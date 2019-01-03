Рождественские морозы: что погода готовит москвичам

В пятницу, 4 января, в Москве начнет холодать. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Погоду будет определять заполняющийся циклон — он сохранит небольшой снег, однако прекратит поступление тепла. Днем в столице будет -5…-3°С. Ночью сохранится небольшой снег, температура будет в районе -9…-7°С. Ветер в течение дня западный 1-6 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

Температура продолжит понижаться и в субботу. Днем 5 января в Москве ожидается -7…-5°С. Ночью будет облачно, местами небольшой снег — столбики термометров опустятся до -10…-8°С. Ветер днем юго-западный, ночью северный 2-7 м/с. Атмосферный фон существенно не изменится и составит 743 мм рт. ст.

Реклама

Если в этом году единственное место, куда вы выходили, был ближайший супермаркет, то советуем запланировать первое зимнее путешествие. В качестве площадки подойдет парк-заповедник «Царицыно». Там развернулся тюбинговый склон, на котором вы сможете с ветерком прокатиться на ватрушке.

После загляните на новогоднюю ярмарку и отведайте согревающие напитки, а также коломенскую пастилу и имбирные пряники.

В воскресенье, 6 января, похолодает еще сильнее. Температура вернется в климатическое русло. Днем синоптики прогнозируют -9…-7°С и небольшой снег. Ночью осадки усилятся, температура опустится до -18…-16°С. Ветер днем северо-восточный 2-7 м/с, ночью северный 1-6 м/с. Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст.

Еще одна площадка для того, чтобы чудесно провести зимний день, — усадьба Архангельское. 6-7 января там проходит фестиваль «Русское Рождество». Среди развлечений — сказка-игра «Царевна-Лягушка», горки, тюбинг-карусель и катание на санях в упряжке. Набраться сил можно будет за кружечкой чая из самовара, а также блинами, кулебякой и сбитнем. В завершении дня обязательно посетите выставку собак породы хаски и самоед. Вход свободный.

С началом новой недели осадки прекратятся, а в облаках появятся прояснения. Начнутся рождественские морозы. В понедельник, 7 января, дневная температура составит -13…-11°С, ночная -19…-17°С. Ветер в течение дня западный 3-8 м/с. Атмосферный фон 755 мм рт. ст.

В последний день новогодних каникул погоду в Москве будет определять циклон. 8 января, во вторник, в город вернутся осадки — пройдет небольшой снег. В течение дня температура воздуха составит -16…-14°С.

Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

Забейте в свои планы посещение московской библиотеки №195, расположенной на улице Адмирала Лазарева, 61. В этот день там состоится выставка «Гармония балета». На ней можно будет увидеть работы московских, сочинских, липецких и тверских художников, посвященные классическому балету. Экспозиция будет работать до 21:00, вход свободный.

9 января, в среду, синоптики также прогнозируют небольшой снег. Температура днем составит -8…-3°С, ночью -10…-5°С. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферный фон без существенных изменений — 743 мм рт. ст.

Если вы еще не успели сделать атмосферных праздничных фото, то отправляйтесь на рождественскую ярмарку на Красной площади. Там вам не придется долго искать декорации — они повсюду. Кроме того, на площадке работает фудкорт, где можно насладиться глинтвейном, блинами и жареными каштанами.

В четверг, 10 января, в Москве будет облачно с прояснениями. Температура вновь приблизится к климатической норме. Днем будет -9…-4°С, а ночью -15…-10°С. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Только второй рабочий день, а у вас уже нет настроения? Собирайте друзей и ведите их на вечерний сеанс в кинотеатр. Предлагаем сходить на вышедший недавно в российский прокат фильм Роба Маршалла «Мэри Поппинс возвращается». Это красочный мюзикл от Disney, повествующий о новых приключениях няни-волшебницы и ее подопечных. Действие происходит спустя 25 лет после событий первого фильма — в Лондоне, в эпоху Великой депрессии. Поппинс своими уникальными волшебными способностями заново дарит семье радость и счастье, которых им так не хватало.

К пятнице температура понизится, погоду в столице будет определять антициклон. Пройдет небольшой снег. Дневная температура составит -12…-7°С, а ночью она опустится до -20…-15°С. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферный фон 753 мм рт. ст.