Из материалов дела известно, что Уилан примерно десять лет назад начал регистрироваться на интернет-ресурсах, которые чаще всего посещают граждане России.

Как рассказали сотрудники российских спецслужб, в целом – помимо этого конкретного случая –

Уилан в Сети активно знакомился с россиянами, которые могли иметь доступ к закрытой информации.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков отказался комментировать ситуацию со своим подзащитным из-за данной им подписки о неразглашении обстоятельств дела.

Брат-близнец Уилана Дэвид Уилан рассказал, что подозреваемый в шпионаже вылетел в Москву 22 декабря, чтобы присутствовать на свадьбе своего бывшего сослуживца и русской женщины. После того, как Пол не появился на свадьбе, друг написал ему сообщение, но ответа не получил.

Уилан также перестал писать и звонить родственникам, что «очень нехарактерно для него во время путешествий», сказал Дэвид Уилан. О задержании американца его семья узнала лишь спустя несколько дней из сообщений СМИ.

Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты ждут от Москвы объяснений, почему Россия задержала Уилана и потребуют его немедленного возвращения, если сочтут его задержание неуместным.

«Мы дали понять россиянам, что ожидаем, что узнаем больше об обвинениях, поймем, в чем его обвиняют, и если задержание не соответствует тяжести деяния, мы потребуем его немедленного возвращения», — сказал Помпео в городе Бразилиа, где он присутствовал на инаугурации президента Бразилии Жаира Больсонару.

Накануне посол США в России Джон Хантсман посетил 48-летнего Уилана в СИЗО «Лефортово», передает ФАН.

«Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства», — говорится в комментарии Госдепартамента США.

Как отмечается, дипломат также провел телефонный разговор с семьей задержанного. В тот же день стала известна интересная подробность о жизни Уилана – он со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» критиковал деятельность американского телеканала CNN за фейковые новости.

Издание The Washington Post сообщало, что

Уилан был уволен из армии за воровство.

Он поступил на службу в 1994 году и поднялся по служебной лестнице, став старшим сержантом. Он был в двух командировках в Ираке в 2004 и 2006 годах. Уволен старший сержант был в 2008 году после того, как был признан виновным в нескольких обвинениях, связанных с воровством.

Уилан работает директором по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, поставщике автозапчастей, расположенном в Оберн-Хиллз, Мичиган, компания имеет деловые контракты в России, передает НСН.

Позднее PR-директор компании Kelly Services Джейн Стени заявила, что Уилан никогда не посещал Россию с рабочими визитами. Она подчеркнула, что документы Уиалана при приеме на работу были «должны образом проверены».

«Господин Уилан был сотрудником Kelly Services до 2016 года, включая его отпуск для прохождения военной службы. У нас нет информации, чтобы предположить, что господин Уилан когда-либо ездил в Россию по делам Kelly», — сказала Стени.

Представитель компании не стала уточнять, какую должность занимал Уилан и были ли связаны его обязанности с Россией.